La Otán activó este viernes sus planes de defensa para reforzarse en el este de Europa ante la “grave amenaza” para la seguridad euroatlántica que supone la invasión rusa de Ucrania, pero dejó claro que no se plantea enviar tropas a ese país, socio pero no miembro de la Alianza.



(Le puede interesar: Presidente ucraniano lamenta que dejaron a su país 'solo' frente a Rusia)



Debido al interés público que suscitan los hechos entre Rusia y Ucrania, todo nuestro cubrimiento sobre esa invasión y acciones relacionadas tendrá libre acceso para todos los lectores de EL TIEMPO.



(No deje de leer: Zelenski propone negociar; Putin dice estar 'dispuesto' a enviar delegación)

“No tenemos tropas de la Otán en Ucrania y no tenemos ningún plan de enviarlas a Ucrania”, indicó en una rueda de prensa el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, quien agregó que tienen no obstante que “dar garantías a los aliados de la Otán, incrementando nuestra presencia” en la parte este de la Alianza.



Stoltenberg compareció ante los medios al término de una reunión convocada de urgencia del Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la Otán, ocasión en la que además anunció la convocatoria de una cumbre extraordinaria por videoconferencia de los líderes aliados para abordar la “invasión deliberada, a sangre fría y largamente planeada” rusa de Ucrania.



Hasta ocho embajadores aliados, de Rumanía, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa y Polonia, habían solicitado consultas invocando el artículo 4 del Tratado de Washington, documento que constituyó la Otán y que activa esas conversaciones cuando consideran amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguno de sus miembros.

Aumento de tropas en el este

Todo esto demuestra que nuestro compromiso de defensa colectiva del artículo 5 es férreo. Y continuaremos haciendo lo que sea necesario para proteger a la Alianza de la agresión. FACEBOOK

TWITTER

El Consejo del Atlántico Norte, que en un comunicado advirtió de que la invasión de Ucrania tendrá “consecuencias geoestratégicas” y de la que aseguró que Rusia deberá “asumir toda la responsabilidad”, decidió este mismo viernes activar los planes de defensa de la organización a petición del principal comandante militar de la Otán, el general Tod Wolters.



“Éste es un paso prudente y defensivo para proteger y escudar a las naciones aliadas durante esta crisis. Y nos permitirá desplegar capacidades y fuerzas, incluida la Fuerza de Respuesta de la Otán -de unos 40.000 efectivos-, donde se necesiten”, explicó Stoltenberg, quien recordó que la Alianza ya ha ido fortaleciendo su defensa colectiva mientras Rusia continuaba acumulando tropas alrededor de Ucrania.



Así, en las últimas semanas, los aliados han desplegado miles de tropas más en la zona este de la Alianza, y puso de ejemplo que hay más de 100 cazas en “alerta máxima” para proteger el espacio aéreo y más de 120 barcos aliados desde el norte de Europa hasta el Mediterráneo.

En ese contexto, el secretario general aliado recalcó que “no hay espacio para errores de cálculo” y que "un ataque a uno, sería visto como un ataque a todos” los aliados.

“Como Rusia sabe que un ataque a uno provocaría un ataque a todos, no atacará, porque somos la Alianza más fuerte”, aventuró el secretario general.



Recordó que llevan tiempo avisando de la posibilidad de la invasión y que, al mismo tiempo, han estado preparándose para un escenario así situando a más fuerzas en la parte este de la Alianza, adonde llegarán más en los próximos días, dijo.



“Lo que hacemos es proporcionado y defensivo, no buscamos un conflicto”, aseguró Stoltenberg, a la vez que lamentó que “Rusia ha cerrado la puerta a una solución política”. En cualquier caso, volvió a pedir a Moscú “cesar inmediatamente su acción militar, retirar sus fuerzas de Ucrania y elegir la diplomacia”.

Rota la paz en Europa

Facebook Twitter Linkedin

El secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg. Foto: JOHN THYS / AFP

“Rusia ha atacado a Ucrania. Éste es un brutal acto de guerra. Nuestros pensamientos están con el valiente pueblo de Ucrania”, declaró Stoltenberg, y lamentó que lo que llevaban advirtiendo durante meses “ha sucedido” pese a “todos los llamamientos a Rusia para que cambie de rumbo y de los incansables esfuerzos por buscar una solución diplomática”.



“La paz en nuestro continente se ha hecho añicos. Ahora tenemos una guerra en Europa, en una escala y de un tipo que pensábamos que pertenecía a la historia”, aseveró.



Para ilustrar la unidad en Europa, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, se unieron a Stoltenberg en una rueda de prensa posterior.



“Estamos más unidos y más decididos que nunca. Somos una Unión, una Alianza, unidos en propósito”, destacó Von der Leyen, quien aprovechó su comparecencia para anunciar más sanciones a Rusia por su agresión, que “suprimirán” su crecimiento económico, dijo, solo unas horas antes de la cumbre prevista para hoy de los líderes de la Unión Europea.

EFE

Más noticias del mundo:

- Bolsas asiáticas y de Europa se recuperan, petróleo se mantiene estable



- Video: Rusia ataca con misiles balísticos a Kiev

- Exactriz porno Lana Rhoades desapareció tras robar casi US$ 1,8 millones