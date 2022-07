El líder ultraderechista de la Liga, Matteo Salvini, tuvo que hablar públicamente este jueves de sus conexiones con la embajada rusa en Italia, tras las denuncias y sospechas de que pudiera estar detrás de la caída hace una semana del gobierno liderado por Mario Draghi.



"Sombras rusas sobre la crisis política" de Italia, tituló este jueves el diario La Stampa, cercano a los industriales, al abordar el espinoso asunto.



Matteo Salvini. Foto: Remo Casilli / Reuters

La caída del gobierno de unidad nacional encabezado por Draghi el pasado 14 de julio, después de perder el apoyo en el parlamento de tres de sus aliados, Liga, Forza Italia (derecha moderada) y el Movimiento 5 Estrellas (antisistema), ha desatado todo tipo de interrogantes.



Según La Stampa, un diplomático de la embajada rusa se reunió a finales de mayo en Roma con un estrecho colaborador de Matteo Salvini, para hablar de la situación política.



"El diplomático, que dejó entrever un posible interés de Rusia en desestabilizar los equilibrios dentro del gobierno italiano con esa operación, le preguntó si los ministros de la Liga presentarían también su renuncia al gabinete de Draghi", cuenta el diario que se basa en un "documento de los servicios de inteligencia".



La reunión tuvo lugar mientras Salvini era acusado de organizar una suerte de diplomacia paralela, con reuniones en la embajada rusa, aparentemente para elaborar un plan de paz entre Rusia y Ucrania, sin haber jamás informado al gobierno italiano.



La embajada además le había facilitado la compra de los pasajes de avión tanto a Salvini, así como para otros miembros de la Liga, con el fin de viajar a Moscú el 29 de mayo, visita que fue cancelada posteriormente.

Mario Draghi en el Parlamento. Foto: AFP

El Kremlin ha negado toda injerencia en la política italiana.



Sin embargo, muchos políticos italianos han exigido explicaciones a Salvini tras las revelaciones de La Stampa.



"Queremos saber si fue (el presidente ruso, Vladimir) Putin el que derrocó a Draghi", declaró el líder del Partido Democrático, Enrico Letta.



Matteo Salvini por su parte respondió con ironía: "La izquierda dividida y desesperada (...) se dedica a buscar fascistas, rusos y racistas que no existen", dijo.



"Somos pro-europeos y atlantistas, pero esto no significa que no podamos tener buenas relaciones con Putin. La guerra acabará antes o después y los que se hayan equivocado pagarán", comentó en la emisora Radio24.



La embajada rusa ha evitado comentarios.



Los vínculos entre Salvini y Moscú suelen generar controversias, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania, lo que puede pesar en vista de las elecciones legislativas del 25 de septiembre.



La coalición de derecha, formada por la Liga, el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia, y los ultraderechistas Fratelli d'Italia (Hermanos de Italia), figura como la favorita en todos los sondeos.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

