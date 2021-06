Decretan vacunación obligatoria en Moscú por aumento de contagios

Las autoridades de Moscú calificaron hoy de "dramático" el incremento de contagios de coronavirus en la capital rusa y decretaron la vacunación obligatoria de al menos el 60% de los empleados de los sectores de servicios.

"En vista de la compleja situación epidemiológica, la jefa de Sanidad de la ciudad de

Moscú decretó hoy la vacunación obligatoria de los empleados de los sectores de servicios", anunció en su blog el alcalde de la capital de Rusia, Serguéi Sobianin.



El decreto de las autoridades sanitarias constata que los contagios se han disparado a partir del 6 de junio, con un incremento diario de entre un 11 % y un 20 %. El alcalde de

Moscú alertó que "la morbilidad ha alcanzado los niveles de los picos del año pasado". En las últimas 24 horas murieron más de 70 personas, puntualizó.



"La mayoría de ellas no se hubieran si quiera enfermado si se hubiesen vacunado a tiempo", lamentó. Aunque afirmó que la vacunación, aunque es un asunto personal, deja de serlo cuando los ciudadanos salen a la calle y se convierten "en coparticipantes del proceso epidémico".



"Es más, cuando trabajas en una entidad que ofrece servicios a un número indeterminado de personas en condiciones de epidemia (la vacunación) deja de ser un asunto personal, independientemente de los medios de protección individual que se utilicen", subrayó.



Hasta el día de hoy las autoridades rusas habían insistido en que la vacunación era voluntaria, pero por lo visto la reticencia de los rusos a vacunarse ha obligado a tomar esta medida.



Aunque Rusia cuenta con cuatro vacunas anticovid de producción propia -las bidosis Sputnik V, EpiVacCorona y CoviVac, y la monodosis Sputnik Light- la campaña de vacunación en el país, que comenzó en enero de este año, avanza con lentitud debido fundamentalmente a la renuencia de la población a vacunarse.



Una encuesta realizada el pasado mes de mayo por el Centro Levada reveló que el 62 % de los rusos no está dispuesto a vacunarse con la Sputnik V, el principal preparado que se emplea en la campaña de vacunación y que, según sus desarrolladores, tiene una eficacia del 97%.



REDACCIÓN EL TIEMPO