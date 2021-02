Tras polémica, medio italiano cambia su titular sobre Diana Trujillo

El diario italiano la 'Repubblica' cambió el titular de la historia de la científica colombiana Diana Trujillo en su página web. En una versión anterior del artículo, el título que acompañaba la nota estigmatizaba a Colombia, según consideraron varios usuarios de las redes sociales y la misma Cancillería de Colombia.



'De la Colombia de los narcos a la Nasa, la vida marciana de la científica', era lo primero que se leía al entrar a este prestigioso medio de Italia.



Hoy, el nuevo título que cuenta la destacada vida de Trujillo dice: 'De Colombia a la Nasa, la vida marciana de la científica'.

La vida de esta científica caleña llamó la atención durante la semana pasada debido a que ella hizo parte del equipo de científicos de ingenieros que logró el exitoso amartizaje del Perseverance en Marte.



Trujillo dirigió el grupo de ingeniería del brazo robótico del Perseverance. Además, esta científica colombiana fue la encargada de la transmisión en vivo de la Nasa en español cuando este artefacto llegó al planeta rojo.

En una pasada edición, el titular sobre Diana Trujillo era: 'De la Colombia de los narcos a la Nasa, la vida marciana de la científica'. Foto: Diario La Reppublica

Ante la hazaña y la brillante carrera de Trujillo, medios de todo el mundo contaron precisamente quién era esta destacada colombiana. Sin embargo, el enfoque y titular que le dio este diario italiano a la historia, mencionando de entrada el narcotráfico en el país, provocó el siguiente mensaje de la Cancillería de Colombia.



"Cancillería rechaza titular de La Repubblica de Italia que estigmatiza a nuestro país. Colombia se siente orgullosa de profesionales como Diana Trujillo, ejemplo de perseverancia, logro científico e inspiración para las nuevas generaciones", escribió la Cancillería en su cuenta de Twitter.



Y tras varios comentarios de los internautas en esta red social, el diario italiano se disculpó y dijo: "En ese título no hay prejuicios ni generalizaciones, es parte de la vida de Diana Trujillo como ella misma contó. Lo sentimos que se haya entendido mal el título".

En ese título no hay prejuicios ni generalizaciones, es parte de la vida de Diana Trujillo como ella misma contó. Lo sentimos que se haya entendido mal el título. — Repubblica (@repubblica) February 20, 2021

En la historia de este diario italiano, en las primeras líneas del artículo de la 'Repubblica' se puede leer en los primeros párrafos lo siguiente: "Son los años de la guerra entre los narcos, el cartel de Cali contra el de Medellín, la ciudad está abrumada por la violencia. Diana crece con su madre después del divorcio de sus padres. Las cosas no son fáciles: poco dinero, pocas perspectivas. 'Siempre tuve miedo de no volver a casa por la noche. Mirar el cielo nocturno en el patio era la única paz que conocía'".



Pero ante los mensajes de indignación, la 'Repubblica' reiteró su mensaje en el que no pretendían caer en los prejuicios o generalizaciones: "Existe controversia sobre el título de este artículo. Pero no hay prejuicios ni generalizaciones, es un trozo de la vida de Diana Trujillo que ella misma contó. Simplemente lea el artículo, que luego habla de su carrera. Lamentamos que se haya malinterpretado el título".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

