El 'dexit', la propuesta con la que la AfD busca sacar a Alemania de la Unión Europea

La copresidenta del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, ha sido objeto de críticas tras haberse referido al referendo que condujo al brexit (la salida del Reino Unido de la Unión Europea) como “un modelo para Alemania” en el caso de que el bloque comunitario no se reforme con menos competencias para la Comisión Europea y más para los Estados miembros.

"El brexit es un asesino del bienestar y no un éxito. Eso lo sabe cualquier niño en la isla. Un ‘dexit’ perjudicaría a Alemania más que el brexit al Reino Unido", dijo el diputado Torsten Frei, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) comentando la idea formulada por Weidel en una entrevista con el Financial Times.

El ‘dexit’, de hecho, es como se le conoce en Alemania a la propuesta de salida del bloque, adaptando la abreviación ‘brexit’ (Britain y exit).



En la entrevista, Weidel dice que la AfD luchará por una reforma de la UE eliminando lo que ella considera "déficits" democráticos como el poder que tiene Comisión Europea (CE) a la que califica como "un Ejecutivo no elegido".



"Si esa reforma no fuera posible, si no podemos devolver la soberanía a los Estados miembros, entonces los ciudadanos deberían decidir lo mismo que el Reino Unido y tendríamos un referendo sobre el 'dexit'", dijo. El referendo sobre el brexit, según Weidel, puede ser un modelo para su país.

El pasado 20 de enero hubo protestas en Alemania contra partidos radicales. Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg

En Alemania un referendo sobre una salida de la UE no es constitucionalmente posible, pero la AfD en su programa propone abrir un camino para ello.



"Es el derecho de todo pueblo votar sobre la permanencia en la UE, la Unión Monetaria y otros proyectos supranacionales. Es un derecho que nos niegan en Alemania desde hace décadas los partidos que gobiernan", dice el programa.



Para una reforma en ese sentido se necesitaría una mayoría de dos tercios en el parlamento de lo que AfD está muy lejos, pese a que actualmente vive un alto vuelo en las encuestas en las que ocupa el segundo lugar a nivel federal, detrás del bloque conservador formado por la CDU y la Unión Social Cristiana (CSU) bávara, que forman grupo parlamentario conjunto.



La secretaria de Estado en el Ministerio de Economía, Franziska Brantner, ha advertido que un 'dexít' amenazaría los pilares del bienestar alemán.



"La idea de AfD amenaza los pilares del bienestar alemán. El mercado europeo es básico para nuestro éxito económico como nación exportadora", dijo Brantner. También la diputada liberal Mariae-Agnes Stark-Zimmermann advierte contra las consecuencias económicas de un dexit.



"La AfD mantiene su convicción de lo que es malo para Alemania les favorece a ellos como partido", dijo en la red social X. "Así como el brexit no fue una buena idea, el 'dexit' sería la ruina económica para Alemania", agregó. La postura anti-UE de la AfD no es nueva.



Ya en el último congreso el líder del partido en Turingia, Björn Höcke, dijo que "la Unión Europea tiene que morir para que pueda vivir la verdadera Europa". La cadena de supermercados Edeka se sumó a las críticas a AfD mostrando en un video colgado en redes sociales lo vacías que estarían las estanterías sin productos extranjeros.



