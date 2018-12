Trump atribuye protestas de París a medidas contra el cambio climático

"El Acuerdo de París no está funcionando demasiado bien para París. Hay protestas y disturbios en toda Francia. La gente no quiere pagar sumas enormes de dinero, en muchos casos a países del tercer mundo (que están dirigidos de forma cuestionable), para quizá proteger el medioambiente", escribió en Twitter.



"(Los manifestantes) Corean '¡Queremos a Trump!' Me encanta Francia", añadió. El pasado martes, Trump también presumió de que las violentas protestas de los "chalecos amarillos" suponían un espaldarazo a su decisión de retirarse del Acuerdo de París, debido a que obligaron al Gobierno francés a suspender durante seis meses la subida de un impuesto al combustible.

Los "chalecos amarillos" comenzaron su reivindicación contra el aumento de los impuestos sobre el carburante y la han ampliado después contra la pérdida de poder adquisitivo. Como hizo nada más aterrizar en París a mediados de noviembre, Trump volvió a arremeter hoy contra la idea de Macron de crear un Ejército europeo, y subrayó que lo que hace falta es aumentar las contribuciones del viejo continente a las fuerzas de la OTAN.



"La idea de un Ejército europeo no funcionó demasiado bien en la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos estuvo ahí para ustedes, y siempre lo estará", tuiteó Trump. "Todo lo que pedimos es que ustedes paguen su parte justa de la OTAN.



Alemania está pagando el 1 % mientras EE.UU. paga el 4,3 % de un PIB mucho mayor, para proteger a Europa. ¡Justicia!", clamó. En realidad, Estados Unidos dedica menos del 3,6 % de su Producto Interior Bruto (PIB) a la OTAN, según las cifras de la Alianza Atlántica en 2017.



EFE