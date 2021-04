Dinamarca suspende definitivamente uso de la vacuna de AstraZeneca

Dinamarca decidió abandonar definitivamente la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca por sus "raros" pero "graves" efectos secundarios, anunciaron el miércoles las autoridades sanitarias, lo que lo convierte en el primer país europeo en hacerlo.



A pesar de los dictámenes del regulador europeo y de la OMS a favor de su uso, "la campaña de vacunación en Dinamarca continúa sin la vacuna de AstraZeneca", dijo el director de la Agencia Nacional de Salud, Søren Brostrøm, en una conferencia de prensa.



La suspensión de AstraZeneca, de la que Dinamarca ha comprado 2,4 millones de dosis, provocará un retraso de varias semanas en el calendario de vacunación de este país nórdico, que pretendía tener inmunizada a toda su población a finales de julio.



Dinamarca había sido el primero en suspender el pasado 11 de marzo la vacunación con AstraZeneca, decisión que luego siguieron la mayoría de países europeos, aunque reanudaron el proceso cuando la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aseguró que no había evidencias de relación directa con los casos de trombosis detectados.



Dinamarca ha registrado un muerto con ese cuadro clínico, que incluye baja cantidad de plaquetas, coágulos en vasos sanguíneos y hemorragias; y un par de casos de fallecidos con síntomas similares que aún no se habían acabado de analizar a finales de marzo.



Noticia en desarrollo…



AFP