El Parlamento turco no podrá ratificar la adhesión de Suecia a la Otán antes de octubre debido al receso estival del Congreso, afirmó este miércoles el presidente Recep Tayyip Erdogan.



"Hay dos meses de receso parlamentario" y cuando los parlamentarios regresen "habrá muchas propuestas legislativas que se discutirán por orden de importancia", explicó el mandatario turco, respondiendo a un periodista que le preguntaba sobre si la adhesión podría ser ratificada en octubre.



"Pero nuestra intención es acabar con esto cuanto antes", aseguró Erdogan al margen de una cumbre de la Otán en Lituania. "Cuando se abra la sesión del Parlamento, creo que su presidente estará de acuerdo en darle prioridad a este acuerdo", agregó.



Erdogan puso fin el lunes a catorce meses de bloqueo al levantar su veto a la incorporación de Suecia a la alianza militar.



El jefe de Estado advirtió no obstante a Estocolmo que no deberían producirse nuevas ofensas al Corán: "esperamos de Suecia que no tolere más ataques contra el Corán, que ofenden a más de 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo", señaló.



En los últimos dos meses, individuos quemaron ejemplares del Corán en Suecia en dos ocasiones, la última a finales de junio; unas acciones que Erdogan tildó de "terroristas".



Divisiones por decisión

La opinión pública turca aparecía este martes dividida frente al giro que ha dado el presidente Erdogan, al aceptar el lunes levantar el veto al ingreso de Suecia en la Otán: mientras unos alaban al mandatario cómo hábil negociador otros arremeten contra él por haber cedido.



Lo que dejaron claro los medios turcos es que pocas horas después de conocerse el cambio de postura del presidente, la pregunta para la ciudadanía es si Erdogan obtuvo lo que quería a cambio de la luz verde que dio, o si regresará de la cumbre de la Otán en Vilna con las manos vacías.



"El mundo habla de la decisión de Turquía: Erdogan, el héroe absoluto de la cumbre", titulaba ayer el periódico Daily Sabah, que al igual que otros medios progubernamentales resaltaron como logros las supuestas concesiones que se habrían obtenido a cambio de dejar de bloquear la entrada de Suecia en la Alianza Atlántica.



Aseguraron que Turquía ha recibido pleno apoyo a su aspiración de reactivar el proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), incluida la abolición del régimen de visados exigidos a los turistas turcos y otras exigencias.



"Turquía dijo 'no aceptamos el ingreso de Suecia en la Otán'. Nunca podrán ser miembros', fueron declaraciones claras y rotundas", recordó este martes Kemal Kiliçcaroglu, líder del opositor CHP, la mayor formación de la oposición.



"Suecia no dio un paso atrás. Quemaron nuestro libro sagrado, el Corán. El ala gobernante tampoco reaccionó suficientemente ante eso", añadió el político ante el grupo parlamentario de su partido.



"Biden telefoneó a Erdogan; Erdogan dio de repente un giro de 180 grados y dijo: 'Diremos sí a la entrada de Suecia en la Otán, lo llevaremos al Parlamento'. Es así como se gobierna un Estado?", planteó Kiliçdaroglu. Además, acusó a Erdogan de ignorar las normas exigidas para entrar en la UE, especialmente en cuanto a los estándares democráticos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

*Con información de AFP y EFE