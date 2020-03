Italia registró su peor balance de víctimas: 969 muertes en un día

El número de fallecidos en Italia con el coronavirus alcanzó este viernes los 9.134, al registrarse 969 en las últimas 24 horas, un aumento récord en el cómputo de víctimas de esta pandemia.



Los casos positivos en estos momentos ascienden a 66.414, con 4.401 en el último día, una cifra que parece mostrar que se contiene el aumento de los contagios, según los datos ofrecidos por Protección Civil.



Desde la detección del virus en Italia el 20 de febrero, se han registrado un total de 86.489 casos positivos y 10.950 personas ya han sido dadas de alta.



Este viernes el presidente del Instituto Superior de Salud (ISS) afirmó que Italia podría alcanzar "en los próximos días" el pico de la pandemia de coronavirus. "Quiero ser claro. No hemos alcanzado el pico, no lo hemos superado. Hay señales de desaceleración del número de casos, por lo que creemos que estamos cerca, podría llegar en los próximos días ", explicó Silvio Brusaferro.



El experto reconoció que "las medidas adoptadas", como el confinamiento de los italianos y el cese de actividades en sectores no esenciales, "han tenido su efecto". Sin embargo, subrayó que el "aumento" del número de casos nuevos "se ha desacelerado, pero no ha disminuido".



Italia reporta una baja en el número de contagios diarios pero rompe una nueva cifra récord, llegando casi al millar de muertes en un día. Foto: EFE

El ISS es la autoridad pública de referencia en Italia y la única que 'certifica' oficialmente una muerte vinculada, o no, a la epidemia de covid-19.



Por su parte, el virólogo italiano Fabrizio Pregliasco, advirtió este viernes en Radio Capitale que en Italia no se puede registrar "un solo pico, porque el pico representa la suma de los picos en las provincias y los municipios", explicó.



"La situación en Italia es ligeramente positiva si se observan algunos datos diarios, como el de ayer", agregó. "Es una señal que indica que las medidas de distanciamiento social han sido positivas, esto nos refuerza y por eso hay que continuar, porque sabemos que los resultados se podrán ver el próximo fin de semana y los primeros días de la próxima semana", explicó el virólogo.



EFE y AFP