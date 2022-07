Ucrania afirmó este lunes que espera realizar las primeras exportaciones de cereales bajo un acuerdo auspiciado por la ONU a partir de "esta semana", pese al bombardeo el sábado por Moscú del puerto de Odesa.



"Esperamos que el acuerdo comience a funcionar en los próximos días y esperamos que se establezca un centro de coordinación en Estambul en los próximos días. Estamos preparando todo para comenzar esta semana", dijo el ministro de Infraestructura de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, en una conferencia de prensa.

El jefe de la Administración Regional de Lugansk, Serhiy Haidai, dijo hoy, citado por Ukrinform, que los intentos rusos de llegar a la región de Donetsk están siendo infructuosos.



"Los ocupantes no abandonan sus intenciones de desarrollar un ataque contra las grandes ciudades de la región de Donetsk, pero por ahora se quedan quietos en nuestra región.", dijo el gobernador.



Según el último balance del Ejército ucraniano, unos 39.700 soldados rusos han muerto en Ucrania desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero, hace justo seis meses.



Entre las pérdidas rusas los ucranianos incluyen 1.730 tanques, 3.950 vehículos blindados de combate, 876 sistemas de artillería, 257 cohetes de lanzamiento múltiple, 116 sistemas de guerra antiaérea, 222 aviones y 118 helicópteros.

El acuerdo debe seguir

El Kremlin aseguró que el ataque ruso con misiles de este sábado contra el puerto de Odesa, en el mar Negro, "no puede ni debe" afectar el acuerdo alcanzado el día anterior en Estambul para desbloquear las exportaciones de grano ucraniano.



Esa acción "tuvo que ver exclusivamente con infraestructura militar y de ninguna manera estuvo relacionada con la infraestructura que se emplea para el cumplimiento del acuerdo para la salida de los cereales", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Este sábado Rusia atacó con dos misiles el puerto de Odesa, donde según el mando militar ruso destruyó una lancha, un depósito de misiles antibuque estadounidenses Harpoon e instalaciones para la reparación y modernización de buques de la Armada de Ucrania.



El acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales fue cerrado el pasado día 22 mediante dos documentos separados; uno firmado por Ucrania, Turquía y la ONU, y el otro, por Rusia, Turquía y la ONU.



El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó "de forma inequívoca" los ataques rusos contra de Odesa un día después de la consecución de acuerdo para exportar el grano ucraniano y paliar la escasez de cereales en todo el mundo.



Estados Unidos se sumó a la repulsa y su secretario de Estado, Antony Blinken, denunció que el ataque a Odesa "plantea serias dudas sobre el compromiso de Rusia con el acuerdo".



"El Kremlin sigue mostrando desprecio a la seguridad de millones de civiles mientras perpetúa su asalto a Ucrania", señaló en un comunicado Blinken, quien destacó que Rusia "priva a Ucrania de su vitalidad económica y al mundo de su suministro alimentario".



A su vez, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que el ataque a Odesa "demuestra solo una cosa: da igual lo que Rusia prometa, siempre encontrará una manera de no cumplirlo".

Rusia no cortará gas

Asimismo, Rusia afirmó este lunes que "no está interesada" en el cese de los suministros de gas a Europa ante las declaraciones que se escuchan en algunas capitales europeas sobre esa posibilidad.



"Rusia no está interesada en eso", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria. Peskov agregó que Moscú es un suministrador de gas "responsable" pese a lo que se diga en Bruselas y Washington.

Al mismo tiempo, apuntó que "si Europa continúa el camino de adopción de restricciones y sanciones sin sentido, que afecta a ella misma, la situación será diferente". "Pero repito, Rusia no está interesada en eso (cortar el gas a Europa)", insistió.



Moscú reanudó el pasado 21 de julio el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream con una capacidad prevista del 40 %, la misma que tenía antes de la parada técnica de diez días.



El Gobierno alemán insistió, no obstante, en que Rusia no es "un socio fiable", tras reanudarse los suministros por el gasoducto y respaldó la propuesta de la Comisión Europea (CE) de reducir el consumo de gas en un 15 %, incluido en aquellos países que no dependen de la energía rusa.



Según el Kremlin, las palabras de los dirigentes alemanes "contrastan con la realidad y con la historia de los suministros". Peskov aseguró que, incluso en los "momentos más difíciles", la parte rusa continuó cumpliendo con sus compromisos gasísticos.



En cuanto a la actual reducción del flujo de los suministros, el representante de Kremlin volvió a responsabilizar de ello a "las restricciones ilegales" impuestas por países europeos, incluido Alemania.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP

