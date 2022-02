El 21 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció formalmente a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk de Ucrania. Putin autorizó el mismo día el envío de tropas rusas a estas regiones para realizar “funciones de mantenimiento de la paz”. Y este miércoles, el mandatario ruso anunció una operación militar en Ucrania.



Estos acontecimientos constituyen una fuerte escalada de la crisis impulsada por Rusia en las fronteras de Ucrania y señalan el colapso de los acuerdos de paz de Minsk sobre el estado de Donetsk y Lugansk.



Bajo nuestro escenario más probable, los intensos combates en Donetsk y Lugansk similares a los de 2014 se mantendrán en los próximos días, mientras las fuerzas ucranianas intentan protegen los territorios controlados por el gobierno del intento de Rusia de obtener el control total de todas las regiones de Donetsk y Lugansk.



Rusia, finalmente, obtiene un control firme de todo Donetsk y Lugansk y continúa su ataque militar en Ucrania más allá de estas regiones.



Bajo esta alternativa creíble, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia y Kherson (y posiblemente Sumy, Poltava y Chernihiv) enfrentan una mayor amenaza de ataque.



Bajo nuestro escenario atípico menos probable, después de que Rusia obtenga el control total de Donetsk y Lugansk, intenta restaurar la diplomacia de alto nivel con el fin de ver si Ucrania y Occidente estarían más dispuestos a aceptar las demandas de seguridad de Rusia. La crisis persiste durante la mayor parte de 2022.

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Reconocimiento

Putin reconoció formalmente estas regiones separatistas, justificando la medida citando la necesidad de proteger a los titulares de pasaportes rusos que residen allí. El parlamento ruso aprobó el 22 de febrero el reconocimiento de la independencia de las regiones más amplias de Donetsk y Lugansk, en las que los rebeldes y las fuerzas ucranianas controlan diferentes partes de las regiones.



Es probable que muy pocos países sigan el ejemplo de Rusia en el reconocimiento de estas regiones. Estados Unidos y otros gobiernos occidentales han condenado enérgicamente la medida de Rusia, que viola el derecho internacional y la soberanía de Ucrania, y han indicado que impondrán sanciones específicas a los funcionarios rusos responsables de reconocer las dos regiones, entre otros objetivos.



Escalada aguda

El reconocimiento formal de Putin de las regiones y la autorización de despliegues de tropas de "mantenimiento de la paz" se produjeron en respuesta a lo que casi con seguridad fue una fabricación de su gobierno y los rebeldes prorrusos de un fuerte aumento de los bombardeos en Donetsk y Lugansk, que Rusia y los rebeldes han atribuido al lado ucraniano.



Los rebeldes prorrusos en Donetsk y Lugansk desde el 18 de febrero afirmaron que las fuerzas armadas ucranianas habían estado bombardeando territorios controlados por rebeldes y afirmaron que Ucrania se había estado preparando para atacar territorios controlados por rebeldes para recuperar el control de esa tierra.

Personas evacuando Ucrania.

Escenario más probable: Invasión ‘limitada’

Bajo este escenario, El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sigue pidiendo una resolución diplomática, pero es poco probable que simplemente se aleje de los territorios controlados por el gobierno en Donetsk y Lugansk, ya que la mayoría de los ucranianos percibirán que es una respuesta débil.



Mantener un conflicto de bajo nivel en Donetsk y Lugansk desde 2014 sirvió a los objetivos de Rusia de desestabilizar Ucrania, mantenerla fuera de la Otán y la UE y retener una influencia significativa en Ucrania.



El reconocimiento de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia socava la búsqueda de estos objetivos por parte de Rusia y reduce su influencia a medida que ejerce presión sobre Ucrania y Occidente. Como tal, evaluamos que Rusia en las próximas semanas buscará expandir el área bajo su control para asegurar su capacidad de influir en Ucrania. Las regiones ucranianas que están bajo amenaza de un ataque militar ruso son Zaporizhzhia, Kherson y Dnipropetrovsk.



Occidente y la Otán condenan enérgicamente estas acciones y aumentan la asistencia económica y militar a Ucrania, pero no envían sus tropas para ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia. Cesa la diplomacia de alto nivel y se amplían significativamente los regímenes de sanciones occidentales.



Rusia actualmente mantiene hasta 190.000 soldados cerca de Ucrania, incluso en Bielorrusia y Crimea, y en las fronteras orientales de Ucrania con Rusia. El discurso de Putin del 21 de febrero sugirió que su gobierno está preparado para absorber nuevas sanciones económicas. El beneficio percibido de socavar la condición de Estado ucraniano para Putin puede superar de manera creíble el alto costo (bajas humanas, sanciones y el estatus de paria internacional) de una invasión a gran escala.



Aunque Ucrania no generó la escalada de los combates en el este, Putin a principios de febrero afirmó que el gobierno ucraniano estaba llevando a cabo un “genocidio” contra los titulares de pasaportes rusos en Donetsk y Lugansk.



Bajo este escenario, las regiones ucranianas que corren una mayor amenaza son Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kherson y posiblemente Sumy, Poltava y Chernihiv. Occidente y la Otán aumentan la asistencia económica y militar a Ucrania, pero no envían tropas a Ucrania. Se suspende la diplomacia de alto nivel y siguen severas sanciones occidentales.



Consideramos que una invasión de Kiev y un cambio de régimen en Ucrania son poco probables, porque los ucranianos seguramente montarían una insurgencia armada y Rusia casi seguramente tendría dificultades para persuadir a los ucranianos de aceptar un gobierno instalado por Rusia, lo que haría que toda la operación rusa fuera insostenible en el futuro. largo plazo.



Si Rusia decide atacar Kiev y las regiones occidentales de Ucrania, es probable que Rusia utilice ataques aéreos para acelerar el ataque y minimizar la pérdida de tropas rusas. El nivel de destrucción en Ucrania sería enorme bajo tal escenario, generando flujos de refugiados sin precedentes desde Ucrania a los países vecinos de Polonia, Moldavia, Rumania y Eslovaquia.

Valor atípico: intento de regreso a la diplomacia

Rusia utiliza la amenaza de una escalada militar para obligar a Ucrania a negociar un nuevo acuerdo de alto el fuego y entablar conversaciones directas con los líderes rebeldes. Rusia sigue exigiendo garantías de seguridad a la Otán y sus aliados. Rusia mantiene sus tropas cerca de Ucrania para mantener la presión y desestabilizar aún más a Ucrania económica y políticamente. La crisis persiste durante la mayor parte de 2022.



CONTROL RISKS

