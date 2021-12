‘No nos rendiremos hasta que garanticemos que Colombia disfrute de la paz’

Eamon Gilmore, representante Especial de la Unión Europea para derechos humanos y enviado especial para la paz en Colombia, visitó el país con motivo del quinto aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.



Gilmore habló con EL TIEMPO sobre los retos del país frente a la exitosa implementación de los acuerdos, así como los apoyos que desde la Unión Europea se mantendrán para su fortalecimiento.



En su más reciente visita a Colombia, en junio de este año, señalaba que esperaba que el quinto aniversario del acuerdo de paz fuera la “oportunidad para redoblar esfuerzos” para implementar lo que falta. ¿Cuál es su balance ahora?

Eamon Gilmore, enviado de la Unión Europea para el proceso de paz en Colombia. Foto: CEET Fotógrafo: MILTON DÍAZ

En verdad me animó muchísimo ver todo lo que pude ver durante la celebración del quinto aniversario del acuerdo de paz.



Ante todo, creo que ha sido esta una oportunidad para todos nosotros de reconocer y subrayar lo que se ha logrado, y se ha logrado mucho durante estos años: la dejación de armas por parte de las Farc, su transición hacia un partido político, el establecimiento y la consolidación de la arquitectura de la justicia transicional, el inicio del trabajo de desarrollo rural, específicamente los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y la decisión de continuar adelante con el proyecto de las 16 curules para las áreas que han sido más afectadas por el conflicto.



Yo creo también que este aniversario nos ha mostrado que actualmente en Colombia hay un conceso más amplio de continuar con la implementación de los acuerdos.



Creo, asimismo, que este es el momento en el cual hay que avanzar dejando atrás esa idea de fracaso del acuerdo de paz.



¿En qué áreas considera que es necesario avanzar?

Creo que es necesario trabajar en la renovación del compromiso para la implementación total e integral del acuerdo.



La UE siempre ha exhortado a todos aquellos interesados en trabajar en la implementación integral del acuerdo, porque es un acuerdo integral per sé, no solamente relacionado con el conflicto, sino también en áreas relacionadas específicamente con desarrollo rural, reforma agraria, drogas ilícitas, el tema de la víctimas y también las necesidades de las mismas, así como su inclusión e involucramiento político.

Usted acompañó la visita al país del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Persiste el interés de la comunidad internacional por la paz en Colombia?

Creo que la presencia del secretario general de las Naciones Unidas fue muy significativa, él casi nunca se demora dos días en un país y tuve el honor de estar con él durante gran parte de los eventos y doy fe del el gran interés que mostró por los diferentes aspectos de la implementación y también las declaraciones sólidas que dio durante estos dos días con relación al apoyo de la comunidad internacional con el acuerdo de paz.



Creo que hay que expresar esto en dos formas. Por una parte, está el apoyo de la comunidad internacional para la implementación del acuerdo en Colombia, pero por la otra también es importante expresar lo clave que es el acuerdo de paz colombiano para el mundo. Este es un acuerdo de paz que es un éxito a pesar de sus retos y dificultades. Y lo es porque tiene mucha innovación y deja lecciones para aplicar en otras partes en el mundo. De ahí que enfatice el compromiso de la Unión Europea para implementar totalmente el acuerdo de paz.



Medellín conmemora los cinco años del Acuerdo de Paz. Una movilización por la vida y la defensa de los acuerdos por parte de los firmantes de la Paz, provenientes de cinco departamentos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

¿Cuál es su principal preocupación con relación a la implementación del acuerdo?

Nuestra preocupación más grande gira en torno al grado en el cual la gente en diferentes territorios de Colombia no está viviendo la paz en sus vidas cotidianas.



El número de asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales, excombatientes, que se suma a la presión que ejercen los grupos armados en distintos territorios donde les exigen a la gente que se confine a sus casas, ponen minas alrededor de las comunidades, obligan al desplazamiento forzado, amenazan, intimidan… esto es una violación de los derechos humanos.



Por supuesto que los responsables son los actores armados que cometen estos crímenes, pero también los que se encuentran detrás de estos, los que les pagan para que cometan estos crímenes. Creo entonces que el tema más urgente que tiene Colombia en la actualidad es solucionar este tema precisamente y garantizar que la gente pueda vivir sus vidas en paz y que puedan vivir sin miedo.

El apoyo internacional, y en particular de la UE, ha sido clave para Colombia con relación a la paz. Con miras a mantenerlos, ¿qué es clave que tenga en cuenta Colombia?

