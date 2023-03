Soldados ucranianos han encontrado en su territorio los restos de lo que aparentemente es un dron de uso civil fabricado por una compañía china, modernizado y armado, presuntamente usado por Rusia, según informa este jueves la cadena CNN.



El dron fue derribado en un bosque ucraniano cuya localización no concretan y sus restos les fueron mostrados a periodistas de la cadena estadounidense por soldados de Ucrania tras asegurar que lo habían derribado con sus armas automáticas "Ak-47".



Según CNN, se trataba de un dron "Mugin-5", un vehículo aéreo no tripulado (UAV) fabricado por una compañía china con sede en la ciudad portuaria de Xiamen, en la costa este del país asiático.



La cadena cita a algunos blogueros especializados en tecnología que aseguran que estos artefactos se conocen como "drones Alibaba", ya que han estado disponibles para la venta por unos 15.000 dólares en sitios web del mercado chino, incluidos los distribuidores Alibaba y Taobao.



La compañía Mugin Limited confirmó a CNN que se trataba del fuselaje de un aparato de su fabricación y calificó el incidente de “profundamente desafortunado”.



Para la cadena, se trata del ejemplo más reciente del uso de un dron civil que se está modernizando y armando para ser usado en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una señal de que los patrones de guerra usados por Moscú cambian rápidamente.



Militares ucranianos vuelan un dron para avistar posiciones rusas cerca de la ciudad de Bajmut. Foto: AFP

Los soldados ucranianos explicaron a los reporteros que el dron volaba a muy baja altura cuando fue localizado y lo suficientemente cerca como para derribarlo con armas automáticas, y que el artefacto había sido adaptado para llevar una bomba.



El dron comercial armado no tenía una cámara instalada, lo que significa que no podría haber sido utilizado para la vigilancia, y esencialmente lo hace similar a una "bomba tonta", según Chris Lincoln-Jones, oficial retirado del ejército británico y especialista en drones consultado por la cadena estadounidense.



“Este dron en particular que hemos estado viendo sería mucho más efectivo si tuviera una cámara decente”, dijo Lincoln-Jones. Agregó que este incidente del dron comercial agrega más evidencia a la teoría de que Rusia no es la superpotencia militar que el mundo podría haber esperado.

