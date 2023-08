El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y el exmandatario republicano Donald Trump (2017-2021) empatarían en las elecciones del próximo año con un 43 % de los votos cada uno, según una encuesta publicada este martes por el diario The New York Times.



(De interés: Donald Trump sigue arrasando entre los republicanos pese a sus líos judiciales)



Biden, de 80 años, buscará su reelección en las presidenciales de noviembre de 2024, mientras que Trump, de 77 años, es el favorito indiscutible en las primarias para elegir al candidato del Partido Republicano.



(Siga leyendo: DeSantis revela cuál será su plan económico si gana la presidencia de EE. UU.)

Según el sondeo del The New York Times, el 45 % de los votantes demócratas apoyan que Biden repita como su candidato, una cifra que ha aumentado considerablemente desde julio del año pasado, cuando solo el 26 % quería que el mandatario buscara su reelección.



El periódico atribuye este aumento a la decisión del Tribunal Supremo de eliminar el derecho al aborto, al buen desempeño de los demócratas en las elecciones de medio mandato y a la desaceleración de la inflación de los últimos meses.



(Además: Juez desestima la demanda de Trump contra CNN por difamación)



La misma encuesta revela que el índice de aprobación de Biden es del 39 %, una cifra baja para un mandatario que busca su reelección, pero ha aumentado desde el 33 % de julio de 2022.



Si finalmente se batiera con Trump, el líder demócrata ganaría entre las mujeres, los estudiantes universitarios y los afroamericanos, pero muestra signos de debilidad entre los votantes latinos, que se están inclinando hacia los republicanos.

Facebook Twitter Linkedin

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una cena de gala en un hotel de Orlando. Foto: Giorgio Viera. EFE

La encuesta se llevó a cabo del 23 al 27 de julio a 1.329 personas y un margen de error de 3,67 puntos porcentuales.



(Siga leyendo: Trump desafía a su rival DeSantis; se mantiene firme, a pesar de líos legales)



El The New York Times publicó este sondeo un día después de haber divulgado otro según el cual Trump resulta imbatible frente al resto de candidatos republicanos a las primarias, a pesar de estar imputado y encarar numerosos frentes judiciales.



El expresidente es el gran favorito con un 54 % del apoyo, muy por delante del que estaba llamado a ser su gran rival en las primarias, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que tiene un 17 %.



(Le recomendamos: Ovnis y extraterrestres: ¿por qué el Congreso de Estados Unidos quiere debatir el tema?)



El resto de aspirantes no logran levantar el vuelo, puesto que el exvicepresidente Mike Pence, el senador Tim Scott y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley se quedan con un 3 %, mientras que el empresario Vivek Ramaswamy y el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie cosechan solo un 2 %.



La popularidad de Trump no se ha visto mermada por su reciente imputación por haber falsificado documentos mercantiles en un caso que incluye como protagonista a la actriz porno Stormy Daniels, con la que el exmandatario tuvo un "affaire" en 2006.



(Vea también: ¿Trump se retirará de la contienda presidencial si es condenado? Expresidente responde)



Ni tampoco por los 37 cargos de los que ha sido acusado por haberse llevado ilegalmente documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca y haberlos retenido en su mansión de Mar-a-Lao, en Florida.



El mismo Trump anticipó el lunes que también será imputado próximamente por el asalto al Capitolio de enero de 2021, cuando una turba de sus seguidores atacó el Legislativo para interrumpir la ratificación de la victoria de Biden en las últimas presidenciales.

EFE