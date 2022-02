Asistimos a la crisis de Ucrania como quien va al cine. Como quien se sienta en el teatro a ver Una mente brillante (2001, cuatro Óscares) o en un cineclub a mirar Rebelde sin causa (1955, un Globo de Oro); como quien, en su butaca, se come la obscena caja de maíz pira o,en este caso, se traga las uñas y espera el desenlace. Solo que aquí –pase lo que pase– el espectador estará también dentro de la pantalla.



En Rebelde sin causa, Jim (James Dean) y Buzz (Corey Allen) aceleran sus carros hacia un barranco. Se han retado, y perderá quien primero se lance del auto para no caer al vacío.

En otra modalidad de esta apuesta, los dos conductores se ponen frente a frente. La vía es angosta, y solo cabe uno de los vehículos. Los dos arrancan y perderá el que, para evitar el choque, gire primero. Una competencia por el honor. Quien pierde es una ‘gallina’, y quien gana evita ese calificativo.

Putin y Biden apuestan en el 'juego de la gallina'

​Hoy, Vladimir Putin y Joe Biden se enfrentan en el ‘juego de la gallina’, y el mundo los observa como quien sigue una película. Cada cual acelera su carro frente al otro, y perderá quien se desvíe primero. Pero cabe la posibilidad de que ninguno de los dos lo haga. De que sigan adelante en sus vehículos tanqueados con plutonio. En ese caso, no habrá ganadores. Ni perdedores que puedan echar el cuento.



Biden y Putin, y quienes los rodean, deben estar descifrando cómo el rival toma sus decisiones. Intentando preverlas. Ubicando información clave de la experiencia previa con la otra persona y de lo que vean o sepan de su auto, para decidir hasta dónde aguantar en la carrera o, simplemente, seguir derecho, a ojo cerrado.



Deben estar interpretando qué haría que el otro girara el timón; cuántos segundos antes de la posible estrellada lo haría. O qué lo llevaría a seguir recto hundiendo el acelerador.



Por ahora, los espectadores de esta película ven algo de la estrategia: a Putin recordando que Rusia es una de las principales potencias nucleares, a propósito de un posible ingreso de Ucrania a la Otán. A Biden declarando que una invasión rusa a Ucrania produciría un sufrimiento humano generalizado.



Sin embargo, hay otras cosas que el guionista de la película por ahora no revela, para mantener el suspenso en el público. Por ejemplo, qué ha pasado detrás de la puerta en las charlas de Putin, Biden, Johnson o Macron.

La crisis de Ucrania y la Teoría de Juegos

Tanto lo que se dice al público, como lo que se conversa en privado, corresponde a la estrategia de este ‘juego de las gallinas’. Ese tipo de maniobras han sido analizadas por diferentes investigadores desde varias disciplinas, para entender lo que pasa por la cabeza de quienes toman decisiones cuando tratan de anticipar qué harán sus rivales, y salirles adelante.



Este conocimiento es conocido como Teoría de Juegos, y es notable el aporte de John Nash, fallecido en el 2015 a los 86 años. El matemático, cuya trayectoria es recordada en la película Una mente brillante, terminó siendo reconocido con el premio Nobel de Economía en 1994, junto a John Harsanyi y Reinhard Selten, por su contribución a entender los juegos no cooperativos.



La Teoría de Juegos identifica estrategias cooperativas y no cooperativas –es decir, agresivas– para resolver disputas, pero quienes han trabajado en este campo parecen centrarse en los juegos no cooperativos, quizás porque la realidad les dice que son los más frecuentes.



En el ‘juego de gallinas’, que ha sido abordado por la Teoría de Juegos, si el jugador A (al que, para poner un nombre, al azar se le podría llamar Vladimir) decide girar a última hora, pueden pasar dos cosas: si el jugador B (que, al azar, podría llamarse Joe) también decide desviarse en el último momento, todo queda como al principio. La ganancia para Vladimir y Joe es cero.



