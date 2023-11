¿Cuánto invertirán Rusia y Ucrania en gasto militar para 2024?

En medio de un incremento de presupuesto inédito, tanto los ejércitos de Ucrania y Rusia se preparan para entrar en un invierno particularmente duro de combates.



Por un Lado, Kiev se alista sus defensas, invirtiendo la mitad de su gasto público para reabastecer a sus soldados.



Mientras tanto, Moscú ya anunció que incrementará en dos tercios su presupuesto de defensa y seguridad.

"Los fondos existen y todas las decisiones están tomadas. Ahora debe hacerse el trabajo correspondiente sobre el terreno. Todo está perfectamente detallado. Hay minas y cemento suficientes" para fortificar, aseguró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su mensaje a los ciudadanos ucranianos.

¿Cuánto destinarán Rusia y Ucrania en gasto militar?

El mandatario de Ucrania hizo esta declaración después de promulgar los presupuestos del Estado para 2024, cuya partida de gastos contempla cerca de 90.000 millones de dólares, la mitad de los cuales se destinará a defensa, según reportó la agencia Efe.



El gasto total ucraniano es inferior a los recursos que Rusia destinará el próximo año solo a defensa, que totalizarán 10,4 billones de rublos (alrededor de 111.000 millones de dólares).



Reforzar las fortificaciones Zelenski señaló que "se necesita más rapidez y efectividad" en el refuerzo de las fortificaciones y recalcó que todos los responsables "tienen tareas claras".

Volodimir Zelenski y Vladimir Putin Foto: AFP/Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania/ Pavel BEDNYAKOV / SPUTNIK

¿Por qué será una campaña defensiva para Ucrania?

Precisamente en las tareas defensivas centró presidente ucraniano su visita este miércoles a la región sureña de Odesa, a orillas del mar Negro, donde abordó con los mandos militares la defensa de sus puertos e infraestructuras para la exportación de grano.



La ciudad de Odesa, la capital regional, fue atacada este verano casi a diario con drones y misiles en la campaña de bombardeos contra las capacidades de exportación agrícola de Ucrania.



El Estado Mayor General ucraniano informó este miércoles de que durante la pasada jornada las tropas rusas continuaron sus intentos de avanzar con ataques masivos en varios teatros de operaciones de la provincia oriental de Donetsk, en particular junto a las localidades de Márinka, Avdivka y Bajmut.



El Ejército ruso aseguró haber tomado la localidad ucraniana de Jromove (Artiómovskoye), al oeste de la ciudad de Bajmut, controlada por el Ejército ruso desde mayo pasado.



Aunque en las últimas semanas las tropas de Moscú han intensificado los ataques contra las posiciones ucranianas, sobre todo el frente oriental, y aparentemente han recuperado cierta iniciativa, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitró Kuleba, aseguró en Bruselas que no hay un "estancamiento" en la respuesta de Kiev a la invasión rusa.



Kuleba hizo esta declaración a su llegada a la reunión de los titulares de Exteriores de la Otán que finalizó en la capital belga.

Soldado ucraniano durante combates con el Ejército ruso. Foto: EFE/EPA/OLEG PETRASYUK

¿Por qué Ucrania pide un ‘área euroatlántica de industria de defensa’ y qué significa eso?

"Necesitamos crear un área común euroatlántica de industrias de la defensa. Este es el único modo no solo de seguir ayudando a Ucrania a un nivel suficiente, sino también de garantizar la seguridad y las capacidades de defensa de los propios países de la Otán", subrayó.



Kuleba expresó su confianza en que el Congreso de Estados Unidos "encontrará una solución que vaya en interés del pueblo estadounidense, que consiste en apoyar tanto a Israel como a Ucrania", en alusión a la demora en la aprobación de la ayuda militar a Kiev.



"El mejor modo de evitar enviar a tus propios soldados a la guerra es ayudar a otro país a combatir su propia guerra", aseguró.



Según muchos expertos militares, la contraofensiva ucraniana no logró los objetivos esperados este verano debido, en gran parte, a la solidez de las fortificaciones construidas por Rusia en el sur.



La Otán resalta la debilidad de Rusia Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró hoy que Rusia "ha retrocedido", ahora es "más débil política, militar y económicamente" y "cada vez depende más de China".



"Año tras año, Moscú hipoteca su futuro a Pekín. Militarmente, Rusia ha perdido una parte sustancial de sus fuerzas convencionales: cientos de aviones, miles de tanques y ha tenido más de 300.000 bajas", subrayó.



Stoltenberg indicó que no puede dar la fecha exacta de la entrega a Ucrania de aviones de combate F-16, pero expresó su esperanza de que comenzará lo antes posible. Advirtió de que es necesario entender que los F-16 por sí solos no pueden "cambiar fundamentalmente la situación en el campo de batalla".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Efe