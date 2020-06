Unión Europea podría reabrir sus fronteras exteriores el 1° de julio

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció este miércoles que la Comisión Europea propondrá esta semana a los países del bloque la reapertura "gradual y parcial" de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) a partir del 1° de julio.

La reanudación de los viajes "no esenciales" a la UE no se aplicará a todos los países, sino a un número determinado en base a una serie de "criterios" acordados por los países europeos y la Comisión, apuntó Borrell sin más precisiones.



Esta medida para contener la pandemia entró en vigor el 17 de marzo y, desde entonces, se prorrogó su aplicación en los 27 países del bloque, salvo Irlanda, así como en otros cuatro países europeos: Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega.



El viernes, los ministros europeos de Interior ya se mostraron favorables a la reapertura gradual de las fronteras exteriores de la UE y del espacio de libre circulación Schengen no antes del 1 de julio.



En la práctica, Bruselas propone una última prórroga de dos semanas. Sin embargo, la Comisión Europea sólo puede proponer. La decisión de aplicarla depende de cada país y Grecia, dependiente del turismo, ya indicó su intención de abrir sus fronteras el 15 de junio a los viajeros de varios países como Australia, China o Corea del Sur.



La comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, aseguró además la semana pasada que los países europeos no lograban ponerse de acuerdo sobre qué criterios tomar en cuenta para la reapertura de las fronteras.



A nivel interno, los países europeos empezaron a levantar los controles en sus fronteras comunes introducidos en marzo, un proceso que el jefe de la diplomacia comunitaria llamó a completar "a lo largo del mes de junio".



AFP