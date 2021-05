Dos colombianas figuran entre las cien mujeres líderes de España

Dos colombianas fueron escogidas entre Las top 100 mujeres líderes en España, una clasificación que busca visibilizar el trabajo femenino en distintos ámbitos de la sociedad.



Entre el centenar de empresarias, periodistas, artistas, directivas, emprendedoras y demás mujeres destacadas este año, resaltan Ana Sarmiento y Claudia Gómez Estefan, dos bogotanas que se han abierto un camino a la vez que se lo han creado también a los demás en sus actividades.



Sarmiento se dedica a cerrar la brecha entre los jóvenes mileniales y las empresas tradicionales, mientras Gómez ofrece una red completa de cuidados para personas mayores o discapacitadas.

Hay que volver sexis a las empresas

“Me di cuenta de que los jóvenes se aburren muy rápido en las compañías; cuando llevan un año y medio se salen y van, por ejemplo, a realizar el viaje de sus sueños”, cuenta Sarmiento sobre el problema que ve en la falla de los líderes y directivos de empresas para conectar con la gente. “Lo que pasa es que el mundo de las empresas y los negocios no es atractivo para las nuevas generaciones”, determina.



Los chicos utilizan los trabajos como “cajero automático”, pero no sienten conexión con ellos. Hay una brecha entre lo que las personas al mando desean y lo que realmente está sucediendo. “Esto es grave porque las empresas son el motor de los países”, explica Sarmiento. “Si tenemos un modelo de negocios que no atrae a gente joven, no va a haber futuros directivos, la fuerza operativa desaparece”.



¿Cuál es la solución? “Volver sexis a las empresas”, afirma Sarmiento. Y a eso se dedica: es experta en cuestiones de liderazgo empresarial, gracias a su profundo conocimiento de los jóvenes, y en la creación de la marca personal: cómo explotar las cualidades individuales de cada uno.

La colombiana Ana Sarmiento se dedica a cerrar la brecha entre los jóvenes milenillas y las empresas tradicionales. Foto: Cortesía archivo personal

¿Cómo se vuelve sexi una empresa para los ojos de los jóvenes? “Hay que tratar a los millenials que tenemos en las compañías como en la casa”, señala Sarmiento.



“En las empresas hay jerarquías muy verticales, de tratos lejanos, mientras los papás de los millennials son cercanos: quieren saber todo lo que hacen, los conocen, les preguntan, les interesa su opinión”. Precisamente algo que les aburre a los jóvenes de las empresas tradicionales es que no tengan en cuenta sus ideas.



La visión de los mileniales es menos materialista que la de las personas de otras generaciones cuando eran jóvenes, explica Sarmiento. Su definición de éxito se mide por la capacidad de realizarse en el trabajo, no por lo que puedan comprar.



“Quieren que su trabajo represente una causa”, dice. “Yo intervengo para que las empresas ofrezcan esos incentivos y manden el mensaje de que juntos pueden sacar el mundo adelante”. Y para que sea una realidad: "que lo que estamos vendiendo por fuera suceda, en efecto, adentro”.



Sarmiento explica que casi el 75 por ciento de la fuerza laboral en 2025 va a ser milenial y que si no se cambia de modelo de negocios se va a perder el relevo generacional.

“Creo que la pandemia está empujando hacia la transformación del modelo, porque nos forzó a todos a teletrabajar”, afirma, por otra parte, Sarmiento. “El conocimiento que tienen los millennials del funcionamiento del mundo digital es muy valioso y hasta ahora nos estamos dando cuenta”, agrega.



De la misma manera, es importante que cada persona —de cualquier edad— cree una marca personal para destacarse en el mundo laboral. Para ello es clave el autoconocimiento. “Tienes que ser consciente de tu talento y monetizarlo”, explica Sarmiento. “Debes saber qué eres capaz de resolver con tus habilidades, tus estudios, tu experiencia de vida, porque te van a pagar por solucionar problemas”.



En el caso de los colombianos a quienes aconseja en España, por ejemplo, los anima a utilizar sus conocimientos del inglés (que suelen ser más fuertes que los de los españoles) y de la idiosincrasia latinoamericana. “Hay que saber dónde ponerse para que el coctel de tus fortalezas te sirvan”, concluye.



En su caso, esa mezcla está dada por los años que ha vivido en Colombia, Hong Kong, Singapur, Alemania y España. “La mayor lección que aprendí fue la comunicación no verbal”, cuenta. “Aprendí a decodificar a la gente, a comunicarme con los ojos, a entender el tono de voz, la distancia que toman de las cosas”. Explica con una metáfora que en todas partes se cruzan calles, pero en cada lugar se hace de una manera diferente. “Eso es bonito porque te muestra que no tienes la verdad absoluta de nada y beber de muchas fuentes hace que tú pongas a funcionar mejor tu cerebro”.

