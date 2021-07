Shakira recurre el juicio en España por un fraude fiscal de 14,5 millones

Shakira recurrirá la decisión de la Justicia española de dejarla a un paso de juicio por presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros, insistiendo en que en los ejercicios investigados no tenía residencia legal en el país y en que la tesis de Hacienda, organismo encargado del sistema tributario español, es "legalmente inaceptable".



(Lea aquí: Shakira iría a juicio en España por presunto fraude al fisco)

Fuente de la defensa de la cantante colombiana informaron a EFE este viernes que con el recurso, que se presentará ante la Audiencia de Barcelona, el equipo legal de la artista pretende revocar la decisión del juez de cerrar la instrucción para que el caso se dirima en juicio, ante las posturas "diametralmente opuestas" de defensa y acusaciones sobre la interpretación tributaria a aplicar.



Shakira está a un paso de juicio, ante los indicios de que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda -que ya ha pagado a la Agencia Tributaria, junto a otros tres millones de intereses-, simulando no residir en España y ocultando su renta mediante un entramado societario con sede en paraísos fiscales, entre 2012 y 2014.



El recurso, que avanza este viernes el periódico español El País, insiste en que Shakira contaba con "ciudadanía y residencia extranjeras" y recuerda que, al devolver la cantidad que Hacienda le reclamaba, ahora "no tiene deuda tributaria pendiente".



La defensa de Shakira esgrime dos informes periciales -firmados, entre otros, por un catedrático de derecho financiero y tributario y un magistrado del Tribunal Supremo español- que califican de "legalmente inaceptable" la tesis de Hacienda que acusa a la cantante de eludir el pago de impuestos entre 2012 y 2014, pese a tener la obligación de hacerlo dado que residió en España más de 183 días anuales.



(En otras noticias: 5 claves del proceso que tiene a Shakira ante un juez en España)



No obstante, en opinión de la defensa, para demostrar que la cantante tenía residencia en España, Hacienda recurre a una prueba indirecta que "no se ajusta a los requisitos jurisprudencialmente establecidos" para ser considerada como tal.



De hecho, para calcular el número de días en que Shakira permaneció en España en los ejercicios investigados, los inspectores de la Agencia Tributaria española reconstruyeron su actividad a través de distintas pruebas, como el rastreo de los pagos efectuados con la tarjeta de crédito -desde peluquerías a tiendas de ropa o restaurantes-, así como billetes de avión o facturas de hotel.



La artista colombiana reprocha también a la Agencia Tributaria que recurra a un "concepto jurídicamente indeterminado, denominado ausencias esporádicas", para aumentar el número de días que estuvo en España, "sobre la base de una interpretación desconocida hasta la fecha en los tribunales españoles".



El proceso penal contra Shakira deriva de una querella de la Fiscalía española, que la acusa de seis delitos contra la Hacienda pública.EFE

Más noticias