Dos personas murieron por la caída de escombros tras un ataque de misil contra Kiev, informó el miércoles la autoridad militar local.



“Como resultado de la caída de escombros en el distrito Shevchenkivskyi de Kiev (...) dos personas murieron según los informes iniciales”, escribió en Telegram Sergiy Popko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Kiev.

Agregó que una persona resultó herida y recibió atención médica. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, escribió en Telegram que "se encontraron dos hombres muertos" en un edificio no residencial del distrito de Shevchenkivskyi.



No precisó cómo murieron o si eran los mismos reportados por la administración militar. Esta última entidad había informado previamente de un ataque de misil y de que las defensas aéreas estaban operando.



Un reportero de AFP escuchó al menos tres fuertes explosiones en el centro de Kiev.



Los servicios de emergencias se desplazaron al distrito sureño de Darnitskyi, donde cayeron escombros de misil sobre un edificio comercial, escribió Popko.



AFP