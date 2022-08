El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, aseguró este martes que no habrá "ninguna piedad" para los asesinos de Daria Duguina, la hija de un ideólogo ultranacionalista pro-Kremlin que murió en un atentado y cuyos funerales reunieron a cientos de personas este martes en Moscú.



"Fue un crimen bárbaro para el que no puede haber perdón (...) No puede haber piedad para los organizadores, los patrocinadores y los ejecutores", dijo Lavrov en una conferencia de prensa.



(Lea también: En medio de atentado con bomba, muere hija de un cercano aliado del Kremlin)

Los servicios de seguridad rusos acusan al servicio secreto ucraniano de estar detrás del atentado, pero Ucrania niega cualquier implicación en la muerte de Duguina.



Alexander Duguin, un defensor de la invasión de Ucrania que dice ser cercano al presidente ruso Vladimir Putin, podría haber sido el blanco intencional del ataque que mató a su hija de 29 años, según versiones de la prensa.

Facebook Twitter Linkedin

Funeral de Daria Dúguina en Moscú. Foto: EFE

Así fue el funeral de Daria

Miles de moscovitas se acercaron en la mañana de este martes al velatorio de Duguina, a la que la víspera el presidente ruso, Vladimir Putin, condecoró de manera póstuma con la Orden Al Valor.



En el funeral, los dolientes, muchos de ellos con flores, ofrecieron sus respetos a Duguina en un salón del centro Ostankino TV de Moscú, donde un retrato suyo en blanco y negro se colocó sobre su féretro abierto.



Duguin y su esposa, ambos vestidos de negro, se sentaron junto al ataúd de su hija. "Ella murió por el pueblo, por Rusia, en el frente. El frente es aquí", expresó Duguin al inicio de la ceremonia.



(Puede leer: Rusia acusa a Ucrania de asesinato de Daria Dúguina, hija de aliado de Putin)

Facebook Twitter Linkedin

Alexander Dugin, aliado de Putin, en el funeral de su hija Daria Duguina. Foto: EFE

"Entre las primeras palabras que le enseñamos de niña estaban, obviamente, '

Rusia', 'nuestro poder', 'nuestro pueblo', 'nuestro imperio'", dijo Duguin, conteniendo las lágrimas.



Duguina murió el sábado al estallar una bomba instalada en su vehículo mientras conducía en una autopista en las afueras de Moscú. La poderosa agencia de seguridad del FSB de Rusia dijo el lunes que había resuelto el crimen --solo dos días después de que ocurrió-- señalando a una mujer ucraniana como la atacante de Duguina.

De acuerdo con el FSB, entre otras cosas, esa mujer había alquilado un apartamento en el edificio donde vivía Duguina y había ido el sábado a un festival cultural en el que también estaba presente la periodista y politóloga.



"No tengo ninguna duda de que los rusos investigarán esto. Tampoco tengo ninguna duda de que los rusos presentarán ciertas conclusiones", dijo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price.



(Lea también: Zelenski: Ucrania responderá si Rusia aumenta ataques por Día de Independencia)

Facebook Twitter Linkedin

Alexander Dugin junto a la fotografía de su hija. Foto: EFE

Duguin, de 60 años, se dio a conocer en los años 1990 en el caos intelectual que surgió tras la disolución de la Unión Soviética. Había sido un disidente anticomunista en los últimos años de la Unión Soviética (URSS).



El intelectual de frondosa barba y aires de profeta asegura tener influencia ideológica sobre Putin.

El gobernante ruso se ha vuelto cada vez más hostil hacia Occidente y algunos consideran que Duguin tiene algo de responsabilidad en esto, llamándolo el "Rasputín de Putin o "el cerebro de Putin".



Putin nunca lo apoyó públicamente, pero el lunes el Kremlin divulgó un mensaje de pésame del presidente, en el cual denunció el "vil crimen" que mató a Duguina.



Duguina también era una figura mediática en televisiones pro-Kremlin, como Russia Today y Tsargrad.

*Con información de AFP y EFE

Más noticias

¿Quién es Alexander Dugin, el ‘Rasputín’ que le habla al oído a Putin?

¿Qué países le están cerrando las puertas a los ciudadanos rusos?

¿Qué le espera a Ucrania tras seis meses de iniciada la guerra con Rusia?