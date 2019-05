De la risa al llanto: Momentos memorables del gobierno de Theresa May

AFP

Theresa May asumió como primera ministra el 11 de julio de 2016 y reconoció su triunfo junto a su esposo John Philip May, un gerente de inversión británico.



En su discurso inicial como 'premier' frente a Downing Street se compromete a luchar contra las "injusticias ardientes" que afectan a la población británica y promete luchar por un "un país que trabaja duro por cada uno" de sus habitantes.



Dos días antes de su proclamación, su principal competencia Andrea Leadsom se había retirado de la carrera para encabezar el Partido Conservador y había dejado vía libre a May para ser formalmente líder de la formación conservadora y convertirse en la segunda mujer en la historia del Reino Unido en ocupar el cargo.