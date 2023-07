Las personas que deseen obtener la ciudadanía española pueden hacerlo de manera más simple a partir de la nueva Ley de Nietos aprobada en octubre pasado por el Congreso del país europeo.

La normativa llamada “Ley de Memoria Histórica/Democrática”, pero popularizada como “Ley del Nieto”, representa un importante beneficio para muchas personas cuyos abuelos, tatarabuelos o madres fueron españolas.



Esta ley elimina la restricción previa, que solo habilitaba a los hijos a aplicar por el beneficio comunitario, y no pone límite de edad para iniciar el trámite, que puede realizarse en sedes consulares de España en todo el mundo.

Obtener la ciudadanía española otorga beneficios como ingresar al sistema educativa y laboral del país, así como también poder transitar libremente por el Espacio Schengen que comparten los países de la Unión Europea.



Esta Ley permite que los siguientes tres grupos, antes excluidos, puedan solicitar la ciudadanía.



El grupo número 1 está compuesto por los nietos de mujeres españolas nacidas en el país ibérico que contrajeron matrimonio con ciudadanos no españoles antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 (que explicitaba que la nacionalidad del país solo se pasaba a través del padre) y que en su momento renunciaron a la ciudadanía por dicho motivo.

En circunstancias específicas, los nietos de mujeres españolas pueden solicitar la ciudadanía. Foto: iStock

El segundo grupo es conformado por todos los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española por origen (por la ley 52/2017 de memoria histórica), que no pudieron convertirse en ciudadanos españoles porque tenían más de 18 años cuando la ley entró en vigor.



En este caso, la legislación previa les permitía solicitar la residencia a través del arraigo familiar, por ser hijos de españoles, pero ahora podrán acceder a la ciudadanía completa.



El grupo número 3 corresponde a los hijos o nietos nacidos fuera de España de padre, madre o abuelo/abuela españoles que fueron exiliados y salieron de España por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual durante la Guerra Civil Española (1936-1939) y el franquismo (1939-1975).

Los descendientes de personas exiliadas durante la Guerra Civil Española (1936-1939) son algunos de los beneficiados por la Ley del Nieto. (Archivo) Foto: iStock

Hay que recordar que obtener la ciudadanía concede ciertos derechos a la persona, como la posibilidad de votar, residir, circular libremente y trabajar dentro de la Unión Europea, pero no es lo mismo que el pasaporte, aunque ser ciudadano español habilita la posibilidad de tramitar el pasaporte de manera expeditiva.



Por fuera de esta nueva vía, todavía siguen vigentes los caminos previos para acceder a la ciudadanía española y sus beneficios. Estas son las otras vías para obtener la ciudadanía del país europeo.

Nacionalidad por residencia

El camino más fácil hacia la ciudadanía española lo tienen quienes llevan más de diez años residiendo de manera legal en este país europeo.



Si bien esto es lo que dice el papel, hay una excepción que beneficia puntualmente a los colombianos que desean migrar a España, ya que para las personas de países latinoamericanos, Portugal, Filipinas, Andorra o Guinea Ecuatorial, el periodo necesario se acorta a 2 años.



Estos años no se cuentan exclusivamente con el calendario, sino que hay una serie de requisitos que son necesarios para que este tiempo en España sea válido para solicitar la ciudadanía.



La primera condición es que sea legal, es decir que el reloj empieza a contar a partir de la primera tarjeta de permiso de residencia, que ahora es más fácil de obtener tras los cambios en la Ley de Extranjería



De igual manera, para que el período sea tomado por válido, el tiempo de residencia legal en España debe ser continuo y no interrumpirse. Por último, es importante aclarar que los permisos de estudiante o turista no cuentan para completar el tiempo necesario para solicitar la ciudadanía.

Las personas deben demostrar su integración cultural con España para poder pedir ser ciudadanos. Foto: iStock

Las personas que cumplan estos requisitos todavía deberán demostrar su integración cultural con España para poder pedir ser ciudadanos. Esto se realiza a través de dos exámenes elaborados por el Instituto Cervantes, uno de idioma y el otro de cultura.



El de idioma no es obligatorio para las personas que provengan de países de habla hispana, pero sí deben rendir el examen CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España), que es obligatorio para todos los extranjeros que quieran nacionalizarse.



Por último, la aprobación de la nacionalidad está supeditada a un análisis de los antecedentes penales de la persona interesada, cuyos registros deben estar limpios para asumir la nueva ciudadanía.

Nacionalidad por opción

Otro camino se presenta para los hijos de españoles, quienes pueden solicitar la ciudadanía por opción.



En el caso de los menores de 18 años hasta los 14, este trámite le corresponde a los mismos jóvenes, aunque con asistencia legal. A partir de la mayoría de edad, son los mismos hijos quienes pueden iniciar el trámite que -una vez concretado- les permitirá acceder al pasaporte español.

Los hijos de españoles no nacidos en el país ibérico pueden solicitar la ciudadanía por opción. Foto: iStock

Este procedimiento debe ser hecho en el consulado español local, aunque los padres que residen en el país europeo y quieran solicitarla para sus hijos pueden hacerlo directamente desde España.



Los documentos a presentar deben incluir la acreditación de que el padre o la madre es de nacionalidad española a través de un Documento Nacional de Identidad o Pasaporte, como también, un acta de manifestación, hecha ante un notario, en la que se aclare que desea que su hijo pueda acceder a la ciudadanía española.



De igual manera, la persona que desee pedir la ciudadanía del país europeo deberá juntar en una carpeta una copia de su pasaporte, de su acta de nacimiento, de su autorización notarial, junto con sus movimientos migratorios.

En caso de un resultado positivo, el solicitante deberá participar de la jura que le otorgará la ciudadanía. Foto: iStock

Con esta documentación en mano, ya es posible solicitar la cita en el consulado para tratar el pedido. Es importante recordar que cada uno de los papeles a presentar debe estar legalizado y apostillado.



Además de los documentos personales y de los padres, en esta carpeta se tiene que constar un modelo de solicitud que se descarga desde el sitio oficial. El solicitante deberá escoger el tipo de solicitud que se adapta a su pedido, completarlo y adjuntarlo a la documentación oficial.



Una vez hecho esto, solo queda esperar la evaluación de la solicitud, que puede tardar aproximadamente un año, aunque el rango de respuesta del consulado varía entre 6 y 12 meses.



En caso de un resultado positivo, el próximo paso es que quien desee la nacionalidad participe de la jura que le otorgará la ciudadanía.

