Ni la crisis del covid-19 cesa ataques de Cataluña al Gobierno español

En estos momentos de crisis se le suman los enemigos al presidente español, Pedro Sánchez. Mientras crecen los casos de infectados por el coronavirus (que ya se acercan a los cien mil), el independentismo catalán tampoco lo deja en paz.



El martes, el Departamento de Justícia de la Generalitat (gobernación catalana) ordenó a las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios que revisen si es posible que los presos por haber declarado la independencia de Cataluña en 2017 pueden salir de la cárcel para pasar el confinamiento por coronavirus en sus casas.



El Tribunal Supremo de España reaccionó rápidamente y advirtió que exigirá responsabilidades penales si el gobierno local ordena esas excarcelaciones y acusará a los funcionarios que actúen en tal dirección de la comisión de un posible delito de prevaricación.



Críticas a la gestión central

Lo cierto es que el gobierno central no ha podido descansar de las iniciativas independentistas ni siquiera en tiempo del coronavirus. Desde el principio de la crisis, Sánchez supo que no contaba con el apoyo del gobierno de Cataluña, a cargo del presidente Quim Torra. Fue el único de los gobernantes regionales que no firmó el acuerdo de estrategia conjunta para luchar al unísono contra la pandemia.



Quim Torra, presidente regional de Cataluña, ha lanzado fuertes críticas al gobierno central por su gestión durante la pandemia del coronavirus. Foto: Lluis Gene / AFP

Desde antes de que se estableciera el confinamiento general para todo el país, Torra pretendía cerrar Cataluña. “Me importan un rábano en este momento las fronteras y las banderas”, dijo. “Me importan la salud y la vida de las personas”. Sin embargo, muchos analistas veían, más allá de las intenciones en materia de salud, un intento de acentuar el autogobierno catalán en contra de la unidad española.



En todo caso, Torra no pudo llevar a cabo sus pretensiones. Según la legislación española, solo el gobierno puede determinar el cierre de un territorio mediante la declaración del estado de alarma. Y, en términos prácticos, era imposible que Cataluña se aislara sola porque imposibilitaba el suministro al resto del país. Pudo hacerlo al tiempo con el resto de comunidades (departamentos) cuando Sánchez lo decretó

Incluso tras el decreto, Torra ha seguido latigando al gobierno de Sánchez. Lo ha hecho desde la Casa dels Canonges, las dependencias gubernamentales catalanas, donde se recluyó tras haber dado positivo en coronavirus. Escribió una carta a la Unión Europea en la que criticó las acciones del presidente del gobierno frente al coronavirus y, poco después, concedió una entrevista a la BBC en el mismo sentido.



La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo acusó de “faltar a la verdad” y le advirtió que “no vale todo” en el pulso entre Cataluña y el gobierno central. “Esta es una emergencia sanitaria que no distingue territorios”, declaró. “El Estado y el gobierno tienen la obligación de velar por la salud de todos los ciudadanos estén donde estén”.



Algunos alcaldes de Cataluña, por su parte, se han quejado de que la Generalitat los ha abandonado en la crisis de la epidemia.

Cataluña supera a Madrid en el número de contagiados y muertos en las últimas 24 horas. Foto: AFP

Cataluña excede ahora a Madrid en número de contagiados. Mientras en las últimas horas fallecieron casi 300 pacientes en esa comunidad, en Madrid murieron cerca de 200. Igualmente, superó la cifra de enfermos ingresados en las unidades de cuidados intensivos.



En medio de esta situación, el propio departamento de salud de Cataluña cree que el número de fallecidos por el coronavirus podría ser superior al que aportan las estadísticas.

Presos piden aislarse en casa

Tres de los nueve presos por haber celebrado la fallida independencia de Cataluña en 2017 -Jordi Cuixart, Raúl Romeva y Oriol Junqueras, el exvicepresidente de Cataluña- solicitaron al Tribunal Constitucional su salida de prisión, bajo el argumento de que no existe riesgo de fuga al tener que someterse a la cuarentena.



De hecho, los dirigentes independentistas vienen favoreciéndose de una medida penitenciaria que les permite ir a trabajar fuera de la cárcel y ejercer labores de voluntariado. La población en las cárceles catalanas supera los ocho mil internos y se han presentado casi una decena de contagiados.



Esta medida de semilibertad fue suspendida hace algunos días para evitar que se propague el virus. La consejera de justicia de Cataluña, Ester Capella, por su parte, pidió al gobierno central la amnistía de los líderes soberanistas porque se trata de una “sentencia injusta”

Oriol Junqueras, líder independentista catalán condenado a prisión, pide salida de la cárcel por riesgos ante el coronavirus. Foto: Andreu Dalmau / Archivo EFE

La Generalitat sostiene que la salida de los presos del llamado procés (intento de independencia de Cataluña) no representa ninguna prevaricación, pues se basa en un dictamen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Estado. Para su consejera de presidencia, Meitxell Budó, es el Tribunal Supremo el que podría incurrir en un delito de prevaricación si impide la salida de los presos.



Todo hace parte del tira y afloje entre el gobierno central de España y el gobierno autonómico catalán que no cesa ni durante el estado de alarma que atraviesa España, el segundo país con mayor número de decesos por el coronavirus en el mundo después de Italia.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid