La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin. La Corte lo acusa de ser “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.

La Corte también emitió una orden de detención por el mismo motivo contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.



Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el marco de su investigación, desde hace más de un año, de posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.

Según la CPI, Putin es "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños.

¿De qué se acusa a Putin?

El gobierno del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, lleva meses acusando a Moscú de secuestrar niños, llevarlos a la fuerza a Rusia y formarlos para convertirlos en ciudadanos rusos.

Así las cosas, según indicó la CPI en su comunicado, Putin es "presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población (de niños) y el traslado ilegal de población (de niños) de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia".



"Los crímenes habrían sido cometidos en territorio ucraniano ocupado al menos desde el 24 de febrero de 2022", prosiguió la corte.



La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros”, o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.



En lo que respecta a Lvova-Belova (1984), la CPI considera que tiene “responsabilidad penal individual” por el mismo tipo de crimen de guerra tras “haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros” desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.



El 16 de febrero, durante un encuentro en el Kremlin, Lvova-Belova le dijo a Putin que "adoptó" a un niño de Mariúpol, una ciudad ucraniana que estuvo sitiada por las tropas rusas durante meses, hasta su caída en la primavera de 2022.



En octubre pasado la funcionaria también admitió que unos 350 huérfanos ucranianos habían sido acogidos por familias rusas.

La CPI también estaría investigando el bombardeo deliberado de infraestructuras civiles en Ucrania.

El diario estadounidense New York Times ya había adelantado el lunes que el tribunal abriría dos causas contra funcionarios rusos por acciones cometidas en Ucrania. Según el periódico, el primer caso que se iba tratar era el del presunto secuestro de niños ucranianos por Moscú.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita a Ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de "una investigación prioritaria".



"Los niños no pueden ser tratados como botín de guerra", declaró.



Khan subrayó que cuando visitó un centro de cuidados para niños en el sur de Ucrania, este estaba "vacío, tras la presunta deportación de niños de Ucrania hacia la Federación de Rusia" o hacia otras zonas ocupadas por Moscú.



El segundo estaría relacionado con el bombardeo deliberado de infraestructuras civiles en Ucrania, como centrales eléctricas y de aprovisionamiento de agua.



Pero, ¿qué facultades tiene la CPI? ¿Puede Putin ser detenido realmente?

¿Qué facultades tiene la CPI?

La Corte Penal Internacional es un organismo creado en 2002 con la intención de juzgar a los responsables de los peores crímenes: genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.



La CPI tiene sede en La Haya, Países Bajos, y -según Amnistía Internacional (AI)- "fue establecida por iniciativa de las Naciones Unidas el 17 de julio de 1998, cuando un centenar y medio de países adoptaron su tratado fundacional. Entró en vigor el 1.° de julio de 2002 tras su ratificación por 60 países".



Según AI, 124 países hacen parte de la CPI al haber ratificado el Estatuto de Roma. No obstante, otros 60 países no lo han hecho, entre ellos Estados Unidos, Rusia o China.



Según el Estatuto, la Corte tiene facultad para juzgar crímenes de guerra como matar intencionalmente, someter a tortura, destruir bienes, tomar rehenes, "someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales" -como el caso del que se acusa a Putin-, entre muchos otros delitos.



Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI).

¿Por qué se emite una orden de captura?

Según el Estatuto de la Corte, una vez iniciadas las investigaciones preliminares, se puede emitir una orden de detención contra una persona si se considera que "hay motivos razonables para creer que ha cometido un crimen que es competencia de la CPI".



También se emite una orden de captura si se considera que es necesaria para que la persona acusada comparezca a juicio, para que no obstruya la investigación de la Corte o para impedir que el acusado siga cometiendo el crimen de guerra o de lesa humanidad del que se le señala.



Sobre el proceso para la detención, la Corte indica que el Estado miembro que recibe la orden de captura es quien debe tomar las medidas para capturar de inmediato al señalado de conformidad con sus normas internas.



"Una vez que el Estado de detención haya ordenado la entrega, el detenido será puesto a disposición de la Corte tan pronto como sea posible", señala el Estatuto.

En este caso, se trata de la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

Es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.

¿Putin puede ser detenido?

Es muy poco probable, o casi imposible. En primer lugar, Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania. No obstante, Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.



"Rusia firmó el estatuto de Roma, que rige la CPI, en 2000, pero nunca ratificó el acuerdo para convertirse en miembro. Retuvo formalmente su firma del estatuto fundacional de la CPI en 2016, un día después de que la corte publicara un informe que clasificaba la anexión rusa de Crimea como una ocupación", recuerda al respecto el diario británico The Guardian.



Los expertos en derecho internacional dicen que es poco probable, salvo un cambio político importante en Rusia

TWITTER

Así las cosas, dice el diario El País, la única manera en la que Putin podría ser detenido y llevado ante el tribunal en La Haya es que viaje al extranjero y sea capturado en un país que sí es miembro de la CPI.



De hecho, este viernes, el tribunal no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto y lo cierto es que la CPI no tiene la capacidad operativa para realizar una detención de esa naturaleza, mucho más si se tiene en cuenta que Rusia es una de las grandes potencias militares del mundo y, además, forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde tiene poder de veto para cualquier decisión.

En su análisis, el Washington Post habla de que las órdenes de captura tienen un peso simbólico y que, en todo caso, sí podrían dificultar que Putin y Maria Alekseyevna Lvova-Belova viajen a otros países que sí cooperan con la CPI y en donde podrían ser capturados.



"Los expertos en derecho internacional dicen que es poco probable, salvo un cambio político importante en Rusia, que Putin termine frente a la corte", dice el medio citado.



De momento, el caso estará paralizado hasta que los arrestados estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse.

Rusia ya reaccionó afirmando que la orden carece de sentido. "Las decisiones de la Corte Penal Internacional son carentes de sentido para nuestro país, incluso desde un punto de vista jurídico", escribió en Telegram la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova.



"Las posibles 'prescripciones' de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas", agregó.



En la misma línea, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de "indignante" e "inadmisible". "Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho", dijo, según la agencia RIA Nóvosti.

Zelenski lleva meses culpando a Rusia del secuestro y deportación de menores ucranianos.

¿Qué condenas puede emitir la CPI?

Según la Corte Penal Internacional y su estatuto, si una persona es declarada culpable puede recibir una condena a reclusión que no exceda los 30 años o una reclusión perpetua si la gravedad del crimen lo justifica.



También se habla de multas o decomisos de bienes o productos que proceden del crimen cometido y juzgado.

