Los ministros de Exteriores de la UE no apreciaron este lunes un riesgo de “ataque inminente” a Ucrania por parte de Rusia tras conversar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, cuyo país ha empezado a retirar a personal no esencial de su Embajada en Kiev, algo que no van a replicar de momento los europeos.



(Lea aquí: EE. UU. sopesa aumentar la presencia militar ante la escalada en Ucrania)



"No, no creo que haya nada nuevo que pueda incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente", dijo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una rueda de prensa al término del Consejo de ministros comunitarios de Exteriores, al que Blinken se unió por videoconferencia.

Los ministros europeos escucharon de Blinken los resultados de sus últimas reuniones con Rusia, en concreto la del viernes pasado en Ginebra con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, y las razones por las que Estados Unidos ha decidido retirar a personal de su Embajada en Kiev.



“Blinken dijo que no era una evacuación, sino dejar a la gente libre movimiento, a los que no son personal crucial”, comentó Borrell, quien a su llegada al Consejo descartó que la UE fuera a retirar personal de su delegación en la capital ucraniana.



“No digo que no haya que tomar medidas preventivas”, indicó, pero agregó que, “incluso con ese muy bajo nivel de medidas preventivas”, en referencia a la salida de cierto personal diplomático y sus familias, “creo que hay un acuerdo completo entre los Estados miembros” sobre que no es necesario.

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Foto: EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, restó importancia al hecho de que España y la UE no hayan decidido empezar a retirar personal de sus embajadas en Ucrania, a diferencia del Reino Unido y Estados Unidos, y apuntó que Washington tiene "unos protocolos desde hace muchos años de evacuación” concretos.



El jefe de la diplomacia comunitaria destacó su coordinación personal con Blinken antes y después de los encuentros que el estadounidense ha mantenido en las últimas dos semanas con representantes rusos.



En unas conclusiones que aprobaron hoy, los ministros europeos hicieron hincapié en que la seguridad europea es “indivisible” y que cualquier desafío a ese orden afecta a la UE y sus Estados miembros.

Today, I spoke with European leaders in response to Russia’s military buildup on Ukraine’s borders. We discussed our joint efforts to deter further Russian aggression, such as preparations to impose severe economic costs on Russia and reinforce security on the eastern flank. pic.twitter.com/2XvTTvdLJl — President Biden (@POTUS) January 24, 2022

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió imponer su alianza y convocó a una llamada de emergencia con sus aliados europeos que se llevó a rabo en la tarde de este lunes.



Tras el encuentro, el mandatario estadounidense dijo que hay "total unanimidad" entre su postura y la de sus aliados europeos en cuanto a la concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania.



"He tenido una reunión muy, muy, muy buena. (Hay una) unanimidad total con todos los líderes europeos", dijo Biden en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. El mandatario se pronunció así, sin dar más detalles, después de mantener una conversación de una hora y veinte minutos con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen; y el secretario general de la Otán, Jens Stoltenberg, entre otros, para coordinar la respuesta a la crisis de Ucrania.



En la videollamada también participaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro italiano, Mario Draghi; el presidente polaco, Andrzej Duda, y el primer ministro británico, Boris Johnson, además del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.



En un tuit posterior, Biden aseguró que los líderes habían conversado sobre "los esfuerzos conjuntos para disuadir una mayor agresión por parte de Rusia, como los preparativos para imponer duros costes económicos a Rusia y reforzar la seguridad en el flanco este" de la Otán.



La Casa Blanca añadió después, en un comunicado, que los participantes en la llamada "subrayaron su deseo compartido de una resolución diplomática de las tensiones actuales", además de "repasar sus recientes contactos con Rusia en múltiples formatos".



Los líderes "se comprometieron a continuar sus consultas estrechas con sus aliados y socios transatlánticos, incluido a través de la UE (Unión Europea), la Otán y la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa)", agrega la nota oficial.



La conversación se produjo después de que el Pentágono anunciara que ha colocado en alerta "elevada" a 8.500 soldados ante el aumento de la tensión con Moscú por

Ucrania, aunque todavía no ha adoptado ninguna decisión sobre un despliegue en el este de Europa.



El portavoz del Pentágono, John Kirby, hizo hincapié en que el grueso de las tropas estadounidenses se desplegaría en países del este de Europa dentro de la Fuerza de Respuesta de la Otán (NRF, por sus siglas en inglés), por lo que se activarían únicamente si la alianza atlántica lo solicita. Kirby explicó que depende de la Otán activar esa fuerza multinacional, que consta de efectivos terrestres, aéreos y marítimos, y que cuenta con unos 40.000 militares de distintos países.



