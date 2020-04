Diez recién nacidos, positivo para coronavirus en hospital de Rumanía

Diez recién nacidos han sido diagnosticados con coronavirus en una maternidad de la ciudad rumana de Timisoara pese a que sus madres han dado negativo en el test, por lo que las autoridades creen posible que hayan sido contagiados por el personal de la clínica.

(Le puede interesar: Cero muertos en China por primera vez desde el inicio de la epidemia)

"Los resultados de los tests muestran que un total de 10 recién nacidos han dado positivo para covid-19" en los últimos días, indicó el Ministerio de Sanidad rumano en un comunicado publicado este martes por la agencia local Agerpres.



Estos diagnósticos corresponden a los tests realizados a 49 madres junto con sus hijos recién nacidos en la maternidad del Hospital Municipal de Timisoara, en el oeste del país, desde el 1 de abril.



"En la unidad de salud sigue internada una sola madre", mientras que las nueve restantes abandonaron el hospital junto con sus respectivos bebés entre el 2 y el 4 de abril y están en cuarentena en sus casas, precisó el ministro de Sanidad, Nelu Tataru.

(Lea también: España registra repunte en muertes y casos diarios de coronavirus)

"Desde hace dos días siento que vivo en una película de terror", confió una de las madres al sitio local pressalert.ro. "El personal no llevaba máscaras. El miércoles nos enteramos de que había un caso de coronavirus. El jueves, el hospital fue desinfectado con nosotros dentro", agregó.



Hasta el momento, los recién nacidos no tendrían síntomas de la enfermedad (covid-19), causada por el nuevo coronavirus. El ministro, entre tanto, ha ordenado una investigación epidemiológica en el centro para establecer el origen de las infecciones.



Según anunció el Gobierno el domingo, un total de 25 personas, entre ellas médicos, mujeres que ya habían dado a luz y una embarazada, habían dado hasta entonces positivo en la maternidad del Hospital Municipal de Timisoara.



Sin embargo, en el comunicado que publicó Agerpres, Tataru aseguró que esperan que se trate de un caso de falso positivo.

(En otras noticias: Vaticano 'saluda' liberación del cardenal Pell, absuelto de pederastia)

"Recomiendo trabajar con otro laboratorio para ver si el resultado es realmente positivo. Conozco la patología en los recién nacidos: no es tan frecuente ni tan grave, pero queremos verificar todo lo que se ha probado hasta ahora", explicó.



El ministro añadió que se puede tratar de "un error de prueba", dada la edad temprana: "Hay pruebas de que a una edad temprana no tenemos reactividad. En todos los estudios en China, España o Italia no encontramos edades tan tempranas, entonces podemos encontrar un error de prueba y, en este punto, solicitamos volver a hacer la prueba a otros laboratorios de enfermedades infecciosas".



La maternidad estuvo en cuarentena unas 12 horas el 31 de marzo, pero reabrió al día siguiente porque las autoridades sanitarias locales consideraron que no había "ningún riesgo de contaminación para los pacientes y los médicos".



Rumanía ha confirmado hasta el momento 4.417 casos de contagio por coronavirus y 182 muertes de pacientes diagnosticados con la covid-19.



ELTIEMPO.COM

Con información de EFE y AFP