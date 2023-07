La Unión Europea y América Latina se miran de lejos, se hablan poco, se llevan bien sin aspavientos y cuando discuten no suele ser grave, pero el desinterés es mutuo desde hace tiempo.



Una anécdota sirve como ejemplo: solo dos diarios mexicanos; Clarín, de Buenos Aires, y EL TIEMPO, de Colombia, tienen corresponsales en Bruselas, una ciudad con más de 800 corresponsales extranjeros, la segunda del mundo solo tras Washington. Más allá de los españoles y de las grandes agencias, la presencia de corresponsales europeos en América Latina es también menor.



La cumbre Unión Europea (UE) – Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) –que reúne a 60 países: 27 europeos y 33 latinoamericanos– que arranca este lunes 17 en Bruselas, la cual no se realiza desde 2015 (cuando debería hacerse cada dos años), debe ser el momento en el que los dos bloques reactiven esa anquilosada relación. Los europeos saben que China ya les pasó por delante en materia comercial y de inversiones, pero creen que en valores el “viejo” y el “nuevo” mundo están más cerca.



Los anuncios serán poco concretos más allá de la creación de un mecanismo permanente del que hay pocos detalles y que debería servir como pequeña secretaría que mantenga el ritmo de las cumbres, porque la Celac no tiene ni personal permanente. También habrá un anuncio de inversiones millonarias europeas en América Latina dentro de su programa Global Gateway.



El eurodiputado español Javi López, uno de los que más relación tiene con los trabajos relacionados con América Latina y con sus representantes políticos, explicó a EL TIEMPO que esta cumbre “es el puerto de salida, no el de llegada, es sólo una muestra más del renovado interés estratégico de Europa por reforzar las relaciones con América Latina”.

Es el puerto de salida, no el de llegada, es solo una muestra más del renovado interés estratégico de Europa por reforzar las relaciones con América Latina.

López aplaude la propuesta de crear un mecanismo permanente institucionalizado para mantener activa la relación.



De momento, los acuerdos comerciales se siguen resistiendo. La renovación del acuerdo entre la UE y Chile no llega a tiempo a esta cumbre porque del lado europeo le falta la ratificación de la Eurocámara. Por su parte, la renovación del acuerdo con México no ha llegado a ese paso. En la presentación de las prioridades de la Presidencia semestral del bloque europeo, el mandatario español, Pedro Sánchez, dijo que era buena noticia la celebración de la cumbre y que esperaba que se avanzara en los acuerdos comerciales bloqueados o especialmente lentos en su ratificación.



Lo cierto es que el gran acuerdo pendiente, políticamente hecho desde hace cuatro años, entre la UE y el Mercosur nunca se puso a votación entre los ministros de Comercio del bloque europeo y ya recibió una resolución contraria por parte del Parlamento Europeo. Al menos ocho países europeos son contrarios al mismo. Para que cedan, la UE intenta que el Mercosur acepte unas condiciones de protección ambiental que el presidente brasileño Lula da Silva ve como imposiciones.



Lula critica que Europa proponga sanciones en lugar de incentivos. Y si esas preocupaciones medioambientales son ciertas, tras ellas se esconde un proteccionismo agropecuario porque Francia lidera a un grupo de casi una decena de países que no quieren que el agro de Mercosur entre con más facilidad al bloque europeo.

Josep Borrell. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

El canciller europeo, el hispano-argentino Josep Borrell, ya dijo que no se debe esperar “que la cumbre sea el momento en el que se diga ya está, ya está resulto el problema”, en referencia al acuerdo con Mercosur.



Sin embargo, hay funcionarios más optimistas. El comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, explicaba a finales de junio que la cumbre es “un hito importante para el acuerdo de la UE con Mercosur”.



El funcionario recordó que propuso un “instrumento adicional de sostenibilidad” (con eso trata de convencer a Francia y a los demás países europeos que esconden su rechazo al acuerdo tras el no francés) y que espera una respuesta, pero en Mercosur se prepara una contrapropuesta.



Por el lado latinoamericano, Lula será uno de los protagonistas de la cita con el chileno Gabriel Boric y el presidente Gustavo Petro. Ellos tres tendrán una reunión separada, el martes a primera hora, con el presidente español y los primeros ministros de Portugal (Antonio Costa) y Alemania (Olaf Scholz).



Gabriel Boric (izq.) y Gustavo Petro. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En cuanto a este acuerdo entre la UE y Mercosur, el eurodiputado Javi López considera que se necesita destinar “tiempo, trabajo y capital político para concluir las negociaciones. Ha mostrado la voluntad de avanzar en esas negociaciones, por lo que la cumbre será el detonante para mostrar, por parte de ambos, la suficiente voluntad y flexibilidad para desatascar las negociaciones”.



Las instituciones europeas empiezan a entender que la relación con los socios de América Latina no puede ser simplemente a través de funcionarios de Comercio, que debe ser más política. Eso explica los viajes continuos del canciller europeo Josep Borrell y el de cuatro escalas (Brasilia, Buenos Aires, Santiago y México D.F.) que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, hizo en junio.



En Bruselas nadie oculta que también hay asuntos de importancia que separan a los bloques, como la guerra en Ucrania. Si para los europeos es un asunto vital, en el que están invirtiendo miles de millones de euros y buena parte de sus arsenales militares, desde América Latina se ve de otra forma porque para algunos países no está tan claro que la responsabilidad del conflicto esté sólo en el lado ruso. De hecho, la gran pregunta será si se hace o no una referencia a Ucrania en el comunicado que debe cerrar la cumbre o si se abandonaba ante lo lejanas que están las posiciones.

IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS