Dos activistas ecologistas comparecieron este sábado ante un tribunal británico por haber lanzado sopa de tomate el viernes sobre el cuadro "Los girasoles" de Vincent Van Gogh, en la National Gallery de Londres.



Anna Holland, de 20 años, y Phoebe Plummer, de 21, se declararon inocentes en su comparecencia ante el juez de distrito Tan Irkam, que las dejó libres bajo fianza a la espera de su juicio el 13 de diciembre en Londres.



Las dos jóvenes se declararon inocentes en el juicio. Foto: EFE

El cuadro en sí no resultó dañado, ya que estaba protegido por un vidrio, pero sí el marco, que sufrió "daños menores", según anunció la galería.



Las dos activistas, pertenecientes al grupo de desobediencia civil "Just Stop Oil", entraron en la National Gallery y arrojaron dos latas de sopa Heinz sobre el lienzo, pintado en 1888 por el maestro impresionista holandés y valorado en 84,2 millones de dólares.



Con esta acción, "Just Stop Oil" buscaba exigir que el gobierno británico detenga todos los nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos en el país, según precisó la organización ecologista en un comunicado.



