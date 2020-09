El régimen fiscal español no perdona a los famosos

“Si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás saldría de esta deuda”: esa fue la fórmula mágica que encontró Lola Flores, la gran cantante española, como solución a sus problemas con el Ministerio de Hacienda por evasión de impuestos en España entre 1982 y 1985.



El pueblo no le respondió, por supuesto, pero su petición muestra la desesperación en que se encontraba por lo que debía al fisco español.

No ha sido el único personaje famoso del país con ese tipo de problemas, aunque quizás sí el primero en hacer público su viacrucis.



De hecho, ahora no son secretos los nombres de los evasores fiscales. Desde diciembre de 2015, la Agencia Tributaria publica el listado de contribuyentes que le deben más de un millón de euros.



En el último, de 2019, figuran, entre otros, el exvicepresidente Rodrigo Rato, el banquero Mario Conde, el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz (quien murió de coronavirus en marzo) y el excampeón de motociclismo Alfonso Sito Pon. Son 315 ciudadanos que acumulan cerca de 700 millones de euros en impagos.



La cola de personas famosas en problemas tributarios es largo. La más cercana a Colombia es Shakira, pero también tienen o han tenido problemas con Hacienda los futbolistas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gerard Piqué, Dani Alves, Xabi Alonso y Neymar; los tenistas Arantxa Sánchez Vicario y Rafael Nadal; el cantante y presentador de televisión Bertín Osborne; los cantantes Miguel Bosé y Ana Torroja (Mecano); el chef Sergi Arola; los actores Imanol Arias y Ana Duato (Cuéntame cómo pasó); las actrices Loles León (una de las “chicas Almodovar”), Paz Vega y Belén Rueda (Mar adentro), entre muchos otros.



Al periodista Maxim Huerta le costó el ministerio de Cultura y Deporte, pues tuvo que renunciar cuando se supo que habría defraudado cerca de 218.000 euros mediante una sociedad.



Todos han tenido que atravesar un largo camino de juicios, negociaciones, pactos, multas y torbellinos mediáticos.

El jugador argentino Lionel Messi fue condenado a 21 meses de prisión por defraudar al fisco español. El futbolista conmutó su pena con una multa de 252.000 euros. Foto: EFE

Régimen de plomo

España se caracteriza por aplicar un régimen severo a quienes evaden impuestos. Además de las multas astronómicas y el cobro de intereses, la defraudación fiscal se castiga con penas de cárcel de entre uno y cinco años.



En el sonado caso de Messi, por ejemplo, este fue condenado a 21 meses de prisión por defraudar 4,1 millones de euros al no haber tributado en España los ingresos correspondientes a los derechos de imagen durante 2007, 2008 y 2009. Finalmente, conmutó la pena de cárcel por una multa de 252.000 euros.

Los cantantes Miguel Bosé (foto) y Ana Torroja (de Mecano) también han sido investigados por fraude fiscal. Foto: EFE

La Agencia Tributaria -equivalente a la Dian en Colombia- cuenta con un equipo de dos mil inspectores dedicados a olfatear la evasión tributaria.



Entre ellos está la inspectora Susana C., quien rehízo los pasos de Shakira entre 2011 y 2014 por almacenes, centros de belleza, hoteles, estudios, viajes, conciertos…



Reconstruyó sus empresas, habló con gente cercana y rastreó pagos con tarjetas de crédito. Ahora la cantante está imputada por seis delitos fiscales, pues la Fiscalía le reclama no haber pagado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 (por 2011 pagó 24 millones de regularización).



Eludir el pago de impuestos, además de generar sanciones, se agrava cuando se utilizan testaferros, cuando el monto evadido es significativamente grande y cuando hay una estructura creada con ese propósito.



El exdirector del Fondo Monetario Internacional, el español Rodrigo Rato, otro de los salpicados en las investigaciones del fisco español. Foto: Víctor Lerena, Efe

Clave para el Estado

La importancia del impuesto en España se debe a que representa más del 20 % de los ingresos totales del Estado en el caso de los particulares y un poco más del 7 % en el de las empresas.



En este país, a diferencia de lo que sucede en Colombia, la política fiscal recae en manos del Ministerio de Hacienda, mientras la económica es tarea del Ministerio de Economía.



Se calcula que hay más de 140 mil millones de euros, pertenecientes a españoles, en paraísos fiscales. Representan cerca del 12 % del Producto Interno Bruto (PIB).



El promedio de pago por impuestos de un español se sitúa alrededor de un 40% de los ingresos. Es una alta tasa impositiva, que también explica la evasión tributaria, pese a que los españoles sienten que su dinero está bien empleado por el Estado.



JUANITA SAMPER OSPINA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MADRID