La defensa del rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, aseguró el miércoles, durante una vista judicial en Londres, que la demanda por acoso presentanda por su examante no se sostiene, por carecer de pruebas y basarse en "puras especulaciones".



La danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn -divorciada de un príncipe alemán y también conocida por su apellido de soltera Larsen- presentó en 2020 una demanda civil en Londres que aún se encuentra en estadios previos al inicio de un juicio.

Denunció amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación por parte del exrey para recuperar un "regalo" de 65 millones de euros (73 millones de dólares) tras haber roto la relación extramatrimonial que mantuvieron entre 2004 y 2009 y que ella se negó a reanudar en 2012.



Según Adam Wolanski, abogado de Juan Carlos, la empresaria de 58 años reclama 126 millones de libras (165 millones de dólares, 146 millones de euros) por daños psicológicos y negocios perdidos como consecuencia del "acoso".



En el segundo de cuatro días de vistas preliminares, Wolanski desmontó uno por uno los hechos denunciados por Larsen desde el 16 de octubre de 2014, cuando afirma que termina el periodo de prescripción.



Larsen detalla presiones del exrey para que lo acompañase a fiestas y pagase con su dinero la decoración de un apartamento para él en Londres, denuncia que la difamó ante sus amigos y clientes y contactó con su secretaria y su chófer para que la espiaran.

Facebook Twitter Linkedin

Corinna Larsen fue amante del rey de España Juan Carlos I entre el 2004 y el 2009, y por eso recibió un regalo de 65 millones de dólares. Foto: EFE

Es todo "pura especulación", afirmó Wolanski. "No tiene pruebas (..) de que el demandado trató de causarle angustia mental o emocional" y tampoco "daño físico".



"Todo es muy vago", fustigó el abogado, asegurando que "esto no es acoso" sino disputas comprensibles entre personas que han roto una relación.



Insistió también en que los actos ocurridos en lugares como Abu Dhabi, Riad, Los Angeles, Austria, Las Bahamas o España no pueden juzgarse bajo ley británica de protección contra el acoso.



Y aseguró que para justificar actos de acoso ocurridos tras la abdicación de Juan Carlos en junio de 2014, en favor de su hijo Felipe VI, Larsen necesita hacer referencia a actos anteriores, que fueron sin embargo excluidos del caso por el Tribunal de Apelación británico en diciembre.



Este falló que en su calidad de rey gozaba de "inmunidad" judicial hasta entonces.



Esto "tira de la alfombra bajo el caso" y "toda la estructura se desploma", afirmó.



AFP