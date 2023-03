El miedo resurgió en los mercados financieros, especialmente en el sector bancario, debido a la situación del mayor banco alemán, Deutsche Bank, que se desplomó el jueves 8,5 por ciento en la Bolsa de Fráncfort, encadenando tres sesiones consecutivas a la baja, tras anunciar que planea amortizar 1.500 millones de dólares de deuda subordinada el 24 de mayo, antes de su vencimiento en 2028.



Las declaraciones tranquilizadoras de responsables políticos no impidieron caídas de las principales plazas europeas: París cayó 1,74 por ciento; Fráncfort, 1,66 por ciento; Londres, 1,26 por ciento; Milán perdió 2,23 por ciento y Madrid, 1,98 por ciento.

“La incertidumbre que se propaga en los mercados” llevó al “sector bancario a perder todas sus ganancias desde el inicio de año en un lapso de tres semanas”, afirmó Michael Hewson, analista de CMC Markets. El experto no percibe un “catalizador claro” para explicar la tendencia bajista del día, “más allá de la incertidumbre sobre la perspectiva de futuras subidas de tasas y los efectos que esto podría tener sobre la estabilidad financiera”.



Nuevas subidas podrían penalizar a los bancos más frágiles y esto hace temer nuevas quiebras, tras las sufridas por tres entidades regionales en Estados Unidos, entre ellas el Silicon Valley Bank, que golpearon con fuerza a los mercados globales a principios de mes. El sector bancario del índice ampliado Stoxx Europe 600 retrocedió 3,53 por ciento, tras un fuerte aumento del coste de los seguros contra el riesgo de impago (CDS) de varios bancos europeos, con Deutsche Bank a la cabeza.



Maltratado, el primer banco alemán perdía al cierre 8,53 por ciento, tras haberse hundido más de 14 por ciento. Su rival, Commerzbank, cayó 5,45 por ciento. La oscilación de los CDS, un derivado asociado al riesgo de crédito, concentraba la atención.



En el caso de Deutsche Bank, el seguro que cubre su deuda indica una probabilidad de impago de 27,4 por ciento en los próximos cinco años.



Para Commerzbank, esta es del 19,3 por ciento, según la agencia Bloomberg.



No fue el único banco afectado: en París, la acción de Société Générale bajó 6,13 por ciento y los títulos de BNP Paribas cedieron 5,27 por ciento; en Londres, Standard Chartered cayó un 6,42 por ciento y Barclays, 4,21 por ciento. Y en Madrid, el Santander bajó 3 por ciento y el BBVA, 4,43 por ciento.



La tendencia bajista se dio no obstante las recientes medidas de los bancos centrales para mejorar el acceso a la liquidez y los esfuerzos para restablecer la confianza en el sistema bancario. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reafirmó la resiliencia de un sistema bancario con “sólidas posiciones en términos de capital y liquidez”.

AFP