Una red en torno a una persona

“Nuestro emprendimiento, Senniors, está centrado en el cuidado en casa de personas mayores y dependientes”, cuenta Gómez acerca de la empresa que fundó junto con su marido. “Lo que hacemos es humanizar la tecnología para acompañarlas en su casa y cuidarlas en todas las fases”. Explica que en España y Latinoamérica los cuidados de los mayores están muy fragmentados: hay soluciones separadas y al final la familia tiene que lidiar con ocho o diez empresas a la vez.



“Nacemos con el objetivo de acompañar a la persona en todas sus fases de envejecimiento y dependencia, ir ofreciéndole soluciones a medida”. Alguien con principios de Alzheimer, por ejemplo, no necesita lo mismo que un enfermo con una ELA (esclerosis lateral amiotrófica) avanzada. En el primer caso es posible que le baste un geolocalizador por si se despista, mientras en el segundo requerirá fisioterapia y cuidados físicos, pero no cognitivos.



“Ofrecemos una propuesta de valor compartida con diferentes empresas”, dice Gómez. “La forma de impactar es unirnos con los mejores en cada sector y hacer una propuesta conjunta”, agrega. Para ello, realizan una valoración previa del estado de la persona y previsiones para ir ofreciendo servicios a medida que los vaya necesitando.

Claudia Gómez ofrece una red completa de cuidados para personas mayores o discapacitadas en España. Foto: Cortesía archivo personal

Gómez lo ilustra con un ejemplo de alguien que padece Parkinson. Al principio esa persona necesita pequeñas ayudas con la vida diaria. Luego requerirá más cuidados, que valoran con un equipo de neurosicología siquiátrica y coordinadores sociales.



Es posible que manejar cubiertos con mangos gruesos le faciliten comer. O que sea necesario poner barandillas y cambiar la tina por una ducha. Llegará también el momento de usar un holter (dispositivo de electrocardiografía) y el de contar con un cuidador que permanezca con ella todo el tiempo.



En ese caso, Senniors ofrece candidatos y se encarga de los papeles de la contratación y de la Seguridad Social. Además, tramita todas las ayudas que ofrece el Estado por la ley de dependencia, interviene para conseguir hipotecas reversibles y realiza las gestiones burocráticas necesarias.



De manera paralela, maneja la medicina digital con una empresa especializada en inteligencia de datos de salud. Monitorizan la salud de las personas, que suelen tener enfermedades como hipertensión, diabetes, etc., de manera que les puedan avisar si algo se sale de los parámetros normales.



“No es nada invasivo, un tensiómetro o glucómetro normal que se conecta con la plataforma tecnológica y nuestros coordinadores sociales hacen seguimiento a través de ella”, afirma. “Lo que queremos es evitar desplazamientos innecesarios a los hospitales desde un punto de vista del sistema de salud y de la persona mayor para que no se exponga”, añade. Por eso también ofrecen videoconsultas médicas.

La plataforma es clave en Senniors, que une cuidados humanos y tecnología. Gracias a ella, por ejemplo, pueden detectar mediante sensores colocados en la casa si hay un rompimiento en la rutina de una persona, lo que puede ser señal de que algo está mal. A través de la aplicación móvil la familia también puede hacer seguimiento real o al final del día.



Aunque depende de las necesidades de cada uno, las familias pagan un promedio de 1400 euros mensuales, en los que se incluye una tarifa fija de la empresa y un cuidador interno permanente. Es una suma más baja que el de una residencia, que, en Madrid, cuesta alrededor de 1900 euros en promedio (llegan a los 4000).



Por otra parte, está la red de cuidadores, que se encuentra formada en el 98 por ciento por mujeres que pertenecen a grupos vulnerables y en riesgo de exclusión social. “Les damos asistencia legal pro bono, les ayudamos a traer a sus hijos si no viven con ellas, les facilitamos los trámites legales y primamos las familias monoparentales con hijos menores de seis años”, explica Gómez. Encajan perfiles y horarios para hacer posible la conciliación real, algo que valoran las mujeres —muchas de ellas, inmigrantes—. Se trata de cuidar a quienes cuidan.

La escritora madrileña Almudena Grandes es otra de las mujeres destacadas en el listado de referentes femeninas en España. Foto: EFE

“Nuestro objetivo es siempre mejorar la calidad de vida de la persona,”, enfatiza Gómez. “Lo potente es la combinación de ser muy humanos, que es lo más importante (un trato cercano, una caricia, cogerles la mano), y la tecnología que puede potenciar la prevención”, dice. “Eso da la tranquilidad de las familias de saber que su ser querido está bien cuidado”.



Por los trabajos de Gómez y de Sarmiento, estas colombianas merecieron el reconocimiento de ser elegidas entre cien líderes de España, al lado de figuras como la vicepresidenta Nadia Calviño, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la investigadora Margarita del Val, la directora de Google en España, Fuencisla Clemares, la chef Samanta Vallejo Nájera, la escritora Almudena Grandes y la consejera delegada de Porcelanosa, María José Soriano.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID

