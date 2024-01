Capturada banda que vendía cadáveres a universidades por cinco millones de pesos

Una banda de delincuentes, que al parecer se dedicaba a vender cadáveres a universidades, según autoridades, fue desmantelada y sus miembros capturados por la Policía española.



De acuerdo con las autoridades, los delincuentes retiraban cadáveres de hospitales y ancianatos, para venderlos ilegalmente, y estos eran especialmente de personas de nacionalidad extranjera o que tenían la certeza de que no contaban con familiares que los reclamaran en caso de fallecer.

Según un comunicado, la investigación inició el año anterior, cuando las autoridades pudieron percatarse de que un cadáver fue retirado con documentación falsa de la morgue de un hospital y llevado a la funeraria en cuestión.



Además, La policía pudo darse cuenta de que el sepelio financiado por el gobierno de Valencia, España, no se realizó y que el cuerpo del fallecido había sido vendido sin la aprobación de ningún familiar o allegado.



Los capturados vendían los cuerpos desde 1.200 euros y en cada situación utilizaban documentación falsa del registro sanitario y la que se hace entrega en el registro civil.



Por otra parte, también se conoció que la funeraria al parecer le habría cobrado a una universidad 5.040 euros para realizar once incineraciones que nunca se llevaron a cabo, u otras en las que se juntaban varios cuerpos para ser incinerados y así ahorrar costos.



Otro de los casos conocidos por las autoridades fue el de un hombre que se encontraba en un hogar geriátrico, quien supuestamente antes de morir, autorizó a la funeraria para que donaran su cuerpo, sin embargo, también se supo que el fallecido tenía problemas mentales, por lo que no podía entender completamente lo que supone una donación.



Así mismo, en este caso, el cadáver se remitiría a una facultad específica, pero a última hora los miembros de la funeraria decidieron llevar a otra universidad, porque supuestamente esta última pagaba más por el mismo.



Los capturados están a la espera de su sentencia, por los delitos de los que se les acusa y las autoridades siguen con la investigación para determinar si existen más implicados.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

