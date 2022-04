Un helicóptero ruso fue partido en dos por un misil de tecnología británica en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Las impresionantes imágenes de lo ocurrido se difundieron en las redes sociales.



Fue el sistema de defensa portátil Starstreak, fabricado por Thales Air Defence, el responsable de cortar en dos al helicóptero. Esta poderosa arma fue desplegada por Ucrania, país que recibió en marzo esa tecnología por parte de Gran Bretaña, junto con armas antitanque ligeras o NLAW, según señaló hoy el medio ABC.

Starstreak es un sistema de defensa aérea portátil capaz de destruir objetivos con tres dardos, lo que explica que un misil haya podido cortar en dos al helicóptero que sobrevolaba en la región de Luhansk, en el este de Ucrania.



De acuerdo al Ejército Británico, Starstreak es un “arma de defensa aérea muy capaz” y muy eficaz contra los helicópteros.



En tanto, una fuente no identificada del Ministerio de Defensa británico confirmó a The Times que el video publicado en redes sociales mostraba a Starstreak en acción. Además, explicó que el arma es guiada hacia su objetivo por rayos láser y el misil se puede disparar desde el hombro o desde un vehículo, alcanzando objetivos a una distancia de hasta 6,5 kilómetros.



(No deje de leer: Rusia incrementa sus temores por default luego de efectuar pago en rublos).



La capacitación de su uso se dio a través de un simulador, por lo que el Ministerio de Defensa británico envió un equipo de operadores de Starstreak que entrenó a los soldados ucranianos.

Llegan ayudas de la OTAN, misil Starstreak, lanzado por tropas ucranianas parte en dos helicóptero ruso.

Los rusos se retiran de Kiev. pic.twitter.com/n6M0hIdnAx — Leonn (@leonnkass1) April 3, 2022

El embajador de Rusia en el Reino Unido, Andrey Kelin, se quejó y dijo que las armas británicas eran “objetivos legítimos” para el ejército ruso y que el uso de los misiles Starstreak es un factor “desestabilizador”.



“Exacerban la situación, haciéndola aún más sangrienta. Aparentemente, esas son armas nuevas de alta precisión”, señaló Kelin a la agencia de noticias rusa, TASS.

Países occidentales aumentan las sanciones contra Rusia tras la matanza de civiles en Ucrania

No puedo tolerar ninguna indecisión después de todo lo que hemos vivido en Ucrania y todo lo que las tropas rusas han hecho FACEBOOK

TWITTER

Los países occidentales anunciarán este miércoles nuevas sanciones contra Rusia tras el descubrimiento de numerosos cadáveres de civiles en Bucha, aunque las medidas punitivas siguen siendo insuficientes para las autoridades ucranianas, que se preparan para defender el este del país, convertido en el objetivo principal de Moscú.



Tras varios paquetes de medidas en respuesta a la invasión de Ucrania, Estados Unidos tiene previsto adoptar nuevas sanciones contra Rusia, en coordinación con la Unión Europea y el G7, destinadas en particular a prohibir nuevas inversiones en este país.



(Siga leyendo: ONU votará sobre suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos).



Pero el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró este miércoles ante el parlamento irlandés que algunos líderes de la UE se mostraban “indecisos” e instó a la UE a tomar medidas aún más duras.



”No puedo tolerar ninguna indecisión después de todo lo que hemos vivido en Ucrania y todo lo que las tropas rusas han hecho”, dijo Zelensky.

Facebook Twitter Linkedin

Diplomacia encabezada por Serguéi Lavrov, en reunión con la delegados de la ONU. Foto: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / AFP

El martes, el presidente ucraniano había pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe “inmediatamente” contra Rusia por los “crímenes de guerra” cometidos por Rusia.



”Desmembraron, degollaron, violaron a las mujeres y las mataron delante de sus hijos”, dijo Zelensky ante la ONU.



Ucrania espera que los gobiernos europeos impongan sanciones más fuertes sobre el suministro de energía, aunque los efectos de las medidas ya adoptadas se están dejando sentir en Rusia.



La Unión Europea tendrá que imponer sanciones al petróleo y el gas rusos “tarde o temprano”, dijo el miércoles el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.



(Lea también: Rusia y Ucrania: ¿en qué van las negociaciones para acabar la guerra?).



Ucrania también figurará en la agenda de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, que se celebrará en Bruselas el miércoles y el jueves, en la que discutirán las necesidades de las fuerzas armadas ucranianas.



”No quiero dar detalles, pero se está examinando el suministro de armas antitanque y sistemas de defensa antiaérea”, dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Aunque Ucrania no es miembro de la OTAN, nada impide que se le brinde ayuda.

“Horrenda crueldad”

Rusia rechaza cualquier acusación de abusos y acusa a las autoridades ucranianas de preparar “montajes” para que el gobierno ruso sea condenado y sancionado.



El Kremlin niega haber matado civiles y asegura que las imágenes de Bucha y otros lugares son montajes fabricados por las fuerzas ucranianas o que las muertes ocurrieron después de la retirada de las tropas rusas.



Esa versión “es insostenible”, dijo el portavoz del gobierno alemán, Steffen Hebestrei, al considerar que las imágenes de satélite lo demuestran.



Las imágenes satelitales captadas cuando la ciudad estaba bajo control ruso muestranlo que parecen ser cuerpos tendidos en las calles, donde luego fueron encontrados por fuerzas ucranianas y por periodistas.



(No deje de leer: Ucrania: videos que desmienten versión rusa sobre crímenes de guerra).



“Las últimas noticias de la guerra en Ucrania muestran nuevas atrocidades, como la masacre de Bucha, una horrenda crueldad”, dijo este miércoles el papa Francisco.

Facebook Twitter Linkedin

El Santo Padre pidió perdón por la guerra en el mundo. Foto: AFP

Para el primer ministro británico Boris Johnson las muertes de civiles en Bucha “no parecen estar lejos del genocidio”.



”Es una campaña deliberada de matar, torturar, violar y cometer atrocidades”, afirmó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.



Las informaciones y las imágenes sobre Bucha “son profundamente perturbadoras”, dijo por su parte un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian.



La Asamblea General de la ONU procederá el jueves a votar sobre un pedido de países occidentales para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo.

Más noticias

- Alexander Dugin, el ‘Rasputín’ que le habla al oído a Putin

- Zelenski urge al mundo a actuar para frenar guerra de Rusia contra Ucrania

- ONU tiene información de que Rusia usa armas prohibidas en Ucrania

- Otán pide llevar ante la justicia a responsables de asesinatos en Ucrania

LA NACIÓN (GDA)