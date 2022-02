El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este lunes en el Kremlin con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para tratar de lograr una “desescalada” en las tensiones que ha generado el despliegue de tropas de Moscú cerca de la frontera ucraniana.





(Lea aquí: Ucranianos se entrenan para el combate en pueblo fantasma de Chernóbil)



Mientras ese acercamiento se llevaba a cabo, el canciller alemán, Olaf Scholz, sostuvo un encuentro en la Casa Blanca con el mandatario demócrata Joe Biden para coordinar la estrategia entre Berlín y Washington sobre cómo actuar en caso de una invasión.



(Además: Washington sostiene que Rusia prepara una invasión total de Ucrania)

Con el despliegue de estos dos pesos pesados de la Unión Europea (UE) –conocidos como la ‘locomotora francoalemana’–, la diplomacia europea se movilizó este lunes para hacerse oír e intentar tomar las riendas en la crisis.



“Nuestro continente está hoy en una situación muy crítica, lo que nos obliga a ser extremadamente responsables”, dijo este lunes Macron, sentado a un extremo de una larga mesa blanca en el salón del Kremlin y separado de varios metros de Putin.



“La discusión puede iniciar una desescalada”, declaró el líder francés. Según el mandatario, esta “respuesta útil” debe “evitar la guerra” entre Rusia y Ucrania y “construir elementos de confianza, de estabilidad, de visibilidad para todo el mundo”.

Por su lado, Putin, que saludó los esfuerzos franceses, aseguró tener “la misma inquietud” relacionada con la seguridad en Europa.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había indicado este lunes (antes del encuentro) que Macron había prometido venir “con ideas con miras a una distensión”, antes de opinar que la situación era “demasiado compleja para esperar que haya avances decisivos tras un único encuentro”.



No obstante, el mandatario ruso dijo que “algunas de las propuestas (...) son posibles para sentar las bases de avances futuros”, lo cual allanaría el camino para futuros encuentros.



“De nuestra parte, haremos todo lo posible para encontrar compromisos que satisfagan a todo el mundo”, agregó Putin, asegurando que ninguno de los dos quiere una guerra entre Rusia y la Otán que “no tendría ganador”.



Aunque estas declaraciones dan esperanzas, lo cierto es que Moscú busca garantías de la Otán de que Ucrania no entrará en el grupo y quiere que el bloque retire a sus fuerzas de los países del este europeo.



Los occidentales rechazan estas exigencias y proponen, para calmar las preocupaciones rusas, gestos de confianza como visitas recíprocas a las instalaciones militares o medidas de desarme.



En medio de este contexto, el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo este lunes que Europa atraviesa el “momento más peligroso” para su seguridad desde el final de la Guerra Fría, aunque confía en una “solución diplomática”.

Facebook Twitter Linkedin

Tropas ucranianas entrenan en cercanías a Chérnobil. Foto: AFP

¿Qué hablaron Biden y Scholz?

En cuanto a la reunión que sostuvieron Biden y Scholz en Washington, ambos mandatarios aseguraron que Estados Unidos y Alemania tienen un “frente unido” ante la crisis.



El encuentro en el Despacho Oval fue el primero entre Biden y el nuevo canciller alemán, y se produjo en un momento de críticas a Scholz de los socios de la Otán por la falta de una línea clara frente a Rusia.



Uno de los puntos claves en esta cumbre tenía que ver con el gasoducto Nord Stream 2, una línea conjunta entre Berlín y Moscú que busca abastecer a buena parte de Europa, un elemento que es clave en la geopolítica europea.

Facebook Twitter Linkedin

Olaf Scholz, canciller de Alemania. Foto: AFP

A propósito, Biden dijo este lunes que si Rusia invade Ucrania “no habrá Nord Stream 2”, algo que sería un duro golpe tanto para Rusia como para el sector energético.



Sin embargo, preguntado al respecto, Scholz evitó confirmar expresamente: “Estamos actuando juntos. Estamos absolutamente unidos y no tomaremos pasos diferentes. Tomaremos los mismos pasos, y serán muy muy duros para Rusia, y ellos lo entenderán”, aseguró el canciller alemán.



Ambos anunciaron también que habían acordado un paquete de “fuertes sanciones” que impondrán a Rusia si ataca a Ucrania.



Las tensiones en Europa se han disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, que ha llevado a los gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en duros cruces de declaraciones.



Moscú ha repetido en varias ocasiones que no quiere una guerra con Kiev y que no amenaza a Ucrania, mientras que Washington alerta de que los rusos podrían atacar el país vecino “en cualquier momento”.



AFP Y EFE

Más noticias