1. Tras la caída de la Unión Soviética, ¿cómo se han desarrollado las relaciones entre Ucrania y Rusia?

Cuando la URSS fue oficialmente disuelta, en 1991, los países que la integraban optaron por ser Estados independientes. Ucrania –uno de los más industrializados, gran despensa agraria y depósito de miles de ojivas nucleares– decidió entonces, mediante un referendo, declarar su soberanía. A partir de esa decisión, las relaciones entre Ucrania y Rusia han fluctuado entre la cordialidad, la hostilidad y las fuertes tensiones, sobre todo después de que Ucrania anunció su intención de acercarse a la Unión Europea (UE).



Pero dentro de Ucrania había un obstáculo: una gran parte de la población de este país tiene un fuerte lazo con Rusia, de hecho, el ruso es su lengua principal. De ahí que el dilema ucraniano de acercarse a Occidente, formando parte de la UE, o seguir bajo la protección de Moscú causó una división interna que Putin ha sabido capitalizar para no dejar escapar un territorio que, considera “parte inalienable” de la historia rusa.

2. ¿Cuál es el antecedente principal para que se haya llegado a esta crisis?

En 2014, el Gobierno de Ucrania, presidido por Víktor Yanukóvich y afín a Rusia, fue depuesto, tras negarse a firmar un acuerdo aprobado por el Parlamento para que Ucrania se asociara con la UE.



Las regiones del suroriente, porrusas, protestaron y se declararon contrarias al gobierno de Kiev. Los planes para que Ucrania ingresara a la Otán fueron retomados por el nuevo gobierno, intención que para Rusia es una amenaza.

3. ¿Qué pasó después del derrocamiento del gobierno ucraniano prorruso?

Con una Ucrania dividida, Francia y Alemania se ofrecieron como garantes, con acuerdo previo de Ucrania y Rusia, de un pacto para poner fin a la fuerte disidencia que, con violencia, se estaba gestando en Crimea, Donetsk y Lugansk. En 2014 se firmó el Acuerdo en Minsk. Kiev se comprometía a parar las acciones ofensivas contra las dos provincias rebeldes. El acuerdo no se cumplió. No contó con la aprobación del Parlamento y los ucranianos no lo apoyaron.

4. ¿El incumplimiento del Acuerdo

de Minsk trajo consecuencias?

La guerra estalló entre las dos provincias rebeldes, Donetsk y Lugansk, y Ucrania. Luego de casi un año de hostilidades, representantes de los mismos países que estuvieron en la firma del primer acuerdo sirvieron de garantes, en febrero de 2015, de un segundo pacto, en el que Kiev les otorgaba plena autonomía a Donetsk y Lugansk. Pero también lo incumplió. Las provincias pasaron de lleno a la confrontación armada con el sostén de Rusia.

5. ¿Qué llevó a Rusia a anexarse

la península de Crimea?

La guerra interna dejó, según cifras de la ONU, 14.000 muertos. Paralelamente al cambio de gobierno en Ucrania y a las tensiones internas, la península de Crimea, otra región separatista, no reconoció al nuevo gobierno y celebró un referendo que aprobó la separación de Ucrania y su regreso a ser parte de Rusia.



Posteriormente, el gobierno ruso se anexó este territorio. Donetsk y Lugansk realizaron también referendos de independencia.

6. ¿La presión de Moscú sobre Ucrania fue una preparación para invadir?

Públicamente, el presidente Vladimir Putin siempre ha dicho que Ucrania es territorio "histórico" de Rusia, que los unen "lazos de sangre". Con los años, la presión rusa se acentuó y en noviembre del año pasado, Rusia movilizó numerosas tropas en la frontera con Ucrania.



Hace unas semanas, Occidente denunció la posible invasión rusa, antecedida por el reconocimiento de Rusia a las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk.

7. ¿Cuál fue la justificación rusa para la invasión?

El jueves 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en un discurso una "operación militar especial" en la región del Donbás, que justificó con la necesidad de pacificar el conflicto en el oriente del país.



En su discurso agregó que su intención no era ocupar Ucrania, sino "desmilitarizar" y "desnazificar" el país y llevar ante la justicia a responsables de crímenes.



El Ejército ruso inicia ataques con misiles de alta precisión contra la infraestructura militar ucraniana, sistemas de defensa antiaérea, aeropuertos y armerías. Las tropas rusas intentan entrar a Kiev.

8. ¿Qué busca, cuál es el objetivo del presidente ruso, Vladimir Putin, con la invasión de Ucrania?

Al anunciar el ataque, Putin aseguró que el objetivo era neutralizar la posible retoma por la fuerza de regiones separatistas por Ucrania y proteger a las personas de "abusos y del genocidio" del Gobierno ucraniano. No hay prueba de lo primero. Y el canciller alemán, Olaf Scholz, calificó de "ridículo" lo segundo, en la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich.

9. ¿Qué hay de realidad en la acusación de que el Gobierno de Ucrania comete ‘genocidio’ en el Donbás?

Aunque no es nuevo y el señalamiento se ha acentuado en las semanas previas a la invasión, la comunidad internacional no tiene informaciones sobre este supuesto genocidio.



La acusación solo trataría de poner al gobierno de Kiev ante los ojos del mundo como el villano, capaz del peor de los crímenes de lesa humanidad, para justificar la invasión.

10. Rusia ordenó un ataque total, ¿podría haber una ocupación de Ucrania?

Con las actuaciones del presidente Putin, no es fácil saberlo. Tras las conversaciones con Francia, previas al ataque, dijo que la intención de Rusia no era atacar o invadir. Y tras el ataque, Putin dijo que no pretende ocupar el país, sino "desmilitarizarlo".



Lo cierto es que Moscú ordenó un ataque total en Ucrania. Analistas dicen que podría ser un intento de extender el territorio de los separatistas del Donbás o de establecer un corredor entre el Donbás y Crimea.

11. ¿Es posible una intervención militar de Europa o EE. UU.?

Por ahora está descartada. Ucrania no pertenece a la Otán, no la cubre la cláusula de defensa mutua de la alianza, y esto impide que haya un despliegue militar europeo en ese territorio. Por su parte, el presidente Joe Biden ha sido claro en decir que no enviará tropas a combatir en Ucrania.



Podría haber ayuda con armamento de los países occidentales, pero esto es algo dispendioso y la rapidez con la que evoluciona el conflicto es otro factor por tener en cuenta.

12. ¿Son suficientes las sanciones impuestas a Rusia por Occidente?

Hay varias vías de acción. Una, financiera, con el objetivo de cortar el acceso de entidades bancarias rusas a los mercados de capitales; otra, comercial, bloqueando exportaciones de tecnología punteras. Una tercera son sanciones personales a altos representantes del régimen ruso.



Sin embargo, analistas piensan que Rusia puede apoyarse en China para suministrarle gas y energías que le vende a Europa y esto dejaría sin efecto algunas sanciones.

13. Además de Ucrania, ¿qué hay en juego en este conflicto?

Está en juego la definición del orden mundial del siglo XXI. Rusia y China buscan un reajuste.



El alto representante para la Política Exterior Europea, Josep Borrell, define el pulso como la alternativa entre un orden multilateral apoyado en las organizaciones y el derecho internacional, y otra multipolar, con zonas de influencia, y una mirada relativista acerca de los derechos humanos. La agresión rusa a Ucrania es el terreno de juego central en ese pulso global.



