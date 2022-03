La Agencia Espacial rusa Roscosmos mejorará los costes para que se lleve a cabo el proyecto de la Estación Espacial Internacional (EEI), anunció esta noche el organismo estatal del Espacio, recogido por la agencia TASS.

"Roscosmos planea optimizar los costes que se gastarán en el funcionamiento del proyecto EEI", indicó la agencia tras una reunión con su director Dimitri Rogozin.



El despacho recuerda que Rogozin había indicado con anterioridad que el trabajo en la EEI "no era efectivo en la actual situación geopolítica", y también que la EEI necesitará de una gran cantidad de fondos para que pueda extender sus operaciones hasta 2030.



Rogozin anunció hace una semana que Roscosmos no suministrará sus motores a EE.UU., para los cohetes espaciales Atlas-5 y Antares, en respuesta a las sanciones que numerosos países occidentales, incluido EE.UU., han impuesto a Rusia por su invasión de Ucrania.EFE nch-cd Nota a los abonados: La Agencia EFE ha suspendido temporalmente la producción de noticias desde Rusia debido a la amenaza que supone para sus periodistas la reforma del código penal recién aprobada.

¿Quién es Rogozin?

Es un hombre controvertido. Lugo de la invasión rusa a Ucrania, este hombre ha tomado el camino de amenazar en redes sociales a las personas que estén en contra del régimen.



Fue viceprimer ministro de su país y encaja en el grupo de esas personas que creen que el poder lo es todo. Hace poco advirtió que dejaría salir de órbita la Estación Espacial Internacional (ISS) para que cayera en Europa o en Estados Unidos, algo que levantó polémica. Pero no se quedó ahpi.



Señaló que dejaría a un astronauta abandonado en plena plataforma orbital y no traerlo de regreso a la tierra.



Los medios internacionales han reaccionado a dichas propuestas. Seguro que el ruso ha dado en el clavo y ha puesto a hablar a todo el mundo, cumpliendo su objetivo.

El astronauta de la ESA Paolo Nespoli dentro de su saco de dormir en el módulo Nodo 2 de fabricación italiana. Foto: ESA



“A Rogozin no parece importarle el clima de cooperación internacional logrado durante décadas en el espacio. A finales de febrero prácticamente dio a entender que las sanciones occidentales por la invasión a Ucrania, que afectaban a su industria aeroespacial, podrían provocar la caída de la ISS sobre Estados Unidos o Europa”, escribó ABC de España.



Y agregó: “Como el laboratorio de 500 toneladas no vuela sobre Rusia, su país se libraría. El sábado pasado, el jefe de Roscosmos volvió a la carga con la misma catástrofe: si continúa el bloqueo, podría separar el segmento ruso de la estación. Sin la corrección de la órbita, la ISS podría salirse de su órbita y acabar obligada a un “amerizaje o aterrizaje”.

"Las poblaciones de otros países, sobre todo aquellos dirigidos por los 'perros de guerra'".

TWITTER



Es que sus escritos no son para menos. Parece que tuviera marcada la perseucuón y sentencia de una a las personas que no estén de acuerdo o que critiquen su pensamiento con mensajes como este.



“Las poblaciones de otros países, sobre todo aquellos dirigidos por los ‘perros de guerra’ (países occidentales) deberían pensar en el precio de las sanciones contra Roscosmos”, dijo.



. Unos días antes, el jefe de Roscosmos, defensor acérrimo de Putin, anunció que Rusia no suministraría más a Estados Unidos motores para sus cohetes Atlas y Antares. «Que los manden al espacio en sus escobas», comentó.



Con Scott Kelly, quien es un veterano del espacio, se ha enfrentado en varias ocasiones. Kelly ha sido una de las personas que no se ha quedado callada. Comandante de tres misiones distintas se dio el lujo de criticar a Rogozin, luego de que compartiera imágenes de banderas internacionales arrancadas de un cohete ruso.



“Dimon (diminutivo de Dimitri), sin esas banderas y las divisas que traen, tu programa espacial no valdrá nada”, precisó Kelky. La reacción fue casi de inmediata, lo bloqueó de sus redes sociales.



El jefe del Roscosmos, quien defiende las acciones de Putin y alienta a la invasión a Ucrania, dijo que su país dejaría de entregarle a Estados Unidos motores para sus cohetes, anuncio acompañado por esta frase: “Que los manden al espacio en sus escobas”.





