Tome nota: este es el costo aproximado para viajar a Europa desde Colombia por 20 días

Planear a tiempo sus viajes puede evitarle muchos dolores de cabeza, ahorrar dinero y hasta sacarle más provecho al tiempo que dure viajando.



Explorar Europa durante 20 días desde Colombia no solo es una travesía emocionante, sino también un desafío financiero que requiere un análisis detallado.



Desde el costo de los vuelos intercontinentales hasta las realidades de alojamientos, comidas y entretenimiento. Sin embargo, el costo de cada viaje puede variar dependiendo de su estilo de vida y las actividades que requiera hacer.



La idea de la planeación es encontrar un balance entre lo económico, lo cómodo y lo divertido. Lo destacado es que entre cada país, los paisajes, la gastronomía, las tradiciones, la cultura y la historia experimentan variaciones significativas.



En relación al presupuesto para un viaje a Europa, no es sorprendente que varios países del continente estén entre los más costosos del mundo. Sin embargo, esto no implica que todos compartan esa característica. Aunque, es cierto que viajar por Europa, incluso como mochilero, implica gastos superiores, no es imposible planear un viaje con el que se sienta cómodo.

Los gastos de tiquetes y hospedaje

Para conseguir los tiquetes más baratos puede verificar en diferentes páginas Foto: iStock

Lo primero que debe organizar son los tiquetes. Un vuelo Bogotá- Barcelona está entre $3.783.775 COP y $5.529.540 COP.



Para París están entre $3.381.455 COP y $6.717.820 COP.



Con destino a Roma los vuelos varían entre $3.342.740 COP y $6.365.915 COP.



Si quiere optar por un lugar con mejor estilo de vida, los tiquetes a Suiza rondan entre los $9.747.800 COP hasta $13.587.300.



Es importante tener en cuenta que los precios varían según el día y la hora a la que quiera viajar, los valores anteriormente mencionados corresponden a un adulto, además de las escalas correspondientes por vuelo.



Con respecto al hospedaje, si va a utilizar plataformas como Airnb, Booking, etc, asegúrese de ver las reseñas y puntuaciones de los usuarios.



Para Barcelona los precios varían entre $180.000COP y $250.000 COP la noche.



En París hay opciones que van desde $300.000 COP hasta $400.000 COP



Para Roma desde $160.000 COP hasta 632.000 COP.



En Suiza puede encontrar lugares desde $132.000 COP hasta $565.000COP.



Tenga en cuenta que estos precios varían según el lugar, la locación y la cantidad de personas, los precios de referencia corresponden a una sola noche en el sitio.

Presupuesto para alimentación

A más de 30 países de Europa aplicará el permiso de ETIAS. Foto: iStock

En España el promedio para comer de dos personas puede ir desde 40€ hasta 70€, dependiendo la ciudad y el lugar que elijan.



En París y Roma los precios son parecidos, van desde 65 € y 62,5 € hasta 70€.



En Suiza por un plato principal se pueden pagar de 20 a 50 francos. Recuerde que estos precios varían según el lugar que haya elegido para comer.

Recuerde que la mejor opción para trasladarse es el tren o transporte público, evite los taxis o las Apps de transporte, ya que son realmente costosos y pueden afectar su plan financiero.

También, evite a las personas que se le acercan a ofrecerle productos o servicios, algunos podrían ser estafadores y sacarle dinero al ver que es extranjero.



Evite recibir cosas en la calle o llamar la atención, siempre cuide sus objetos personales y esté al tanto de las personas que lo rodean.

Gastos de entretenimiento y turismo

Para el turismo, estos son algunos de los lugares más turísticos y más conocidos de cada país, según Get Your Guide:



1. España

-Basílica La Sagrada Familia desde $221.030 COP

-Recorrido en Bicicleta por el arte en graffiti de las calles de Barcelona $140.000 COP

-Excursión de un día en kayak y snorkel a la Costa Brava desde Barcelona $375.000COP

-La Pedrera - Casa Mila $124.000 COP



2. Roma

- Visita del Coliseo, Foro Romano y Palatino $240.600

-Clase de cocina para hacer pasta fettucine en la Piazza Navona $205.200 COP

-Museos y Capilla Sixtina $137.100 COP

-Basílica de San Pedro y las Tumbas Papales $75.200 COP



3. París

- Torre Eiffel $132.3200

-Museo del Louvre $265.300

-Mont-Saint-Michel $574.900

-Palacio y Jardines de Versalles $106.100 COP



4. Suiza

-Excursión por la ciudad de Ginebra $270.000

​-Visita a Ginebra y Annecy $540.000 COP

-Excursión de un día a Gruyères con tren panorámico Golden Express incluido $1'050.000 COP

-Excursión de un día a Gruyères con tren panorámico Golden Express incluido $420.000 COP



Haciendo un promedio de gastos totales, una persona que va desde Colombia se puede gastar entre 15 y 20 millones de pesos en unas vacaciones en alguna ciudad de los países mencionados anteriormente. Esto, haciendo un aproximado correspondiente a 20 días de estancia.



Sin embargo, los gastos pueden aumentar si no planea con anticipación, decide hacer más actividades o come en restaurantes más costosos.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

DANIELA GUTIÉRREZ MUNAR

