Ucrania celebra el miércoles un "Día de la unidad" frente a la amenaza de invasión rusa, en un momento en que la retirada parcial de las tropas de Moscú de la frontera alimenta la esperanza de una resolución pacífica de esta crisis.



El despliegue de tropas rusas en la frontera con Ucrania había sido catalogado por Estados Unidos como un riesgo de una invasión inminente y es considerado como la peor crisis de seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



La celebración de este "Día de la Unidad" fue decretado días atrás por parte del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien basado en la presunta fecha de una invasión de Rusia, invitó a invitó a los ciudadanos a izar las banderas nacionales o a lucir los colores patrios amarillo y azul. y clamar por la paz, en un acto que tuvo importante repercusión y alcance en su ejercicio.



Su gobierno intenta aplacar tensiones y rechaza "el pánico" causado por rumores y alertas de invasión. el mandatario, asistirá en la mañana de este miércoles a maniobras militares en la región de Rivné, en el oeste.



También se trasladará a Mariupol, la última ciudad del este que está bajo control del gobierno y que es considerada como uno de los territorios bajo amenaza en caso de una invasión, ya que está a unos 20 kilómetros de donde operan los separatistas prorrusos que mantienen un conflicto armado.



Asimismo, desde hace días se suceden las maniobras diplomáticas de estadounidenses y europeos para aplacar los temores de una invasión, luego que saltaran las alarmas luego que Rusia movilizó decenas de miles de soldados en la frontera con Ucrania, lanzando además ejercicios militares.

Ciudadanos ucranianos izando la bandera de su país en el 'Día de la Unidad'. Foto: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO

El miércoles, Rusia siguió rebajando las tensiones anunciando el fin de las maniobras y la retirada de los soldados de Crimea, la península anexada a Ucrania. Seguido de ello, este martes el Kremlin ya informó de la retirada de algunas tropas. El ministerio ruso de Defensa publicó un video que muestra una retirada de las tropas y del arsenal militar en un tren nocturno que une Crimea con Rusia.



Pero, el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, respondió afirmando que "por ahora" no hay señales concretas de una desescalada pese a las declaraciones de los responsables en Moscú.



"No hemos constatado ninguna desescalada en el terreno por ahora. Al contrario, parece que Rusia sigue reforzando su presencia militar", afirmó Stoltenberg al inicio de la reunión de los ministros de Defensa de la Alianza en Bruselas.

Rusia se burla del 'Día de la Unidad'

Las autoridades y medios de comunicación públicos rusos se burlaron este miércoles de la supuesta "fecha de invasión" de Ucrania lanzada por los países occidentales, que estimaban que se produciría el 16 de febrero.



"Les pido a los medios de desinformación estadounidenses y británicos que anuncien el calendario de nuestras 'invasiones' para el año próximo porque me gustaría organizar mis vacaciones", dijo, irónica, en Telegram Maria Zakharova, portavoz del ministerio ruso de Relaciones Exteriores.



La semana pasada, medios anglosajones publicaron informaciones, sin citar sus fuentes en la inteligencia estadounidense, sobre una invasión de Ucrania que comenzaría el día 16 de febrero. Hubo diarios anglosajones que dieron incluso detalles sobre las horas concretas: en plena noche del martes al miércoles.



"No diré que todo esto nos divierte, pero sí nos deja totalmente perplejos", agregó el ministro de Relaciones Exteriores, Sergueï Lavrov. Los países occidentales alertan desde hace semanas del riesgo de una invasión de Ucrania por parte de Rusia, que desplegó decenas de miles de soldados en la frontera y lleva a cabo diversas maniobras militares.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

