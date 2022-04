El presidente indonesio, Joko Widodo, informó este viernes que invitó a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a la cumbre del G20 en noviembre en Indonesia, en la cual Vladimir Putin confirmó su participación.



"Invité al presidente Zelenski a participar en la cumbre del G20", declaró el presidente indonesio, sugiriendo que se había encontrado un compromiso después de presiones de los occidentales para excluir a Rusia del grupo a raíz de la invasión de Ucrania. Pero Jakarta justificó que su posición le obligaba a ser "imparcial".



El presidente estadounidense, Joe Biden, sugirió entonces una participación de Ucrania para tener un equilibrio. El presidente ucraniano señaló el miércoles en un tuit que había sido invitado a la cumbre tras una conversación telefónica con su par indonesio.



Joko Widodo también habló con el líder ruso el jueves. "En ese momento, el presidente Putin agradeció a Indonesia por la invitación a la cumbre del G20 y dijo que participaría", declaró.



Desde el inicio de la ofensiva militar rusa en Ucrania el 24 de febrero, los países occidentales tratan de aislar a Rusia a nivel diplomático.



Una reunión de ministros de Finanzas del G20 en abril en Washington puso de manifiesto las divisiones dentro del grupo, que reúne a las grandes economías mundiales. La cumbre del G20 está prevista en Bali para noviembre.

Buscando equilibrio en el g20

La decisión de invitar a ambos mandatarios muestra el delicado equilibrio que el país del Sudeste Asiático está tratando de lograr como anfitrión del G20 este año.



Rusia es miembro del G20, y los países del grupo se han dividido sobre la reacción a Moscú por su guerra en Ucrania.



El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que la pandemia y la guerra en Ucrania tienen un impacto en la recuperación de la economía global y fue en este contexto que invitó a Putin y Zelenski a la cumbre durante llamadas separadas con ellos a lo largo de la semana.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se negó a decir si Putin asistiría en persona.



Mientras Rusia se prepara para la cumbre en Bali, es "prematuro" discutir los detalles de su participación, dijo a periodistas en una conferencia telefónica el viernes, respondiendo a las preguntas sobre la posibilidad de una reunión con Zelenski allí.

Joko Widodo, Presidente de Indonesia durante la confirmación de Putin y Zelenski en la cumbre del G20 del 2022. Foto: AFP PHOTO / Indonesia's Presidential Palace

Hasta ahora, Putin se ha negado a reunirse con Zelenski, incluso cuando el líder ucraniano dice que es la única forma de terminar la guerra.



Las conversaciones para un alto el fuego temporal no han prosperado y no ha habido avances significativos en un acuerdo de paz más amplio.



Estados Unidos y algunos aliados han presionado a Indonesia para que extienda una invitación a Ucrania, frustrados por la negativa de Yakarta de excluir a Putin.



La nación anfitriona suele invitar a líderes de un puñado de estados que no pertenecen al G20 para que asistan como observadores, aunque no se sientan en las reuniones formales.



Rusia ha sido fuertemente sancionada por algunos estados del G20 por su guerra en Ucrania, y sería poco probable que los lideres, incluido el presidente de EE. UU., Joe Biden, se sentaran en la misma mesa que Putin si se uniera a la reunión.



Biden ha dicho que apoyaría la expulsión total de Rusia del G20, aunque otros miembros como China se han opuesto a eso.



Rusia fue expulsada del más pequeño Grupo de los Ocho tras la anexión de Crimea por parte de Putin en 2014.



"Indonesia quiere unir el G20. Que no haya división", dijo Widodo. "La paz y la estabilidad son las claves para la recuperacion y el desarrollo de la economia mundial".

EE. UU. rechaza invitación a Rusia

Por su parte, Estados Unidos dijo este viernes que se niega a "hacer como si nada" hubiese pasado tras la invasión rusa a Ucrania, al comentar la invitación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la cumbre del G20.



"Estados Unidos sigue pensando que no se puede hacer como si nada respecto a la participación de Rusia en el seno de la comunidad internacional y de las instituciones internacionales", afirmó a la prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter.

Porter no aclaró si Washington participará o no en la cumbre a celebrarse en la turística isla de Bali.



El mandatario estadounidense Joe Biden "ha expresado públicamente su oposición a que el presidente Putin asista al G20. Hemos dado la bienvenida a los ucranianos que asisten", dijo por su parte a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.



"Hemos transmitido nuestra opinión de que no creemos que deban ser parte de esto en público ni en privado", expresó Psaki.



Acotó que Estados Unidos estaba en contacto con los indonesios y que la invitación a Rusia se produjo antes de su invasión a Ucrania.



Rusia, a diferencia de Ucrania, es miembro del Grupo de los 20 que está formado por las economías más grandes del mundo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Bloomberg

