Críticas a tienda de juguetes por vender disfraces de soldados nazis

Desde principios de octubre, diversas tiendas empezaron a exhibir disfraces para la ‘Noche de brujas’.



Halloween será en tan solo cuatro días, por lo tanto, varios lugares comerciales incrementaron sus esfuerzos y lo ‘han dado todo’ por vender hasta la última de sus máscaras, la última de sus prendas, el último de sus kits de maquillaje ‘fantasmagórico’.



Pero Melvin Smedley, propietario de una tienda de juguetes, ha puesto un disfraz que varios internautas y clientes han criticado como inapropiado.

La tienda, llamada ‘Kids Korner’, queda en Inglaterra, específicamente en Herne Bay, en el condado de Kent.



El polémico disfraz es un atuendo de un ‘oficial de la Gestapo, ejército que le hacía el ‘trabajo sucio’ a Hitler y el régimen Nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué alguien exhibiría este disfraz?

Soldado secreto de Alemania. Foto: Archivo Particular

Según el portal del ‘Museo del Holocausto’, la Gestapo era una organización que “utilizaba métodos despiadados para identificar y arrestar a los oponentes políticos y a otros que se rehusaban a ajustarse a las políticas del régimen nazi”.



(Siga leyendo: Halloween: estas son las recomendaciones que debe seguir al comprar dulces).



El disfraz “cuenta con cinturón negro, botas, camisa, pantalón y sombrero con brazalete rojo”, según publicó el diario ‘The Sun’. Es el mismo atuendo infame usado por tantos sanguinarios a mediados del siglo XX.



Debido a la historia del uniforme, varias personas se sorprendieron al ver que Smedley lo había sacado a la venta sin siquiera ruborizarse.

‘El Holocausto sigue siendo un recuerdo vivo’

Tim Spurrier, presidente de ‘Thanet and District Reform Synagogue’, se pronunció frente al tema y se refirió al atuendo como símbolo de odio y destrucción.

“Usar un símbolo de odio y destrucción como el uniforme de la Gestapo solo por diversión es, en el mejor de los casos, irreflexivo y potencialmente dañino”, dijo Surrier al medio local ‘KentOnline’.



(Lea también: Halloween: 5 ideas y recomendaciones para disfrazarse con bajo presupuesto).



Además, señaló: “Para muchas personas de la comunidad judía, el Holocausto sigue siendo un recuerdo vivo y también una parte devastadora de la historia de la familia judía, y muchos han perdido familiares a causa de esta tragedia”.

¿Qué opina el propietario de la tienda?

Melvin Smedley, por su parte, destacó que el disfraz solo se trataba de una representación histórica y se niega a quitar el atuendo de la vitrina.



“Soy de mente abierta y no soy racista ni sexista ni nada por el estilo. Si la gente viene y me pide algo, lo haré si puedo”, dijo a ‘KentOnline’.



(Le recomendamos: ¿Mataron a mujer que se disfrazó de La llorona por creer que era 'la real'?).



El controvertido juguetero prometió no encargar ese disfraz de nuevo, sin embargo, enfatizó que aún tiene varios en bodega y tendrá que acabarlos.



"Nadie puede borrar la historia (…) Entiendo que puede ser perturbador, pero, ¿dónde se marca la línea porque alguien, en algún lugar, siempre se sentirá ofendido?”, finalizó Smedley.

