Las estatuas de esclavistas derribadas durante protestas antirracistas

Varias ciudades del mundo han visto caer durante las últimas dos semanas las estatuas de personajes históricos que en el pasado fueron abiertamente esclavistas y racistas.



Parte de la ola de protestas que desató la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis hace dos semanas tomó como símbolo de expresión esta práctica para reflexionar sobre el legado histórico en muchos lugares del mundo.



Estas demostraciones han tenido lugar en plazas públicas de ciudades como Boston, Miami, Londres, Bristol, Amberes y Bruselas. La caída de estas estatuas durante los últimos días provocó una profunda reflexión.



De hecho, la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, exigió que se retiren del Capitolio once estatuas de confederados que se oponían al fin de la esclavitud. Y en países como Bélgica y el Reino Unido esto creó reflexión sobre el pasado colonialista.



En EE. UU. decapitan una estatua de Cristóbal Colón

Una estatua de Cristóbal Colón fue decapitada en la noche del martes en Boston por el movimiento que exige la retirada de estatuas que consideran que simbolizan el racismo, reactivado por las manifestaciones tras la muerte de George Floyd.



Otra estatua de Colón fue vandalizada en el centro de Miami, cubierta con pintura roja y mensajes que decían "Nuestras calles", "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan) y "George Floyd", antes de que la policía hiciera varios arrestos, según el periódico Miami Herald.



Ese mismo martes también una estatua del explorador había sido arrancada y arrojada a un lago en Richmond, Virginia, según el diario local Richmond Times-Dispatch. Los incidentes se producen en momentos en que aumenta la presión en Estados Unidos para librar al país de los monumentos asociados con el racismo.



Colón es considerado por muchos ahora como uno de los responsables del genocidio de indígenas, y ha sido denunciado igual que a los defensores de la esclavitud.



La policía de Boston fue alertada de la decapitación poco después de la medianoche del miércoles, dijo a la AFP un portavoz policial. El caso es investigado y por ahora no hay arrestos, precisó.



Los restos de la estatua del navegante genovés que llegó a América en 1492 financiado por la Corona española se halla sobre un pedestal en el parque Cristóbal Colón, en el corazón de la ciudad. Desde hace varios años era blanco de polémica, como otras estatuas de Colón en el país y en el mundo, y ya había sido grafiteada.



Una persona que pasaba el miércoles de mañana frente a la estatua decapitada dijo que aprobaba el gesto. "Me parece bien capitalizar" la ola de manifestaciones contra el racismo que sacuden el país, dijo a la AFP, sin dar su nombre.



"Al igual que los afros de este país, los indígenas fueron maltratados. Este movimiento es poderoso y (la decapitación) es muy simbólica". Decenas de ciudades estadounidenses reemplazaron la celebración del "Día de Colón" en octubre -feriado nacional desde 1937- por un día de homenaje a los pueblos indígenas.



Entre tanto, Nancy Pelosi exigió que se retiren del Capitolio once estatuas de confederados que se oponían al fin de la esclavitud. “Los monumentos de hombres que defendían la crueldad y la barbarie para lograr un fin puramente racista son una afrenta grotesca a los ideales estadounidenses de democracia y libertad”, dijo este miércoles.



Algunas de las representaciones de los líderes que promovieron una fallida secesión del sur de Estados Unidos están en lugares prominentes del Capitolio, como la galería de las estatuas.

Decapitan en Estados Unidos una estatua de Cristóbal Colón. Foto: AFP

El monumento a un esclavista británico que se hundió en un río

La estatua de un traficante de esclavos derribada en la ciudad inglesa de Brístol por los manifestantes antirracismo fue sacada el jueves del río donde fue arrojada, mientras crece el debate sobre la supresión de otros símbolos del pasado colonial.



Los manifestantes en Bristol arrancaron de su pedestal la estatua de Edward Colston el domingo y la tiraron al agua, durante una protesta desencadenada por la muerte de George Floyd.



La escultura fue recuperada el jueves por la mañana y "está siendo llevada a un lugar seguro antes de que más adelante entre a formar parte de la colección de nuestro museo", anunció el ayuntamiento.



Colston fue un alto cargo de la Royal African Company a finales del siglo XVII, que envió a la esclavitud en Norteamérica y el Caribe a cientos de miles de personas de África occidental.



La destrucción de su estatua provocó la condena del gobierno británico, pero reavivó reivindicaciones en todo el país para que se retiren otros controvertidos monumentos históricos.



Entre tanto, las autoridades de la ciudad costera de Bournemouth tenían previsto retirar el jueves una estatua de Robert Baden-Powell (1857-1941) -fundador del movimiento "scout" y acusado de racismo, homofobia y vínculos con los nazis- por temor a que también acabe en el agua.



Sin embargo, decenas de manifestantes blancos se agruparon a su pie para defenderla, resaltando la importancia de los 54 millones de "scouts" en todo el mundo.



También, la Universidad de Liverpool anunció que rebautizará un edificio que actualmente lleva el nombre del ex primer ministro William Gladstone, debido a sus vínculos con la trata de esclavos.



Y el martes, las autoridades del este de Londres retiraron del distrito de Docklands una estatua de Robert Milligan, cuya familia era propietaria de plantaciones de azúcar en Jamaica.



Derrumban estatuas durante ola de protestas en el Reino Unido. Foto: AFP

El pasado colonialista belga

La estatua ecuestre del rey Leopoldo II (1835-1909) ubicada en la plaza de Trône de Bruselas amaneció con numerosas pintadas antirracistas este miércoles, solo tres días después de la manifestación del domingo en la capital belga en recuerdo de George Floyd, asesinado por un policía en EE. UU.



Sobre el busto del exmonarca puede leerse la inscripción "BLM", por el movimiento "Black Lives Matter" (Las vidas negras importan), así como la frase "Este hombre mató a 15 millones de personas", en referencia a las numerosas muertes causadas durante su presencia colonial en El Congo entre los años 1885 y 1909.



Los autores de estas pintadas también escribieron sobre el pecho de la imagen ecuestre un gran "Perdón", supuestamente en referencia a su actuación en la colonia africana. Durante la manifestación del pasado domingo, en la que se reunieron más de 10.000 personas, algunos manifestantes se subieron a la estatua con una bandera de la República Democrática del Congo y ya se realizaron algunas pintadas en las que podía leerse la palabra "asesino".



La permanencia de esta imagen en el centro de Bruselas peligra, ya que los partidos mayoritarios del Parlamento de Bruselas pedirán al Gobierno de la capital belga que establezca un grupo de trabajo para "descolonizar" el espacio público de la región.

Estatua del rey de Bélgica que pintaron durante la ola de protestas. Foto: EFE

Según la prensa local, está previsto que estos partidos soliciten una propuesta de resolución en el Parlamento bruselense para revisar y, eventualmente, eliminar los nombres de calles y plazas que contengan referencias a la historia colonial del país, especialmente al rey Leopoldo II.



Esta iniciativa llega después de que en los últimos días varias estatuas del monarca hayan aparecido pintadas de color rojo, emulando sangre, por toda Bélgica. Además, se ha puesto en marcha una iniciativa ciudadana que recoge firmas para retirar las efigies del monarca, famoso por explotar los recursos naturales del Congo colonial durante años y responsable de entre 10 y 15 millones de muertos en ese país, según los cálculos del historiador Adam Hochschild.



Este martes mismo fue retirada la estatua de la localidad belga de Ekeren, que será trasladada a un museo local, mientras que el miércoles una grúa bajó la imagen de Leopoldo II de su pedestal en Amberes.



INTERNACIONAL

*Con información de EFE y AFP