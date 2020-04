Así prepara Alemania el regreso a clase de 2,6 millones de estudiantes

Después de un mes de las medidas que se adoptaron en Alemania para frenar la propagación del virus, el Gobierno declaró este viernes que la pandemia en ese país ya es “controlable” y que ya prepara el regreso a clases de más de 2 millones de estudiantes. El ministro de salud, Jens Spahn, afirmó que el “frenazo total” acordado hace cuatro semanas por el gobierno federal ha sido un “éxito”.



Uno de las estadísticas que más se destaca en Alemania es el número de contagiados por persona. El Instituto Robert Koch de virología dijo que el número de nuevos contagios causados por una persona infectada cayó por debajo de 1, un valor que se analiza de cerca para hablar de una remisión de la epidemia.



Spahn agregó que Alemania pasó de un crecimiento dinámico de contagios a una evolución lineal, y subrayó que en ningún momento el sistema sanitario alemán se ha visto colapsado.



Algunas características de la estrategia sanitaria

Las autoridades dijeron que seis de cada siete casos se han atendido y acompañado de forma ambulatoria, gracias a la red de consultas de médicos de familia. Por otro lado, los hospitales han logrado ampliar el número de camas en unidades de cuidados intensivos hasta 40.000.



Además, la cartera de salud dijo que han realizado más de 1,7 millones de test hasta el momento, lo que da un promedio de 350.000 por semana. El ministro Spahn agregó que los laboratorios incluso pueden doblar esa cifra, pero recordó que existen límites marcados por la capacidad de la red sanitaria para practicarlos.



Estos resultados han permitido que anunciaran que alrededor de 2,6 millones de alumnos regresarán en las próximas semanas a las aulas de clase gradualmente. Un anuncio importante, luego que a mediados fueran cerrando en cascada a mediados del mes pasado cuando el brote del coronavirus arremetió con Europa.



¿Cómo se dará el regreso a clase?

La canciller alemana, Angela Merkel, y los jefes de Gobierno de los 16 estados federados acordaron que a partir del 4 de mayo se darían ese retorno a clase gradualmente. Aunque, en Baviera, por ejemplo, la reapertura se aplazó hasta el 11 de mayo.



El presidente del ‘Bundestag’ (Cámara baja del Parlamento), Wolfgang Schäuble, propuso en una entrevista con el diario "Augsburger Allgemeine" recortar este año las vacaciones escolares de verano debido al coronavirus.



"Salvo excepciones, las escuelas permanecerán cerradas todavía durante un tiempo. Por ello me pregunto si los responsables en los estados federados se están planteando la posibilidad de recortar algo las vacaciones de verano", lo que "daría la opción de recuperar materia no impartida".



Agregó que en estos momentos de todas formas no está claro si en verano será posible viajar, a lo que se suma que la economía de muchas familias se está resintiendo por la crisis de la pandemia.



"Puedo entender a aquellos que se preguntan cómo van a organizar además seis semanas de vacaciones de verano" correspondientes al receso estival en Alemania, señaló. Según un sondeo del instituto demoscópico Civey realizado por encargo del "Augsburger Allgemeine", un 55,1 por ciento de los encuestados apoyaría un recorte de las vacaciones, mientras un 35,7 por ciento se manifestó en contra y un 9,2 por ciento se mostró indeciso.



Hasta el momento, Alemania acumula 138.56 casos positivos y 4.193 decesos, según la Universidad Johns Hopkins.



AFP Y EFE