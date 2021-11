Amigo de Maradona habla sobre Mavys Álvarez: 'todos estábamos con menores'

25 de noviembre de 2021. Año Uno sin Diego.



Este jueves se conmemora el cumplimiento de un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, astro del fútbol mundial. El ‘barrilete cósmico’ maravilló a propios y extraños dentro de las canchas: se convirtió en parte de las historias de los mundiales tras anotar el considerado como ‘Mejor gol del Mundo’, lideró al Napoli en Italia y fue aplaudido por casi todos los fanáticos del deporte rey.

Pese al legado futbolístico del ‘10’, el Maradona fuera de las canchas no gambeteó las polémicas y señalamientos con la misma docilidad que lo hizo en el 86 contra los seis jugadores ingleses.



Desde hace muchos años, particularmente después de su paso por Europa, Maradona se vio rodeado de diversas acusaciones por abuso, violencia y uso de estupefacientes. Los excesos fueron una de las razones por las cuales vio el retiro deportivo más pronto de lo planeado.

Según crónicas de la época, los oficiales habrían avisado del operativo a periodistas que cubrieron con espectacularización la captura del '10'. Foto: AFP

En la víspera del cumplimiento de un año de fallecimiento de Maradona, Mavys Álvarez, quien fue pareja de Diego mientras él estuvo en Cuba, habló sobre los vejámenes a los cuales fue sometida.



Sus explosivas declaraciones remecieron —todavía más— el entorno de Maradona. Uno de sus amigos se refirió al tema.

‘Decidí quedarme cuando no había nadie, cuando no había plata’

Estatua de Maradona en Nápoles. Foto: AFP

Stefano Ceci hizo parte del entorno de Maradona por casi 20 años. Él llegó a conocerlo en Cuba en el año 2000, cuando tan solo era un fan que esperaba una foto, un halago, acaso una firma en una camiseta de su querido Napoli.



Sin embargo, según reveló ‘Sputnik News’, medio que logró conversar con Ceci, el joven italiano comenzó a viajar con mayor frecuencia a la isla y, de algún modo, fue un testigo de cabecera de lo que verdaderamente ocurrió en lo que en principio debía ser una temporada de tratamiento contra las drogas —y que, según lo dicho por Ceci, más bien se convirtió en la época más oscura del abuso de los estupefacientes—.



“Hasta ese momento, en mi vida había fumado un porro, un cigarrillo. Nada, cero. Limpio. Cuando llegué, Diego tomaba cocaína”, contó en la entrevista con ‘Sputnik News’. “Yo decidí quedarme. Diego siempre valoró eso. Yo decidí quedarme cuando no había nadie. Cuando no había plata”.



Ceci entró de inmediato a hablar de la polémica suscitada tras las declaraciones de Mavys Álvarez, a quien, según dijo, conoció durante las constantes faenas en la estadía en Cuba. No negó tampoco que ella estuviese con Diego teniendo solo 16 años, sin embargo, dijo que “todos estábamos con menores de edad”.



“Ahí en Cuba no preguntas ‘¿cuántos años tienes?’ ni pides documentos. Aparte, la prostitución ya comienza desde los 13 años. En ese momento estábamos todos zarpados (drogados). Yo no sé por qué Mavys sale ahora (a hablar). Yo la vi en Cuba en ese momento y había una relación”, afirmó.



¿Cómo era el trato entre Diego y Mavys? Según dijo Ceci, “puede ser” que Maradona la indujese a las drogas, tal como ella afirmó en entrevistas recientes.



“Yo ya tenía 26 años, ella tenía 16. ¡Pero la familia estaba! La madre estaba ahí”, enfatizó el italiano.

Mavys Álvarez habló sobre Maradona. Foto: AFP

Sobre el maltrato ocurrido en aquel entonces y denunciado por Mavys, Ceci dijo: “También se puede equivocar Diego. Todos estábamos con menores de edad. Me incluyo”.



Vale destacar que Mavys Álvarez, con 40 años en la actualidad, reveló que Diego abusó de ella en la habitación.



“Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, señaló Mavys en conversación con ‘Infobae’, entrevista a la cual hizo referencia Ceci durante su charla con ‘Sputnik News’.

‘Yo dividí Maradona y Diego. Lo respeté’

A Diego lo conocieron mi mamá, mi mujer y mi nena. Nada más. Y eso fue porque viajaron a Dubái. Yo dividí Maradona y Diego. Lo respeté: Stefano Ceci

Ceci aseguró que se volvió socio comercial de Maradona cuando él estuvo en Dubái, en 2012. En ese entonces el fanático que un día cualquiera llegó al hotel de Cuba se había convertido en una de las manos derechas de quien hizo un icónico gol con ayuda de ‘la mano de Dios’.



El italiano, según contó, ha sido señalado por tener un porcentaje de la herencia de Maradona, sin embargo, “el contrato mío dice que post mortem de Maradona sigue vigente y que el otorgante sigue recibiendo el 50% a través de los herederos”, relató.



“El 28 de noviembre organizo el homenaje en el estadio de Napoli con la estatua de Maradona que donaré. ¿Piensas que, si yo fuera un estafador, los del Napoli se sentarían conmigo?”, dijo.



Las controversiales ganancias que sigue recibiendo incluso un año después del último adiós de Maradona han dado pie a diversas polémicas. Él, dijo, está dispuesto a ir a los tribunales dado que no se trata de algo ilegal.

“Tengo todo firmado por Maradona, voluntad de Maradona, por escribano. Les contesté que prefería ir a juicio. Yo tengo plata. El problema es de ellos que no tienen dinero. Si me sacan los derechos de la imagen, me sacan el chip de mi cerebro. La mitad de mi vida la compartí con Maradona. Yo no busco plata”, indicó en la charla con ‘Sputnik News’.



“Yo sabía que a Diego le molestaba si hablaba con los medios. Yo conocí a Maradona en el 2000. Mi familia no tiene ninguna foto con él. Tengo seis hermanos y 24 sobrinos. Nadie de ellos tiene una foto con él. A Diego lo conocieron mi mamá, mi mujer y mi nena. Nada más. Y eso fue porque viajaron a Dubái. Yo dividí Maradona y Diego. Lo respeté”, concluyó.

Maradona: luces y sombras

Diego Maradona murió cuando todavía dirigía a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Foto: EFE

Este jueves 25 de noviembre, las ciudades de Nápoles y Buenos Aires —por nombrar algunas— se vistieron de azul para conmemorar la memoria de uno de los deportistas más queridos de los últimos años.



Hace un año, tal como recuerdan muchos futboleros, el planeta del gol se remeció al conocerse la noticia del fallecimiento de Diego incluso días después de su peligroso paso por el quirófano.



Desde aquel entonces, si bien hay quienes aún sollozan entonando sus goles a grito herido, se abrió todo un proceso judicial por su muerte. Para muchos, especialmente para su entorno familiar, hay algunos cabos sueltos en el fallecimiento de Maradona.



En este momento hay siete especialistas médicos imputados por presunta incidencia en la muerte del ‘10’. “Los imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almiron y Dahiana Madrid; el jefe de ellos Mariano Perroni y la coordinadora de Swiss Médica Nancy Forlini”, indicó el medio especializado ‘Marca’.



La investigación contra ellos llevó a la recolección de al menos 80 testimonios y el análisis del historial clínico de Maradona durante los últimos 20 años.

