Europa vive una crisis energética no vista en décadas. Factores diversos se unieron en los últimos meses para poner a todo el viejo continente contra las cuerdas hasta el punto de no estar seguro de poder calentar sus hogares este próximo invierno.



La salida de las restricciones del covid-19 disparó la demanda energética y el ataque de Rusia a Ucrania, con su correlato de sanciones occidentales a Moscú, redujo y encareció el gas y el petróleo. Esos factores exógenos se unen a otros endógenos, incluso más importantes.



Y es que 31 de los 56 reactores nucleares franceses no funcionan, 12 de ellos por un problema de corrosión que no se sabe cuánto tiempo tardará en repararse, ni siquiera cuánto costará arreglarlos ni si se reproducirá el problema.



Francia, que tradicionalmente exportaba electricidad a sus vecinos, debe ahora comprarla de Alemania, España y Reino Unido para evitar apagones.



Eso sumado a que la sequía -Europa vivió su verano más caluroso este año- vació los embalses de agua y redujo la generación de electricidad en plantas hidroeléctricas, las cuales tienen todavía un peso importante en España, Italia, Austria o los países escandinavos. Además, el bajo nivel de los ríos, principalmente el del Rin, impide el transporte eficiente de carbón en gabarras hacia las centrales eléctricas.



Esos factores provocan que haya menos oferta, que se une al encarecimiento del gas para generación eléctrica hasta el punto de que las facturas de los ciudadanos, en algunos países, se pueden multiplicar hasta por tres con respecto al año pasado.

El recorte de gas ruso podría generar una crisis energética en Europa nunca antes vista. Foto: AFP

Algunos números dan miedo. Un hogar de clase media belga gasta al año entre 3.000 y 3.500 kWh de electricidad. En 2021, ese consumo le suponía una factura anual de 2.500 euros (unos $ 11’000.000). 200 euros al mes, que ya era un tercio superior a las facturas precovid.



Este año, por el mismo consumo, esa factura puede superar los 5.000 euros debido al encarecimiento del mWh en los mercados mayoristas y la formación de precios para el mercado minorista. Mientras las empresas eléctricas están obteniendo beneficios récord, los conocidos como “caídos del cielo”, porque los gestores de las redes eléctricas pagan al mismo precio (al más caro, el del gas) a todas las fuentes de electricidad, haciendo que propietarios de nucleares, hidroeléctricas o renovables estén obteniendo beneficios nunca vistos.



La Comisión Europea estima que esos beneficios adicionales que no se justifican ni por el coste de generación eléctrica ni por otras razones suma este año ya unos 200.000 millones de euros en toda Europa mientras los gobiernos ya gastaron, para contener los precios, 244.000 millones.



El dato del consumo eléctrico y el coste que supone para un hogar medio belga es apenas la punta del iceberg. Un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos calcula que para los ciudadanos europeos, de media, las facturas de electricidad y gas están ahora mismo un 38% por encima del mismo período del año pasado. Eso hace que quienes cobran el salario mínimo legal, en 16 países de los 27 de la Unión Europea, necesiten usar los ingresos de más de un mes para pagar las facturas anuales de electricidad y gas.



Esther Lynch, vicesecretaría general de la Confederación Europea de Sindicatos, aseguró en la presentación del informe que “es inmoral y los políticos tienen que darse cuenta de qué es esta crisis antes de que llegue el invierno y empiece a costar vidas”.



Los sindicatos piden aumentos salariales que al menos compensen la inflación (la media europea roza el 10 por ciento, récord en cuatro décadas) y para que tomen medidas que limiten los precios de la energía, impongan impuestos especiales a los beneficios caídos del cielo de las empresas y pongan en marcha mecanismos para pagos de emergencia para que los hogares más pobres puedan seguir calentándose y tener luz.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans (derecha), hablan sobre el paquete "Ahorrar gas para un invierno seguro". Foto: AFP

El informe cuenta que un belga que gana el salario mínimo legal (que roza los 1.600 euros al mes) debe trabajar 37 días, solo para pagar sus facturas anuales de electricidad y gas. En los Países Bajos se llega 48 días y Chequia supera los 60 días.

La situación en cuatro países es tan grave que además de que el salario mínimo legal de un mes no alcanza para pagar las facturas, tampoco lo hace el salario medio del país. Es el caso de Italia, Grecia, Eslovaquia y Chequia.



“Millones de trabajadores ya lo pasaban mal para pagar las facturas antes de la crisis y ahora se les pide que paguen costes energéticos desorbitados mientras sus salarios cada vez dan para menos”, advirtió Lynch al decir que millones de personas simplemente no podrán pagar.



Lo preocupante es que el informe advirtió que los datos son a corte de julio. Y desde entonces, la situación no ha hecho más que agravarse y ahora mismo el aumento medio de las facturas superó el 50% con respecto al mismo periodo del 2021.



Reunidos de urgencia en Bruselas los ministros de Energía de la Unión Europea, encargaron a la Comisión una propuesta definitiva que tenga en cuenta diversos posicionamientos de las capitales. La idea general de los ministros es tomar cinco medidas: la primera, sería un tope a lo que se paga por el gas ruso; la segunda, un tope a lo que se paga a las proveedoras de electricidad que no usan gas (renovables, nuclear, hidroeléctrica) porque sus costes no han aumentado.



La tercera propuesta va por el lado del ahorro, exigiendo porcentajes de descenso del consumo eléctrico. La cuarta es un impuesto a las empresas eléctricas para extraerles esos beneficios extraordinarios, y la quinta proveer de liquidez a los mercados de futuro de la energía para que las empresas del sector no provoquen una crisis financiera que se sume a la energética.



Los sindicatos recuerdan que tras los números hay millones de familias que no podrán encender la calefacción este invierno porque saben que no tienen cómo pagar la factura. Y los gobiernos, conscientes de que pueden estar alimentando un descontento social que explote en los próximos meses, también saben que la influencia de las empresas eléctricas es enorme y que es a ellas a quienes se les confiscarían parte de esos beneficios caídos del cielo.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

PARA EL TIEMPO

BRUSELAS