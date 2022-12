Diputado ruso en fiesta navideña, lee una carta del árbol:

-"Vova, un niño de Kiev, sueña con un cohete. No te preocupes Vova, tendrás cohetes, sólo espera."

Luego dice: "Es broma"

Humor antifascista de toda la vida.