Si Vladimir decide dar el cabrillazo, y Joe sigue para adelante, Vladimir pierde y Joe gana el honor de no ser la ‘gallina’. Si es al revés, entonces Vladimir gana y Joe pierde, al cargar con el estigma de cobarde. Por supuesto que todo esto es una metáfora. En el drama de Ucrania, lo que se juega no es precisamente el honor o la mancha del pusilánime.



Aún falta otra posibilidad del juego: que Joe y Vladimir decidan seguir adelante, acelerador a fondo. En ese caso, se estrellan y pierden los dos jugadores. Y lo que cada uno pierde es mucho más de lo que podría haber ganado.



Lo más razonable para los dos jugadores es desviarse en el último momento y evitar la colisión. En consecuencia, una estrategia posible es considerar que el oponente es razonable y se va a desviar; por lo tanto, se puede seguir derecho y ganar. Si los dos jugadores optan por esa estrategia, ya se sabe cuál será el resultado.

Qué pasa si los rivales no son racionales

Así, si los dos comparten una misma racionalidad, quizás no haya un ganador. Si el honor o el estigma o lo que sea que esté en juego es valorado de la misma forma por los dos lados, sería más posible que los dos se desvíen en el último soplo… o que se estrellen.



Pero también puede ocurrir que la recompensa sea mayor para uno que para otro. O que lo que se puede perder sea más para uno de los dos jugadores. En este escenario, aun con la misma racionalidad, cabría la posibilidad de que alguno de los dos esté dispuesto a ir más lejos, aguantar más el timón, tomar más riesgos.



Todas estas posibilidades barajadas hasta el momento parten de la base de que, si bien quien se mete en un ‘juego de gallinas’ parece estar loco, sus decisiones obedecen a una racionalidad.



Sin embargo, no faltarán jugadores que no sean racionales, y que, además de no serlo, su entorno de aliados o la institucionalidad en la que están inmersos no tienen suficiente injerencia para imponer racionalidad en lo que hagan. Si cuando hay racionalidad, predecir el resultado es muy difícil, cuando no la hay, es imposible.



Es cuando en la contienda juegan individuos que no tuvieron límites; a los que todo se les ha consentido; enseñados no a pedir sino a exigir, y a que les den siempre lo que exigen; gente alérgica a la frustración; que se les esfuma el sentido del miedo y de la culpa; manipulan para el beneficio propio, no tienen empatía. Rasgos que amplían la probabilidad de ser políticos exitosos.



Si quedan dudas, es evidente que el ‘juego de las gallinas’ no es cooperativo. Se intenta asegurar todo el beneficio posible. En juegos que sí son cooperativos, los participantes también maximizan la recompensa, pero maximizar no es necesariamente quedarse con todo. Los jugadores pueden coordinarse para no ir por el ciento por ciento sino que están dispuestos a compartir el botín.



Algo que lleva a que un juego no sea cooperativo es que lo que está en disputa no se puede compartir. El camino solo tiene un carril y no caben los dos carros que vienen de frente.



Si en el conflicto de Ucrania los dos rivales dejan de percibir su objetivo como un trofeo que no se puede compartir, se abriría el paso a que se asuma la disputa como un juego cooperativo. En este, puede haber varios escenarios de equilibrio en los que las partes no obtengan necesariamente el total de lo que se pretende.



Poder jugar en este otro terreno exige la capacidad de escuchar (incluso voces ucranianas), cosa que no es sencilla si cada jugador ve al otro como un sociópata o, en el mejor de los casos, simplemente no piensa cumplir los compromisos o no está seguro de que el otro lo haga.



La Teoría de Juegos es un modelo para explicar la realidad. Pero lo que pasa en Ucrania no es una teoría ni un juego. Falta ver si los contrincantes buscan dejar al otro como un ave de corral.



Durante mucho tiempo, la crisis de los misiles en Cuba de 1962 fue el paradigma del ‘juego de gallinas’. Quizás en adelante sea remplazada por la crisis de Ucrania, si queda alguien que cuente el cuento.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

@galmau