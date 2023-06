Luego del bombardeo que se registró en un restaurante este martes 27 de junio en Kramatorsk, Ucrania, lugar en el que, precisamente, se encontraban Héctor Abad Faciolince, Sergio Jaramillo, excomisionado de paz y Catalina Goméz, periodista enfocada en temas de medio oriente, quienes lograron salir ilesos del suceso, la esposa de Jaramillo habló con RCN y aseguró que el excomisionado se encuentra bien.



El restaurante en el que se presentó el atentado fue RAI Pizzeria, en donde tres personas perdieron la vida y 40 se encuentran heridas.



Ana María Romero, la esposa de Sergio Jaramillo, contó al medio mencionado que en este lugar su esposo, Abad y Goméz estaban almorzando con Victoria Amelina, escritora ucraniana y quien se encuentra en estado crítico luego del bombardeo.



Además, aseguró que minutos después del atentado, Jaramillo se contactó con ella y le dio algunos detalles de lo ocurrido, según indica el medio mencionado anteriormente:



"Ya iban a pararse, ya venían a pagar la cuenta. Apenas pasó, Sergio me llamó a decirme que él estaba bien y que los demás estaban bien, que estaban esperando a Victoria (la escritora ucraniana en estado crítico), pero no he podido hablar con él tranquilamente para que me dé los detalles”.

Así mismo, Romero señaló al medio citado la situación emocional del excomisionado de paz:



"Yo creo que él también está un poco en shock, como vigilando todo lo que está pasando. Espero poder hablar con él más tarde, cuando estén más apaciguadas las cosas. Agradezco a los dioses, no sé, a las circunstancias, que no haya estado sentado en otro sitio y que pueda estar contando la historia”.



Por último, Romero habló de la escritora ucrania que está luchando por permanecer viva y dijo que: "Tuve la oportunidad de conocerla en Cartagena. Es una gran persona, una persona muy bonita. Hay que rezar por ella y por todos los demás que están en esta guerra tan absurda”.

