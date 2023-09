La Comisión Europea, asumiendo unas competencias en materia migratoria que en realidad son de los Estados miembro de la Unión Europea, negoció y firmó con el régimen autoritario del tunecino Kaïs Saied un pacto migratorio -no se trata legalmente de un tratado internacional debido a esa falta de competencias- que compromete a Túnez a cerrar la puerta a la salida de barcazas con migrantes y solicitantes de asilo. A cambio, la Unión Europea (UE) puso mil millones de euros sobre la mesa, dinero que debería ir a proyectos relacionados con asistencia migratoria.

Los socios le reprocharon a la Comisión el hecho de saltarse la pauta de la aprobación previa de la letra pequeña del pacto y han advertido de que deberá seguirse para los sucesivos, según apuntan fuentes comunitarias.



Además, a Estados miembros como Alemania y Bélgica no les satisface el contenido del memorando de entendimiento, que plantea cinco pilares de financiación, y que ha generado críticas por los ataques contra los derechos humanos que se atribuyen al Gobierno de Saied.



En julio, Von der Leyen viajó a Túnez acompañada de los jefes de Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, y Países Bajos, Mark Rutte, desde donde anunciaron un acuerdo de cooperación que incluye 250 millones de euros para reforzar el control migratorio en ese país.



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, observan las decenas de pequeñas embarcaciones atracadas en Lampedusa (Italia). Foto: EFE

El pacto también fue criticado por las ONG de defensa de los derechos humanos, dado que consideran que Túnez no es un país seguro -según las convenciones internacionales- para devolver migrantes y solicitantes de asilo, en especial si son nacionales de terceros países.



Eso sumado a que, las organizaciones advierten que el régimen tunecino a lo que se está dedicando es a abandonar en su frontera sur, en el Sahara, sin agua ni comida, a cientos de familias migrantes. Pronto empezaron a aparecer cadáveres, incluidos menores de edad.



No obstante, Von der Leyen no solo defiende el pacto sino que busca hacerlo un referente para acordar similares con otros vecinos. “Ahora queremos trabajar en acuerdos similares con otros países”, dijo la presidenta de la Comisión.



Von der Leyen aprovechó su comparecencia para anunciar una próxima conferencia internacional contra el tráfico ilícito de personas de la que no ha dado más detalles, más allá de proclamar que “ha llegado el momento de poner fin al negocio cruel y delictivo” que genera el tráfico de personas.

El presidente tunecino, Kais Saied. Foto: Efe

Los traficantes “atraen a personas desesperadas con sus mentiras” y conducen a los migrantes hacia rutas mortales, lamentó Von der Leyen, quien subrayó la necesidad de revisar con urgencia la legislación con que cuenta la UE para combatir a las mafias.

Y es que el malestar por la falta de consulta previa no opaca, sin embargo, que hay una mayoría de socios interesados en explorar los modelos para frenar las llegadas de migrantes a la UE.

Ha llegado el momento de poner fin al negocio cruel y delictivo que genera el tráfico de personas

Ahora, tras el memorando de entendimiento con Túnez, que aún debe completarse y que debe recibir la luz verde formal de los líderes de los Veintisiete, Bruselas explora pactos con Egipto o con Marruecos. Pero estos tendrán que pasar por la mesa de los socios, lo que podría ralentizar la redacción e incluir un proceso de negociación, apuntan fuentes comunitarias.



La prioridad absoluta en materia migratoria de los gobiernos europeos y de las instituciones de la UE es que migrantes y solicitantes de asilo no puedan pisar Europa y no tengan acceso a pedir asilo.

Tras cerrar el pasado junio dos de los últimos frentes, en forma de reglamento, que consagran el concepto de solidaridad obligatoria y que establecen el reparto de solicitantes de asilo entre todos los Estados miembros, o el pago de 20.000 euros por migrante rechazado por parte de socios que no estén expuestos a grandes presiones de llegada, ahora queda cerrar el último capítulo, el reglamento de gestión de crisis y fuerza mayor.



Freno a eurodiputados



A fines de la semana pasada, se supo que Túnez prohibió la entrada al país de una delegación de cinco eurodiputados. El régimen tunecino no explicó el porqué de su negativa, pero fuentes comunitarias contaron que Túnez se sintió molesto por unas declaraciones emitidas por varios eurodiputados en julio sobre la deriva dictatorial en la que está metido el país.



Los eurodiputados exigieron a la Comisión Europea que rompa el acuerdo y “deje de financiar a un régimen autoritario que no respeta los derechos humanos y que rechaza el diálogo político entre instituciones”.



Facebook Twitter Linkedin

Migrantes sentados en el puerto de la isla de Lampedusa. Según informes, la mayoría de los migrantes proceden de África y, en particular, de Túnez, Burkina Faso, Nigeria, las Comoras y Marruecos. Foto: AFP

El líder de la delegación de europarlamentarios que debía viajar a Túnez, el alemán Michael Gahler, puso el dedo en la llaga al señalar que el acuerdo ni siquiera sirve para su objetivo oficial porque las llegadas de migrantes a Italia en realidad aumentaron desde que se firmó a mediados de julio.



Si se tienen en cuenta los meses con más llegadas de migrantes, entre mayo y septiembre (porque el mar está en mejor estado) y se miran las cifras del ministerio del Interior italiano, resulta que en los dos meses anteriores al acuerdo llegaron desde Túnez 19.354 migrantes de forma irregular. En los dos meses posteriores al acuerdo lo hicieron 30.852.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

BRUSELAS