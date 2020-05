Italia y España vigilan los efectos de flexibilizar el confinamiento

Este lunes, 4 de mayo, fue una fecha clave para varios países europeos. En especial para España e Italia, los cuales entraron en nuevas fases para flexibilizar el confinamiento.



Estos dos gobiernos permitieron que algunos sectores de sus poblaciones regresaran a ciertas actividades y se reactivaran algunos pequeños comercios (como peluquerías). Paulatinamente, italianos y españoles comienzan a lentamente un regreso a la “nueva normalidad”.



Pero a dos días del inicio de esta fase, las autoridades en cada uno de esos países vigilan los efectos de flexibilizar el confinamiento y alientan a la ciudadanía de no bajar la guardia y acatar las medidas de higiene y distanciamiento social.



(Lea también: España, a media marcha en el primer día del desconfinamiento)

Italia mira con atención la evolución de sus contagios

Italia sigue bajando lentamente la curva de contagios por el coronavirus. Sin embargo, las autoridades en este país analizan si la reanudación parcial de la actividad y el relajamiento del confinamiento no provoca un cambio de tendencia que frene la recuperación.



"Ahora debemos controlar los efectos de este reinicio para proceder lo antes posible con la reapertura de las actividades económicas restantes, siempre en condiciones de máxima seguridad", dijo este miércoles el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.



(Lea también: ¿Por qué Reino Unido superó a Italia en cifra de muertes por covid-19?)



Un día después de entrar en vigor la llamada "fase dos" de la emergencia, que ha supuesto la vuelta al trabajo de 4,5 millones de personas en la industria, la construcción y el comercio al por mayor, los datos siguen mostrando una contención en el crecimiento de contagios, con una tasa que se mantiene por debajo de 1, es decir, que cada persona positiva contagia a menos de otra persona.



El último día se han registrado 1.075 nuevos casos totales, una cifra que desciende cada día, y ya son más de 213.000 desde que se detectó el virus el 21 de febrero, según los datos de hoy de Protección Civil. Pero los fallecimientos han repuntado ligeramente y han vuelto a superar la barrera de 200, con 236 hoy tras dos jornadas por debajo, y alcanzan ya los 29.315.



En la región más golpeada por la epidemia, Lombardía, que registra casi la mitad de todos los fallecidos, la tasa de contagios ha caído al 0,75, por debajo de la media nacional del 0,80, como destacó el vicepresidente regional, Fabrizio Sala.



Desde que este lunes comenzara esta nueva fase de liberación parcial después de casi dos meses de confinamiento estricto, la vida ha vuelto a las calles de las ciudades, desiertas las últimas semanas, y la gente se ha lanzado a disfrutar del buen tiempo ahora que ya está permitido pasear, visitar a familiares o hacer deporte más lejos del domicilio, casi todos con mascarillas.



(Lea también: Trump dice que no tiene 'nada que ver' con el ataque en Venezuela)



En Roma y otras ciudades, numerosos cafés, bares o heladerías -que aún no pueden funcionar normalmente- aprovechan el resquicio del "para llevar" sirviendo cafés y otras bebidas en vasos de cartón que deben consumirse fuera del local.



El tráfico en la capital ha aumentado palpablemente desde el martes, pero en el centro no se ven aglomeraciones de personas, un claro signo de que el casco histórico romano estaba poblado fundamentalmente por turistas. El primer ministro, Giuseppe Conte, se muestra satisfecho por la respuesta de los italianos, aunque advierte que "el camino aún es largo".

Ahora debemos controlar los efectos de este reinicio para proceder lo antes posible con la reapertura de las actividades económicas restantes. FACEBOOK

TWITTER

Este lunes, algunas peluquerías de Barcelona volvieron a reabrir sus puertas a los clientes. Foto: AFP

España prolongará su estado de alarma

El jefe de gobierno español Pedro Sánchez afirmó este miércoles que sería "imperdonable" levantar "de manera precipitada" el confinamiento del país, al defender en el Congreso una prórroga del estado de alarma que permitió aplicar estas severas restricciones.



"Ignorar el riesgo de la epidemia y levantar el estado de alarma de manera precipitada sería un error absoluto, total e imperdonable", aseguró Sánchez en el Congreso, que debe validar esta prórroga solicitada por el gobierno y rechazada por los conservadores y la extrema derecha.



(Lea también: Estos son los estados de EE. UU. que reabrieron algunos comercios)



Vigente desde el 14 de marzo, el estado de alarma permitió al ejecutivo de izquierdas decretar un severo confinamiento de los 47 millones de españoles, que se suavizó ligeramente a finales de abril.



Según el balance ofrecido este miércoles por el ministerio de Sanidad, el número de fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas ascendió a 244 personas, después de tres días por debajo de los 200 decesos diarios. El total de defunciones se sitúa en los 25.857 y el número de casos diagnosticados supera los 220.000, cifras que convierten a España en uno de los países más castigados por la pandemia.



Sin embargo, casi dos meses de confinamiento consiguieron frenar considerablemente la propagación de la enfermedad, que llegó a causar 950 muertes en un día a comienzos de abril. El director del centro de emergencias sanitarias, Fernando Simón, destacó que, excepto las dos regiones más afectadas, Madrid y Cataluña, el resto registró entre 0 y 3 ingresos en cuidados intensivos en el último parte.



(Lea también: OMS sugiere estudiar posibles casos de coronavirus de finales de 2019)



"Estamos progresando muy bien. Sería muy triste que por unos poquitos días de ansias de salir más rápido de lo recomendable perdiéramos todo lo que hemos ganado", advirtió.



El gobierno, que ya permitió las salidas de niños, los paseos y el deporte individual, prevé un proceso de desconfinamiento hasta finales de junio, que levante gradualmente y por fases las restricciones. Para ello, Sánchez pidió al Congreso prorrogar dos semanas más el estado de alarma, que culmina este sábado a medianoche.



"Limitamos la libertad de movimiento, la libertad de reunión, es cierto. Pero lo hacemos para salvar vidas", argumentó. "Las restricciones irán siendo menos severas, pero seguirá habiendo restricciones y esas restricciones necesitan del estado de alarma", dijo Sánchez, que se aseguró la mayoría con el apoyo del partido centrista Ciudadanos y otros partidos regionales.



AFP Y EFE