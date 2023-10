Las conclusiones que dejó la cumbre de líderes de la Unión Europea en Granada

La oposición de Polonia y Hungría al pacto de la Unión Europea ( UE) sobre migración y asilo impidió aprobar en la cumbre informal de Granada (sur de España) una declaración final sobre migración respaldada por todos los Estados miembros y, en su lugar, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, publicó su propio texto sobre ese tema.



No obstante, los líderes de los veintisiete Estados miembros sí aprobaron una declaración conjunta sobre el resto de cuestiones abordadas en la cumbre informal de este viernes en la ciudad andaluza.



Al margen de la migración, no incluida en la Declaración de Granada aprobada por todos los jefes de Estado y Gobierno de la UE, este viernes los líderes de los Veintisiete abordaron temas como la ampliación del club comunitario con la futura entrada de nuevos Estados miembros.

Encuentro de la Comunidad Política Europea en Granada, sur de España.

La declaración del presidente del Consejo Europeo sobre migración afirma que ésta "es un desafío europeo que requiere una respuesta europea". " La migración irregular necesita ser abordada inmediatamente de manera decidida. No permitiremos que los contrabandistas decidan quién entra en la UE. Seguiremos implementando todas nuestras decisiones de manera efectiva y rápida", asegura el texto.



Añade que se perseguirá un enfoque integral sobre la migración que combine una "creciente acción externa, asociaciones exhaustivas con países de origen y tránsito mutuamente beneficiosas, abordar las causas de origen de la migración, oportunidades para la migración legal o más protección efectiva de las fronteras exteriores de la UE".



También se menciona "combatir con resolución el crimen organizado, el tráfico de personas y el contrabando, la instrumentalización de la migración como amenaza híbrida, aumentar los retornos y aspectos internos, respetando el Derecho Internacional, los valores y principios de la UE y la protección de los derechos fundamentales".

Sesión plenaria de la cumbre de la Comunidad Política Europea en el Palacio de Congreso de Granada, sur de España.

El debate migratorio en Granada tuvo lugar después de que los países de la Unión Europea lograron el miércoles un acuerdo sobre el Reglamento de Crisis, la última pieza del Pacto europeo de Migración y Asilo que los Estados aún no habían pactado. Se enfila así el cierre de la reforma que la UE comenzó a preparar hace cuatro años.



Para sacar adelante ese acuerdo entre los Estados miembros no era necesaria la unanimidad de todos los países. Polonia y Hungría votaron en contra y en los últimos meses han criticado que las decisiones sobre migración entre los países de la UE se tomen por mayoría cualificada y no por unanimidad.



De hecho, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, criticó este viernes en Granada que la Unión Europea ha "violado" y "forzado" a Hungría y Polonia a aceptar los recientes acuerdos sobre el pacto de migración y asilo, puesto que fueron aprobados sin su visto bueno.

Viktor Orbán, presidente de Hungría.

Tras el acuerdo de los países, será necesario negociar con la Eurocámara, colegislador de la UE junto con los Estados miembros, para lograr un pacto definitivo sobre el paquete legislativo migratorio y que este sea adoptado y pueda entrar en vigor.



El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmó también que se opone "rotundamente" al acuerdo cerrado esta misma semana en Bruselas para el reparto de migrantes en momentos de crisis, que juzga como un "dictado" de la Comisión Europea y Alemania.



En la rueda de prensa posterior a la cumbre, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, apuntó que “en todos los debates europeos desde hace muchos años” hay debates que son “ideológicos”, “duros” o “difíciles”, pero remarcó que su declaración personal sobre la migración cuenta con un “amplio apoyo” entre las capitales europeas.



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió que la UE quiere migración regular y no que las personas "arriesguen su vida y pierdan su fortuna o sus medios financieros" para llegar al club comunitario, sino que usen las sendas "seguras" para ello.



El jueves, en una reunión celebrada en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea en Granada, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Francia, Albania y la Comisión Europea acordaron un plan de ocho puntos para cooperar contra la inmigración irregular y las bandas que promueven el tráfico de personas, incluida la intención de "detener a todas las embarcaciones involucradas" en ese transporte ilegal de migrantes.

Discusiones sobre la adhesión de futuros miembros a la UE

En la Declaración de Granada, los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea aseguraron este viernes que los Estados miembros del club comunitario y los países candidatos a la adhesión deben estar preparados para una futura ampliación de la UE.



"De cara a la perspectiva de una Unión aún más ampliada, tanto la UE como los futuros Estados miembros deben estar preparados", afirmaron los veintisiete líderes en la declaración.



En ese sentido, indicaron que los países aspirantes deben "intensificar sus esfuerzos de reformas, especialmente en el ámbito del Estado de Derecho, en línea con la naturaleza basada en méritos del proceso de adhesión y con la asistencia de la UE".

Asistentes a la reunión informal de líderes de la Unión Europea.

"En paralelo, la Unión necesita sentar las bases y las reformas internas necesarias. Fijaremos nuestras ambiciones a largo plazo y las formas de alcanzarlas. Abordaremos cuestiones clave relacionadas con nuestras prioridades y políticas, así como nuestra capacidad de actuar. Esto fortalecerá a la UE y mejorará la soberanía europea", expresaron.



Los mandatarios dijeron haber confirmado que el futuro de los países candidatos y sus ciudadanos se encuentra "dentro de la Unión Europea". Agregaron que la ampliación es "una inversión geoestratégica en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad", así como "un impulsor para mejorar las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos europeos".

En la actualidad, los países candidatos a ingresar en el club comunitario son Albania, Macedonia del Norte, Moldavia, Ucrania, Turquía, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Serbia.



Durante la rueda de prensa posterior a la cumbre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que el proceso de adhesión a la UE se basa en los méritos que realizan los países candidatos, en referencia a los avances y reformas para cumplir con los requisitos del club comunitario.



Señaló que no hay "atajos" o una adhesión "automatizada" a la UE, pero recalcó que el trabajo para la ampliación deben hacerlo los candidatos y también el propio club comunitario.

Por otro lado, en la declaración los mandatarios señalaron que "intensificarán el compromiso con socios de todas las regiones del mundo para proteger y mejorar el orden internacional basado en reglas con las Naciones Unidas en su núcleo, traer más justicia al sistema multilateral y evitar su mayor fragmentación".



"Movilizaremos y desarrollaremos nuestros instrumentos de acción exterior. Ahora es más importante que nunca cooperar para fortalecer y diversificar nuestras cadenas de suministro, fomentar acuerdos de asociación, comercio e inversión, promover el desarrollo sostenible para cumplir nuestros objetivos acordados hacia emisiones netas cero y mejorar la preparación para emergencias sanitarias", dijeron.