No obstante, el portavoz del Pentágono no descartó un posible despliegue de EE.UU. "unilateral" fuera de la NRF, aunque insistió que en ese caso siempre sería en coordinación y tras consultas con los aliados.



La Alianza Atlántica también anunció este lunes que pone "en estado de alerta" y envía barcos y aviones de combate adicionales a los despliegues de la Otán en Europa oriental, reforzando la disuasión y defensa aliada, mientras Rusia continúa con su acumulación militar en y alrededor de Ucrania.

Invitan al diálogo, pero están dispuestos a sancionar

El presidente francés, Emmanuel Macron. Foto: EFE / EPA / Michel Euler / POOL MAXPPP OUT

El presidente francés, Emmanuel Macron, subrayó este lunes ante sus aliados occidentales la prioridad de trabajar en "una desescalada rápida" en la crisis de

Ucrania, lo que a su juicio pasa por lanzar advertencias "firmes y creíbles" a Rusia y al mismo tiempo mantener "un diálogo reforzado" con Moscú.



En un comunicado, el Elíseo indicó que Macron manifestó en la vídeoconferencia organizada por el presidente estadounidense, Joe Biden, su "gran preocupación" por la situación en las fronteras de Ucrania, en las que Rusia ha concentrado a decenas de miles de militares, que han hecho subir la tensión ante la eventualidad de una invasión.



El jefe del Estado francés insistió a sus interlocutores, entre los que estaban los jefes de Gobierno de Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido, así como los máximos responsables de la Comisión Europea, del Consejo Europeo y de la Otán, en que hay que trabajar "colectivamente para una desescalada rápida".



Para conseguirlo, -siempre según el Elíseo- hay que presentar "advertencias firmes y creíbles a Rusia, que necesitan una coordinación constante entre los socios europeos y los aliados" pero también "un diálogo reforzado con Rusia que estamos llevando a cabo".



De hecho, Macron tiene previsto hablar en los próximos días con el presidente ruso, Vladimir Putin, y con el de Ucrania, Volodímir Zelenski, porque está decidido a "utilizar todos los recursos de la diplomacia para preservar la estabilidad en Europa".



Una forma de marcar una cierta diferencia con las declaraciones alarmistas del Reino Unido, que el pasado fin de semana denunció que Moscú está maniobrando para desestabilizar a las autoridades ucranianas.



En cualquier caso, el presidente francés también quiso "manifestar su solidaridad y su disposición a ayudar a los Estados de la Unión Europea preocupados por su seguridad".



Un gesto en dirección de los países del este de la UE, inquietos por la posibilidad de que un conflicto armado en Ucrania acabara afectándolos de lleno.

Aumenta la tensión en la región de Donetsk, cerca de la frontera donde se ubican los separatistas prorrusos y el Ejército ucraniano (foto). Foto: AFP

Albares aseguró que los Veintisiete llevan "tiempo" hablando de estas sanciones, que no se han preparado "a ciegas" y que han tenido un "respaldo total" de los países de la UE, y añadió que los ministros han tenido "una reflexión (...) sobre el impacto que pudiera tener en las economías no solamente española, sino europea".



El ministro neerlandés, Wopke Hoekstra, indicó que hay “gran consenso” sobre la potencial aplicación de “un paquete fuerte de sanciones” y subrayó que no habrá una distinción entre “agresión menor o mayor” de Rusia a Ucrania a la hora de decidir sobre la aplicación de esas medidas.



Subrayó que “todas las opciones están sobre la mesa”, lo que incluye la exclusión de Rusia del sistema internacional de datos bancarios Swift, como plantea Estados Unidos.



Entre tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso este lunes un nuevo paquete de ayuda financiera a Ucrania de 1.200 millones de euros en préstamos y subvenciones para ayudar al país a "hacer frente a sus necesidades de financiación debidas al conflicto" con Rusia.



Borrell destacó que también están estudiando cómo apoyar a Ucrania frente a ciberamenazas y que siguen acelerando la preparación de una misión de asistencia de la UE en ese país para reformar la educación militar.



“Hablamos constantemente con nuestros socios más alejados geográficamente de Rusia y no siempre han sido conscientes del problema. Hoy hay una comprensión más grande sobre lo serio que es el peligro. Es una buena noticia que se haya alcanzado esta comprensión”, concluyó el ministro polaco, Pawel Jablonski.

EFE y AFP