Yo creo que el dividendo más grande del acuerdo de paz va en dos direcciones. De una parte, la estabilidad necesaria que requiere un país pacífico es la garantía de la libertad donde la gente pueda expresarse e involucrarse en política para decidir sobre el futuro del país a nivel económico y social.



El segundo dividiendo se centra en lo económico. Cuando un país se encuentra en paz atrae turismo, inversión, más puestos de trabajo y mejora sus estándares de vida para proporcionar mejores servicios públicos y expandir la presencia del Estado, particularmente, en áreas afectadas por el conflicto.



Como Unión Europea continuaremos en nuestro compromiso de apoyar este proceso a través de los acuerdos de libre comercio y también los fondos que tenemos para apoyo a la implementación del acuerdo de paz. El potencial que tiene Colombia en términos materiales es mucho mayor y va más allá del apoyo financiero que pueda dar la UE y otros países. Claro, eso es importante, reconocemos que se necesita y planeamos continuar proporcionando estos apoyos, pero la ganancia principal de un acuerdo de paz es el potencia de la economía, que se creen más trabajos, mejorar los servicios públicos y proveer una mejor calidad de vida en general.



Con movilización y feria de emprendimiento, Medellín conmemora los cinco años del Acuerdo de Paz. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Y respecto a la lucha contra las drogas…

Particularmente respecto a este asunto, este es un problemas que no solamente atañe Colombia, es un problema que compromete al resto del mundo porque no solo se puede resolver desde la parte de la cadena de suministro, sino también por el lado de la demanda en Norteamérica y en Europa, donde se encuentran los mercados más grandes. En ese sentido, seguiremos ayudando a Colombia a hacerle frente al tráfico y la violencia que esto desencadena.

¿Cómo considera que debería avanzar la implementación de los acuerdos en medio de la pandemia por el covid que, por supuesto, ha potenciado una crisis económica y social?

La pandemia ha afectado a todo el mundo. Creo que hace unos años nadie se hubiera podido imaginar el impacto que esto ha tenido en la vida económica, y por supuesto en las vidas cotidianas de la gente. Indudablemente, esta situación también ha afectado la implementación del acuerdo y, claro, ese fue uno de los factores que contribuyó a los disturbios sociales que se vivieron a principios de este año.



La pandemia pasará, sí, y va a tener un gran impacto en la vida, en temas sociales, económicos y políticos que tienen que abordarse a través del diálogo para tratar de encontrar soluciones, pero también para que en el largo plazo se pueda contar con las soluciones a las quejas que causan las protestas.

¿Cuál es su posición respecto al trabajo de la justicia especial para la paz?

La justicia transicional, que se creo en virtud del acuerdo, es algo muy nuevo y muy innovador, así que vamos a darle seguimiento a ese tema. Hay que tener en cuenta la seguridad de la gente y, desafortunadamente, este es uno de los países más peligros para los defensores de derechos humanos.



Justamente, vamos a tener un diálogo de derechos humanos entre la Unión Europea y Colombia a inicios del próximo año y este va a ser uno de los temas de discusión. El acuerdo, que tiene un tiempo de implementación de 15 años, y esperamos seguir acompañándolo.



Víctimas del conflicto exigieron garantías de verdad y justicia en la conmemoración de los cinco años del acuerdo. Foto: JEP

¿Qué destaca como innovador de los acuerdos?

Quiero que se llame la atención sobre lo siguiente, el hecho de que el acuerdo tuvo un componente de género muy fuerte, de igualdad. Esta área necesita más trabajo porque las estipulaciones para la igualdad de género tienen que implementarse en temas como violencia sexual contra las mujeres, derechos y registros de tierra, entre otros.

¿Con qué sensación se va esta vez Colombia?

Tengo que decir que estoy más optimista y animado que en otras ocasiones. Yo he estado trabajando con este proceso durante seis años y ahora estoy mucho más convencido que este acuerdo de paz va a florecer, va a avanzar.



Yo sé que hay mucho que hacer todavía y tenemos que ser honestos en ese sentido , pero también me encuentro muy decidido para seguir solicitando que se implemente totalmente el acuerdo y no nos rendiremos hasta que garanticemos que la gente de Colombia disfrute de la paz a la cual tienen derecho.



Cada vez más este es un acuerdo que se convierte en una referencia a nivel mundial por sus aspectos son innovadores, sus nuevas ideas que también nos enseñan a cómo lidiar con temas muy complicados. La comunidad internacional va a seguir apoyando a Colombia.

